Новий сплав знижує енергоспоживання електроніки та позбавляє потреби у зовнішних магнітах

Цей низькосиметричний матеріал створює потужний спін-орбітальний момент/The Nano Magnetism and Quantum Spintronics Lab/University of Minnesota Twin Cities

Група американських дослідників з Університету Міннесоти представила новий сплав Ni 4 W, який може кардинально змінити спосіб обробки та зберігання інформації електронними пристроями.

Розділ Технології виходить за підтримки

У міру розвитку цифрових пристроїв зростає потреба у більш швидких та ефективних системах пам’яті. Вчені досліджують нові матеріали, які могли б поліпшити або замінити існуючі технології пам’яті, споживаючи значно менше енергії.

Сплав Ni 4 W здатен змінювати магнітний стан без використання зовнішних магнітів. Таким чином можна знизити енергоспоживання електронних пристроїв, зокрема, смартфонів, ноутбуків, центрів обробки даних.

Ni 4 W виготовляється з широко поширених матеріалів і піддається стандартним технологіям обробки, що відкриває шлях до прискоренного створення більш дешевої та екологічної електроніки. Дослідники використали сплав нікелю та вольфраму, оскільки він генерує потужний спін-орбітальний момент — ключовий ефект для керування намагніченістю у сучасних пристроях пам’яті та логічних системах.

«Ni 4 W знижує енергоспоживання під час запису даних, що потенційно може значно скоротити споживання енергії в електроніці», — підкреслив старший автор дослідження, професор Цзянь-Пін Ван.

За словами одного з дослідників у групі під керівництвом Цзянь-Пін Вана, Іфея Яна, на відміну від традиційних матеріалів, Ni 4 W здатен генерувати спінові струми у кількох напрямках, забезпечуючи «вільне» перемикання магнітних станів без необхідності використання зовнішніх магнітних полів.

«Ми спостерігали високу ефективність спін-орбітального моменту у кількох напрямках у Ni 4 W як у чистому вигляді, так і у поєднанні з вольфрамом, що вказує на його високий потенціал для використання у малопотужних високошвидкісних спінтронних пристроях», — додає Іфей Ян.

Низька вартість матеріалу робить його дуже привабливим для промисловості. Незабаром сплав може бути задіяний у пристроях, які ми використовуємо кожен день, таких як розумний годинник, телефони та багато іншого. Наступним кроком стане створення з цих матеріалів пристрою, що буде ще меншим за попередню розробку.

Результати дослідження опубліковані в журналі Advanced Materials

Джерело: SciTechDaily