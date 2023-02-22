В ITC.ua — новий дизайн і логотип. It’s All About Community

Чекаємо на ваші коментарі, критику й ідеї щодо покращення сайту!

Ось і настав той самий момент, на який уся наша редакція чекала весь останній рік, і, чесно кажучи, зараз дуже із цього приводу переживає. Сьогодні ми викочуємо новий дизайн сайту та новий логотип. І це ще не всі новини.

Ми повертаємось до коріння. ITC = IT Community

Але про все послідовно. ITC.ua давно вийшов за межі новинного видання про техніку та «залізо», і сьогодні це справжнє ком’юніті, яке щодня відвідують сотні тисяч українців із загальними інтересами. На сайт приходять не тільки по новини, а й по спілкування. Саме цю концепцію ми взяли за основу розробки нового дизайну, логотипа та подальшого розвитку сайту.

Усе, що я зараз пишу, задумали ще до війни, але напад росії на нашу країну зрушив плани, і ми тільки зараз повертаємося до реалізації старих ідей.

Невеликий спойлер: ITC = IT Community вигадав не я, а засновник ресурсу Сергій Арабаджі ще в 90-х роках. Саме так назва розшифровувалась спочатку. Тож ми певною мірою повертаємося до джерел 🙂

Завдання нового лого – вивести образ сайту з «нульових», зробити сучаснішим і створити асоціацію саме з ком’юніті – спільнотою однодумців.

Трохи деталей про шрифт і кольори логотипа

Основна ідея полягала в тому, щоб не використовувати заїжджені піктограми, як це було модно 20 років тому, і зробити більш акуратний логотип. Акцент зробили на літері C, всередині якої з’явився хвостик – він символізує значок повідомлення в бесіді. Як шрифт ми використовували Avant Garde, завдяки йому перші дві літери – IT виглядають компактно, а С – Community ширшою, з акцентом на хвостику, про який я писав вище. І ще наш дизайнер вирішив відмовитися від похилих літер і віддав перевагу простішим символам, що стоять рівно 🙂

Також ми трохи оновили блакитний колір – зробили його більш насиченим і яскравим.

Новий дизайн і плани на майбутнє

Щодо дизайну, то тут усе значно простіше. Ми залишили в поточному вигляді структуру сайту, зробили його більш акуратним і структурованим. По суті, редизайн – це свіжіша кольорова гама та сучасніша стилістика. Зі значних нововведень – ми вирішили виділяти різні формати матеріалів, щоб статті й огляди, на які автори часом витрачають по кілька днів часу, не зливалися з новинами та вам, читачам, було простіше визначити, якого типу стаття перед вами.

За все, що ви бачите зараз, окрема подяка від усієї нашої команди дизайнеру Славі Кутовому, нашому незмінному й улюбленому розробнику Олексію Меркушу та команді InDevLab, яка займається підтримкою серверів сайту та робить усе, щоб він швидко працював і не падав.

Ми будемо вдячні за ваші коментарі щодо поточного дизайну, а також з радістю виправимо знайдені вами баги й обговоримо пропозиції щодо подальшого розвитку сайту.

Адже наступний крок – користувацькі блоги – уже не за горами!

Отже, як вам дизайн і що ви думаєте про блоги на сайті? Якими вони мають бути, на вашу думку? І що ще нам варто покращити в нашій роботі?