Новий сплав знижує енергоспоживання електроніки та позбавляє потреби у зовнішних магнітах

Група американських дослідників з Університету Міннесоти представила новий сплав Ni4W, який може кардинально змінити спосіб обробки та зберігання інформації електронними пристроями.
У міру розвитку цифрових пристроїв зростає потреба у більш швидких та ефективних системах пам’яті. Вчені досліджують нові матеріали, які могли б поліпшити або замінити існуючі технології пам’яті, споживаючи значно менше енергії.
Сплав Ni4W здатен змінювати магнітний стан без використання зовнішних магнітів. Таким чином можна знизити енергоспоживання електронних пристроїв, зокрема, смартфонів, ноутбуків, центрів обробки даних.
Ni4W виготовляється з широко поширених матеріалів і піддається стандартним технологіям обробки, що відкриває шлях до прискоренного створення більш дешевої та екологічної електроніки. Дослідники використали сплав нікелю та вольфраму, оскільки він генерує потужний спін-орбітальний момент — ключовий ефект для керування намагніченістю у сучасних пристроях пам’яті та логічних системах.
«Ni4W знижує енергоспоживання під час запису даних, що потенційно може значно скоротити споживання енергії в електроніці», — підкреслив старший автор дослідження, професор Цзянь-Пін Ван.
За словами одного з дослідників у групі під керівництвом Цзянь-Пін Вана, Іфея Яна, на відміну від традиційних матеріалів, Ni4W здатен генерувати спінові струми у кількох напрямках, забезпечуючи «вільне» перемикання магнітних станів без необхідності використання зовнішніх магнітних полів.
«Ми спостерігали високу ефективність спін-орбітального моменту у кількох напрямках у Ni4W як у чистому вигляді, так і у поєднанні з вольфрамом, що вказує на його високий потенціал для використання у малопотужних високошвидкісних спінтронних пристроях», — додає Іфей Ян.
Низька вартість матеріалу робить його дуже привабливим для промисловості. Незабаром сплав може бути задіяний у пристроях, які ми використовуємо кожен день, таких як розумний годинник, телефони та багато іншого. Наступним кроком стане створення з цих матеріалів пристрою, що буде ще меншим за попередню розробку.
Результати дослідження опубліковані в журналі Advanced Materials
Джерело: SciTechDaily
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