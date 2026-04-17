Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove

Запускаємо новий конкурс авторських текстів! І цього разу він буде особливо актуальним. Адже теми, які ми пропонуємо, стосуються кожного, хто живе в Україні сьогодні: електротранспорт, автономне живлення, виживання під час блекаутів і турбота про свої гаджети.

Візьми участь у конкурсі та виграй електросамокат від ?

Допомагає нам провести цей конкурс бренд

— українська технологічна марка, яка робить сучасні гаджети доступними та зручними у повсякденному житті. Їхня філософія проста: технології мають працювати на людину, а не навпаки. І саме про це — наші теми.

Призи

Головний приз — Proove Model City Pulse 350W з поворотниками, передніми та задніми амортизаторами, мобільним додатком і запасом ходу до 50 км на одному заряді. Що це, як не справжній повноцінний міський компаньйон?

А ще учасників чекають:

Теми конкурсу

Оберіть одну з п’яти тем і напишіть свій авторський матеріал:

Скільки я заощадив з електротранспортом?

Порахуйте, скільки грошей або CO₂ ви зекономити (або могли би зекономити), пересівши на електросамокат чи електровелосипед замість авто або таксі. Цифри, особистий досвід, реальні маршрути, і все, що буде цікаво читачам. Заряд на цілий день

Покажіть, скільки можна проїхати на одному заряді самоката в реальних сценаріях: дорога на роботу і додому, прогулянки містом, дозвілля у вихідний. Практичний тест від реального користувача. Енергонезалежна рутина, або як я використовую акумулятори не за призначенням

Розкажіть, як акумулятори не тільки з повербанків, а, наприклад, з електросамоката, чи іншого девайсу допомагали вам пережити блекаути. Заряджали телефон? Підключали роутер? Діліться своїми лайфхаками виживання. “Електричні лайфхаки”, або заряджай девайси правильно

Що реально продовжує життя батареї? Зарядка в межах 20–80%, температурний контроль, правильні зарядні пристрої, можливо? Поділіться тим, що знаєте і перевірте на практиці. Моя незалежна енергосистема

Будуєте або вже побудували автономне живлення вдома? Розкажіть про свій кейс: які акумулятори використовуєте, як все пов’язано, що вже працює, а що ще в процесі.

Як взяти участь

Зареєструйся на ITC.ua натиснувши на іконку білого олівця у правому верхньому куті. Обери тему з переліку вище. Напиши авторський матеріал українською мовою та відправ на модерацію. Після схвалення стаття з’явиться в розділі “Дописи”.

Конкурс триває з 20 квітня по 20 травня включно.

Вимоги до статей

Справжні : тільки реальний досвід, без вигаданих кейсів;

Унікальні : вперше опубліковані на ITC.ua, без копіпасту та AI-генерації;

Обов’язково українською мовою;

Дотримуємось загальних правил Дописів.

Довжина та формат суто на ваш розсуд. Головне, щоб було цікаво читати.

Як визначатимуться переможці

Переможець визначатиметься серед тих, хто опублікував свій матеріал з 20 квітня по 20 травня. Це робитиметься комплексно за допомогою:

З нетерпінням чекаємо на ваші дописи! Жмакайте на олівець, і нехай переможуть найкращі.

