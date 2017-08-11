Итоги голосования: Камера Google Pixel против Galaxy S8, HTC U11, iPhone 7 Plus и Moto Z

Наступило время подвести итоги голосования и определить, какой из участвующих смартфонов получил большинство голосов читателей ITC.UA. Напомним, что голосование стартовало 08.08.2017 и завершилось 10.08.2017 в 23:59, нужно было выбрать модель, снимки которой понравились больше всего. В тестировании принимали участие следующие смартфоны: Google Pixel, Galaxy S8, HTC U11, iPhone 7 Plus и Moto Z. Тем не менее, мы скрыли названия устройств и удалили данные Exif из фотографий, чтобы голосование проходило честно и бренды не оказывали на него влияния.

Итоги голосования

За время голосования читатели ITC.UA оставили 1532 голоса, которые распределились следующим образом:

Наибольшее количество голосов получил Смартфон №5, следом за ним расположились Смартфон №2 и Смартфон №4. Две последние строчки голосования заняли Смартфон №1 и Смартфон №3. Смартфон №5 сразу выбился в лидеры голосования, а за второе, третье и четвёртое место соревновались модели под номером 1, 2 и 4, в то время как Смартфон №3 сразу оказался в аутсайдерах. Нарушений за время голосования зафиксировано не было.

Кто победил?

Давайте посмотрим, какие модели скрывали за каждым из номеров. А начнём с устройств, которые набрали меньше всего голосов.

Смартфон №3 — 112 голосов — HTC U11

Несмотря на то, что HTC U11 занимает первую строчку в тесте камер ресурса DxOMark, читатели ITC.UA отдали ему меньше всего голосов. Стоит отметить, что модель в целом делает качественные снимки, но её автоматический режим плохо справляется с контровым светом, а постобработка ночных снимков получается слишком агрессивной, что приводит к увеличению шумов.

Оригиналы

Смартфон №1 — 145 голосов — Google Pixel

В комментариях к прошлому сравнению камер читатели ITC.UA называли смартфон Google одним из фаворитов подобных тестирований. Тем не менее, в слепом голосовании прошлогодний флагман занял предпоследнее место. У Google Pixel отлично реализована постобработка снимков, днём смартфон практически не ошибается ни с цветопередачей, ни с балансом белого. Но ночные снимки показывают, что физические возможности камеры софт полностью компенсировать не может.

Оригиналы

Смартфон №4 — 174 голоса — Moto Z

Ещё один прошлогодний флагман, но уже от Motorola, второй раз попадает в тройку смартфонов с лучшей камерой по версии читателей ITC.UA. В этот раз он оказался на третьем месте. Характеристики основной камеры Moto Z всё ещё актуальные (13 мегапикселей, оптическая стабилизация и диафрагма f/1.8) и в паре с активной постобработкой смартфон даже ночью создает приятные для глаз снимки, пускай им и не хватает детализации.

Оригиналы

Смартфон №2 — 281 голос — iPhone 7 Plus

В этом голосовании флагман Apple поменялся местами с Moto Z, что в целом справедливо. Снимки iPhone 7 Plus получаются наиболее близкими к реальности, аппарат использует постобработку по минимуму. Но с другой стороны это, судя по всему, как раз нравится не всем.

Оригиналы

Смартфон №5 — 820 голосов — Galaxy S8

Galaxy S8 получил 54% голосов всех участников голосования, чем ещё раз подтвердил, что в этом году Samsung пока удерживает лидерство в камерах смартфонов. На снимках Galaxy S8 цвета чаще более насыщенные, чем в реальности, но аппарат при этом сохраняет отличную детализацию, и это же касается ночных фото.

Оригиналы

В итоге

За два голосования нам удалось сравнить снимки в целом 9 флагманских смартфонов, в обоих случаях первые три места, согласно голосованию читателей, заняли Galaxy S8, iPhone 7 Plus и Moto Z. Надеемся, что оба голосования были интересными и познавательными. С выходом новых флагманов мы будем проводить новые тесты и голосования.

Редакция выражает благодарность компаниям Samsung и Motorola, интернет-магазину «АЛЛО», а также нашему другу и читателю Евгению Матвиенко за помощь в организации теста.