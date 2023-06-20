Туристичний батискаф, який досліджував уламки «‎Титаніка», зник в Атлантиці – на борту перебувало 5 людей

Берегова охорона США продовжує пошуки підводного човна з екіпажем з 5 осіб на борту, які відправились досліджувати місце затоплення «‎Титаніка» 18 червня і з того часу не виходять на зв’язок.

Курс Управління командою в бізнесі. Щоби бути лідером, треба думати, як лідер . Хочу на курс

«Зв’язок з екіпажем був втрачений через 1 годину 45 хвилин після занурення судна», – йдеться у заяві Берегової охорони.

Повідомляється, що у складі екіпажу перебували один пілот, три туристи та «‎фахівець з контенту» (ймовірно, гід). Запасу кисню на борту має вистачити щонайменше на 96 годин.

Пошуки проводяться на глибині 4 км за 1,5 км від півострова Кейп-Код з використанням підводного човна Polar Prince, патрульного літака P-8 Poseidon, двох літаків C-130 Hercules та гідроакустичних буїв.

«Це віддалена територія, і провести пошуки там складно», — сказав контрадмірал Джон У. Могер.

Тури до затонулих уламків «Титаніка» організовує компанія OceanGate, яка описує себе як «команду дослідників та учених, які досліджують глибини». Вартість екскурсії — $250 000 на людину.

Зазвичай занурення тривають близько 2,5 годин, гід надає інформацію про подорож, а вчені проводять деякі дослідження на місці. Команда також документує уламки за допомогою камер високої чіткості, щоб відстежувати їх розпад.

Курс «Фінансовий менеджер» Від операційки до ухвалення рішень Хочу на курс

Один із членів екіпажу — 58-річний мільярдер Хеміш Гардінг, який очолює Action Aviation (фірму, що займається приватними літаками).

«Наша увага зосереджена на членах екіпажу підводного апарату та їхніх родинах. Ми глибоко вдячні за значну допомогу, яку отримали від кількох державних установ і компаній, щоб відновити контакт із підводним апаратом», — йдеться у заяві OceanGate, наданій New York Times.

«Титанік», який свого часу був найбільшим пасажирським лайнером у світі, зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка в 1912 році. З 2200 пасажирів і членів екіпажу на борту понад 1500 загинули. Корабель нині перебуває на глибині 3800 метрів на дні Атлантики, приблизно за 600 км від узбережжя Ньюфаундленду.

Джерело: The Guardian, BBC, Deadline