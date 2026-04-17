17.04.2026

Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove

author avatar

ITC.UA

Редакція ITC.ua

Запускаємо новий конкурс авторських текстів! І цього разу він буде особливо актуальним. Адже теми, які ми пропонуємо, стосуються кожного, хто живе в Україні сьогодні: електротранспорт, автономне живлення, виживання під час блекаутів і турбота про свої гаджети.

Візьми участь у конкурсі та виграй електросамокат від?
logo

Допомагає нам провести цей конкурс бренд Proove — українська технологічна марка, яка робить сучасні гаджети доступними та зручними у повсякденному житті. Їхня філософія проста: технології мають працювати на людину, а не навпаки. І саме про це — наші теми.

Призи

Головний приз — Proove Model City Pulse 350W з поворотниками, передніми та задніми амортизаторами, мобільним додатком і запасом ходу до 50 км на одному заряді. Що це, як не справжній повноцінний міський компаньйон?

А ще учасників чекають:

Теми конкурсу

Оберіть одну з п’яти тем і напишіть свій авторський матеріал:

  1. Скільки я заощадив з електротранспортом?
    Порахуйте, скільки грошей або CO₂ ви зекономити (або могли би зекономити), пересівши на електросамокат чи електровелосипед замість авто або таксі. Цифри, особистий досвід, реальні маршрути, і все, що буде цікаво читачам.
  2. Заряд на цілий день
    Покажіть, скільки можна проїхати на одному заряді самоката в реальних сценаріях: дорога на роботу і додому, прогулянки містом, дозвілля у вихідний. Практичний тест від реального користувача.
  3. Енергонезалежна рутина, або як я використовую акумулятори не за призначенням
    Розкажіть, як акумулятори не тільки з повербанків, а, наприклад, з електросамоката, чи іншого девайсу допомагали вам пережити блекаути. Заряджали телефон? Підключали роутер? Діліться своїми лайфхаками виживання.
  4. “Електричні лайфхаки”, або заряджай девайси правильно
    Що реально продовжує життя батареї? Зарядка в межах 20–80%, температурний контроль, правильні зарядні пристрої, можливо? Поділіться тим, що знаєте і перевірте на практиці.
  5. Моя незалежна енергосистема
    Будуєте або вже побудували автономне живлення вдома? Розкажіть про свій кейс: які акумулятори використовуєте, як все пов’язано, що вже працює, а що ще в процесі.

Як взяти участь

  1. Зареєструйся на ITC.ua натиснувши на іконку білого олівця у правому верхньому куті.
  2. Обери тему з переліку вище.
  3. Напиши авторський матеріал українською мовою та відправ на модерацію.
  4. Після схвалення стаття з’явиться в розділі “Дописи”.

Конкурс триває з 20 квітня по 20 травня включно.

Вимоги до статей

  • Справжні: тільки реальний досвід, без вигаданих кейсів;
  • Унікальні: вперше опубліковані на ITC.ua, без копіпасту та AI-генерації;
  • Обов’язково українською мовою;
  • Дотримуємось загальних правил Дописів.

Довжина та формат суто на ваш розсуд. Головне, щоб було цікаво читати.

Як визначатимуться переможці

Переможець визначатиметься серед тих, хто опублікував свій матеріал з 20 квітня по 20 травня. Це робитиметься комплексно за допомогою:

З нетерпінням чекаємо на ваші дописи! Жмакайте на олівець, і нехай переможуть найкращі.

logo

Proove — це бренд який прагне стати тим вибором, до якого повертаються знову: коли потрібен аксесуар, що просто працює, виглядає сучасно і не викликає сумнівів. Proove хоче бути надійним технологічним партнером у повсякденних сценаріях.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Оголошуємо переможців конкурсу: "Автор місяця — весна 2026"
Перший у світі електромотоцикл з самобалансуванням запускається у виробництво
Подвійний конкурс від ITC та COMPX: "Автор місяця — весна 2026" та розіграш призів в телеграм-каналі
Роботизована турель "Буря" отримала кодифікацію Міноборони: що вона вміє робити
Плани Apple на 2026 рік: чотири нові моделі Mac готуються до виходу
Чому 80% користувачів втрачають довіру через прихований ШІ
Vodafone і lifecell запустили дешеві тарифи за 190 та 200 грн на місяць: але є нюанс
PS Plus і Game Pass у квітні 2026: які ігри додали цього місяця
Netflix змінює формат: у застосунку з’явиться вертикальна стрічка та "розумні" рекомендації
Вел Кілмер помер у 2025-му, але оцифрованим зіграв священика у "As Deep as the Grave": трейлер
Новий монстр: Dimensity 9600 Pro перевершив A19 Pro та Snapdragon 8 Elite Gen 5 у бенчмарках
240 млн Apple iPhone "з'їдають" 2,4 ексабайта LPDDR5: іншим виробникам не залишається
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати