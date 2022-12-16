NAVI залишила чемпіонат BLAST Premier: World Final 2022 з CS:GO, не діставшись навіть півфіналу

Українська кіберспортивна команда NAVI достроково залишила чемпіонат BLAST Premier: World Final 2022 з CS:GO, програвши у чвертьфіналі команді Team Liquid з рахунком 1:2. Матч проходив у форматі best of 3.

На шляху до чвертьфіналу NAVI поступилася команді Vitality (0:2), але в матчі на виліт виявилися сильнішою за Heroic (2:1). Вже у чвертьфіналі «Народжені перемагати» показали результат 10:16 на карті Overpass, 16:14 – на Ancient, 9:16 – на Mirage.

На цьому змаганні команда NAVI експериментувала з ігровим складом. За неї по черзі виступали гравці npl та sdy. Зважаючи на все, експеримент виявився невдалим. На вирішальній карті чвертьфіналу гравця sdy замінив Андрій npl Кухарський, але припустився кількох помилок і показав найгіршу статистику на карті (5-21).

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Фінал турніру BLAST Premier: World Final 2022 пройде 18 грудня. Його призовий фонд становить $1 млн. Здобувши 5-6 місце за підсумками чвертьфіналу, NAVI заробила лише $25 тис.

Джерело: NAVI