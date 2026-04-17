Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove

Запускаємо новий конкурс авторських текстів! І цього разу він буде особливо актуальним. Адже теми, які ми пропонуємо, стосуються кожного, хто живе в Україні сьогодні: електротранспорт, автономне живлення, виживання під час блекаутів і турбота про свої гаджети.
Допомагає нам провести цей конкурс бренд Proove — українська технологічна марка, яка робить сучасні гаджети доступними та зручними у повсякденному житті. Їхня філософія проста: технології мають працювати на людину, а не навпаки. І саме про це — наші теми.
Призи
Головний приз — Proove Model City Pulse 350W з поворотниками, передніми та задніми амортизаторами, мобільним додатком і запасом ходу до 50 км на одному заряді. Що це, як не справжній повноцінний міський компаньйон?
А ще учасників чекають:
- Портативна Акустика Proove Fader 80W (APP);
- Портативна Акустика Proove Fader 40W (APP);
- Портативна Батарея Proove Guardian 22.5W 20000mAh;
- Портативна Батарея Proove X-core 22.5W 10000mAh.
Теми конкурсу
Оберіть одну з п’яти тем і напишіть свій авторський матеріал:
- Скільки я заощадив з електротранспортом?
Порахуйте, скільки грошей або CO₂ ви зекономити (або могли би зекономити), пересівши на електросамокат чи електровелосипед замість авто або таксі. Цифри, особистий досвід, реальні маршрути, і все, що буде цікаво читачам.
- Заряд на цілий день
Покажіть, скільки можна проїхати на одному заряді самоката в реальних сценаріях: дорога на роботу і додому, прогулянки містом, дозвілля у вихідний. Практичний тест від реального користувача.
- Енергонезалежна рутина, або як я використовую акумулятори не за призначенням
Розкажіть, як акумулятори не тільки з повербанків, а, наприклад, з електросамоката, чи іншого девайсу допомагали вам пережити блекаути. Заряджали телефон? Підключали роутер? Діліться своїми лайфхаками виживання.
- “Електричні лайфхаки”, або заряджай девайси правильно
Що реально продовжує життя батареї? Зарядка в межах 20–80%, температурний контроль, правильні зарядні пристрої, можливо? Поділіться тим, що знаєте і перевірте на практиці.
- Моя незалежна енергосистема
Будуєте або вже побудували автономне живлення вдома? Розкажіть про свій кейс: які акумулятори використовуєте, як все пов’язано, що вже працює, а що ще в процесі.
Як взяти участь
- Зареєструйся на ITC.ua натиснувши на іконку білого олівця у правому верхньому куті.
- Обери тему з переліку вище.
- Напиши авторський матеріал українською мовою та відправ на модерацію.
- Після схвалення стаття з’явиться в розділі “Дописи”.
Конкурс триває з 20 квітня по 20 травня включно.
Вимоги до статей
- Справжні: тільки реальний досвід, без вигаданих кейсів;
- Унікальні: вперше опубліковані на ITC.ua, без копіпасту та AI-генерації;
- Обов’язково українською мовою;
- Дотримуємось загальних правил Дописів.
Довжина та формат суто на ваш розсуд. Головне, щоб було цікаво читати.
Як визначатимуться переможці
Переможець визначатиметься серед тих, хто опублікував свій матеріал з 20 квітня по 20 травня. Це робитиметься комплексно за допомогою:
- Автоматичної “Дошки пошани” в розділі “Дописи”;
- Вибором Редакції.
З нетерпінням чекаємо на ваші дописи! Жмакайте на олівець, і нехай переможуть найкращі.
Proove — це бренд який прагне стати тим вибором, до якого повертаються знову: коли потрібен аксесуар, що просто працює, виглядає сучасно і не викликає сумнівів. Proove хоче бути надійним технологічним партнером у повсякденних сценаріях.
Хочеш електросамокат Proove Model City Pulse 350W?
Розкажи, як ти економиш з електротранспортом або виживаєш без світла, і він може стати твоїм.
Конкурс дописів ITC.ua та Proove: пиши, перемагай, отримуй.
Електросамокат, портативна акустика та інше — серед призів!
