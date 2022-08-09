Українська Вікіпедія випередила арабську за кількістю статей та посіла 16 місце глобального рейтингу

Наприкінці липня 2022 року українська Вікіпедія обігнала арабську та посіла 16 місце за кількістю статей серед 328 мовних розділів онлайн-енциклопедії. Станом на 8 серпня відрив становить 2738 статей.

Український мовний розділ Вікіпедії існує з січня 2004 року, у січні 2022-го року він відсвяткував своє 18-річчя. Арабська Вікіпедія була створена на три роки раніше — у вересні 2001 року.

Загалом в українському розділі енциклопедії зареєстровано майже 640 000 користувачів. У арабському розділі їх в 4 рази більше — понад 2 280 000. Попри це в українській Вікіпедії майже вдвічі більше адміністраторів — 49 (26 в арабській). За минулий місяць в арабському розділі редактори та редакторки створили 6604 статті, в українському — 17 175. Саме ця різниця і дозволила українській Вікіпедії вирватися вперед.

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«Кількість статей у мовному розділі ніколи не була основною ціллю при побудові Вікіпедії, але спільнота любить перегони між мовними розділами — зокрема й тому, що це додає «спортивного» інтересу до поширення вільних знань. Наступний на нашому шляху — варайський мовний розділ. Більшість статей у цій Вікіпедії були згенеровані автоматично та складаються з кількох речень, чим значно поступаються за якістю статей в українській Вікіпедії. Зараз чисельно вона нас випереджає на понад 80 000 статей; однак щодня відрив скорочується і завдяки старанням українських вікіпедистів та вікіпедисток незабаром українська мова має всі шанси вийти на ще вищу позицію у рейтингу Вікіпедій», – коментує Ярослав Стефанко (користувач Стефанко1982), редактор і адміністратор української Вікіпедії, котрий створив понад 15 тисяч статей за майже 10 років волонтерства у Вікіпедії.

У вересні 2020 році український мовний розділ обійшов португальську Вікіпедію, нині вона займає 18 місце. Очолює рейтинг мовних розділів традиційно англійська Вікіпедія, наразі вона містить понад 6 560 000 статей.

P.S. Редагувати Вікіпедію може кожен охочий. Якщо ви хочете стати редактором і допомагати поширювати вільні знання українською мовою — дізнайтеся як це зробити з цієй статті.

Джерело: «Вікімедіа Україна»