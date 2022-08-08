У 5 містах на заході України запустять мережі станцій якості повітря ЛУН Місто AIR

Українська команда розробників ЛУН Місто AIR встановить прилади для вимірювання якості повітря у містах на заході України, це Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Чернівці. Станції нададуть містам безкоштовно, а мешканці зазначених міст вже можуть подати заявку на встановлення станції у себе.

Команда ЛУН Місто AIR вже має мережі станцій якості повітря у Києві, Львові та Одесі. Станції розроблені завдяки співпраці з науковцями Київського національного університету імені Шевченка. Прилади вимірюють концентрацію наддрібних часточок – PM 1, PM 2.5, PM 10, а також температуру, вологість та тиск. Завдяки цьому містяни інформовані про забрудненість повітря через автомобільні викиди та значні пожежі.

У Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях станції будуть безкоштовно встановлені у містян-волонтерів, які захочуть допомогти моніторингу якості повітря і яким цікаві технічні новинки. Щоб подати заявку на встановлення станції за своїм вікном, потрібно заповнити форму https://forms.gle/Qv41twPFkHp3EGFXA. Її розглянуть і якщо локація підходить, нададуть станцію.

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Слідкувати за показниками станцій можна буде в реальному часі на інтерактивній карті та у Telegram– і Viber-ботах.

“Під час війни ми маємо фіксувати всі злочини росії – зокрема екологічні. Наша система допоможе у цьому. Крім того, якість повітря є важливою завжди, адже забруднене повітря загострює та провокує серцево-судинні, легеневі, респіраторні захворювання, погано впливає навіть на психічне здоровʼя”, – коментує Анна Денисенко, кураторка ЛУН Місто AIR.

Запуск мереж запланований на осінь 2022 року.