Эко-доставка будущего: электрокары, дроны и роботы

В современных городах довольно остро ощущается проблема качества воздуха, основное загрязнение которого происходит из-за выбросов транспорта. По этой причине, а также в следствие климатических изменений, многие компании в ближайшие 10-20 лет планируют стать «углеродно-нейтральными». То есть либо компенсировать выбросы диоксида углерода и его аналогов проектами по их улавливанию из атмосферы, либо в принципе довести до нулевого значения. В последнем случае одним из способов решения этой задачи является переход на электротранспорт, как для перемещения людей, так и товаров. Но если потребительский аспект использования электромобилей и других средств передвижения на электротяге сейчас на слуху и уже фактически стал реальностью, то «углеродно-нейтральная» доставка пока кажется чем-то отдалённо будущим. Поэтому мы решили посмотреть, какие кейсы использования электротранспорта в доставке товаров сегодня существуют и как может выглядеть эко-доставка будущего.

Электромобили

Гигант электронной коммерции Amazon планирует стать «углеродно-нейтральным» к 2040 году. Для достижения этой цели компания собирается перейти на электромобили. Уже к 2022 году в автопарке Amazon их должно быть 10 тыс, а к 2030 году — 100 тыс.

Чтобы реализовать эту амбициозную цель компания заключила партнёрское соглашение со стартапом Rivian, который уже производит для Amazon специальный электромобиль в форме фургона для доставки товаров. Авто уже проходит испытания в некоторых городах США, и в компании планируют, что их список расширится до 15 уже в этом году.

На данный момент электробус Amazon может проехать без подзарядки около 240 км, оснащается рядом датчиков для помощи во время вождения и камерами для кругового обзора.

Один из крупнейших в мире ритейлеров Walmart также поставил перед собою цель стать «углеродно-нейтральным» к 2040 году, но выбрал для этого немного другую тактику.

В конце прошлого года компания заключила партнёрство со стартапом Cruise, который принадлежит General Motors и занимается разработкой самоуправляемых электромобилей. В рамках соглашения Walmart планирует реализовать уже в этом году пилотный проект доставки товаров в родном для Cruise городе Скоттсдейл в штате Аризона.

В компании пока не раскрывают, какое количество самоуправляемых электрокаров будет задействовано в доставке и не делятся их характеристиками. Но стоит отметить, что это не первый подобный проект у Walmart, ранее ритейловый гигант уже успел заключить соглашение с Nuro, Udelv, Ford и Waymo, которые также разрабатывают электротранспорт.

Как оказалось, в Украине тоже существует доставка исключительно на электромобилях, в прошлом году её совместно с BMW запустил киевский ЦУМ. И пока это единственный подобный кейс в нашей стране, хотя единичные эксперименты с электрокарами были и у других компаний.

Для доставки покупок из своего интернет-магазина универмаг использует электромобили BMW i3 с двигателем мощностью 125 кВт (170 л.с.), который обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 7,3 секунды и оснащается аккумуляторами емкостью 42,2 кВтч, чего достаточно для около 260 км пробега на одном заряде.

Для подзарядки своего флота электромобилей в паркинге ЦУМ установлена быстрая зарядка на 50 кВт от YASNO E-mobility, что позволяет подзарядить батарею за 20-40 минут.

На данный момент доставка от ЦУМ на BMW i3 работает только в Киеве, но в планах универмага расширить её и на другие города.

Буквально недавно о планах начать использовать электромобили объявила почтовая служба США USPS, представив дизайн следующего поколения своих фургонов доставки.

В её существующем флоте сейчас находятся авто, прослужившие уже 30 лет, и они нуждаются в замене. Для этого почтовый оператор заключил сделку с Oshkosh Defense, производителем военных машин для армии США, который должен в течение 10 лет собрать от 50 тыс до 165 тыс автомобилей для доставки почты и товаров.

Согласно контракту на $482 млн, около 10% новых автомобилей будут оснащаться аккумуляторными электрическими силовыми агрегатами, остальные пока с двигателем внутреннего сгорания, но с возможностью модернизации в электромобиль. Кроме этого, в них появится кондиционер, что редкость для текущих фургонов USPS, круговой обзор через камеры, а также система предотвращения столкновений. На дороги новые автомобили почтовой службы должны выйти в 2023 году.

Дроны

Идея доставки с помощью дронов не теряет своей актуальности уже лет пять, и на сегодняшний день некоторые компании добились определённых успехов на этом поприще. Впрочем, для широкомасштабного внедрения им не хватает универсального законодательного регулирования, которое бы позволило производителям не адаптировать устройство под каждый конкретный случай.

Впрочем, в конце прошлого года в этом направлении наметился сдвиг. Так как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о новых правилах для полетов вокруг людей для так называемых «беспилотных летательных аппаратов», которые весят более 250 граммов. Теперь требования FAA включают необходимость для дронов транслировать свою идентификацию через новую систему под названием Remote ID, которая поможет правительству отслеживать как дроны, так и их базовые «контрольные» станции.

В ночное время дроны должны будут иметь фонари, предотвращающие столкновения, и у них не должно быть «открытых вращающихся частей» (например, лопастей), которые могли бы порезать человеческую кожу.

Вполне вероятно, что подобные правила адаптируют и другие страны, что уменьшит количество препятствий на пути к массовому использованию дронов в качестве средств доставки. Но а пока давайте посмотрим, какие наработки уже используются компании по доставке.

В июле 2019 года компания UPS запустила подразделение UPS Flight Forward, которое фокусируется на создании дронов для доставки товаров. А уже в октябре того же года она первой прошла сертификацию FAA для управления флотом из неограниченного количества дронов.

Также в 2019 году компания запустила тестовую доставку медикаментов из аптек в городе Кэри, Северная Каролина. Испытания прошли успешно, и в прошлом году на волне ограничений из-за пандемии UPS Flight Forward расширили доставку на несколько других городов США.

Для создания своего флота дронов UPS заключил соглашение со стартапом Matternet и для доставки использует его дроны Matternet M2. К сожалению, пока речь идёт не о прямых перелётах от двери до двери, дроны позволяют быстро переносить товары со склада в определённый район, а «последнюю милю» они преодолевают на автомобилях.

Немецкая международная служба экспресс доставки DHL экспериментирует с дронами с 2013 года. Именно тогда впервые квадрокоптер компании доставил небольшую посылку, пролетев расстояние в 1 км в городе Бонн (Германия), с восточного берега реки Рейн на западный, где расположена штаб-квартира DHL. Но с того времени развитие этого направления позволило компании создать более «выносливые» дроны, а также интегрировать их в свою службу доставки.

В 2016 году был представлен DHL Parcelcopter 3.0 — летательный аппарат с поворачивающимися крыльями и двумя пропеллерами, которые позволяют ему совершать вертикальный взлёт и посадку. Внешне этот дрон напоминает скорее миниатюрную копию конвертоплана Bell Boeing V-22 Osprey, используемого морской пехотой США. Впрочем, данная конструкция себя оправдала, так как аппарат способен переносить грузы до 2 кг и развивать скорость до 70 км/ч.

Для своего дрона в DHL также разработали полностью автономную станцию загрузки и разгрузки, получившую названием Parcelcopter Skyport.

Без разработки своих дронов не обошлась и компания Amazon, создавшая для этого отдельное подразделение Amazon Prime Air, которое разрабатывает небольшие беспилотные аппараты с 2013 года.

Основной целью гиганта электронной коммерции в этом проекте является реализация доставки по воздуху товаров весом до 2,25 кг на расстояние до 12 км за время до 30 минут с момента заказа.

Для этого Amazon Prime Air разрабатывает и тестирует целый ряд дронов, получив на это разрешение от FAA в 2015 году. В 2019 году она представила новое семейство летательных аппаратов, получившее название Amazon MK27.

Роботы

Для решения проблемы доставки «последней мили», то есть до дверей клиента, ряд компаний использует или разрабатывает автономных роботов. Как правило, это небольшие устройства, передвигающиеся с помощью колёс и электромотора.

Однин из самых известных стартапов в этой области, который был основан в 2014 году сооснователями Skype. На данный момент во флоте Starship Technologies находится 1000 автономных роботов, впервые они выехали на дороги в 2017 году и на январь этого года совершили уже 1 млн доставок.

Стоит отметить, что Starship Technologies в целом нашла интересную нишу для работы. Роботы компании оперируют на небольших расстояниях и могут доставлять товары в радиусе 6 км. Для перемещения они используют пешеходные дорожки и движутся с небольшой скоростью.

На данный момент главной областью применения роботов Starship Technologies являются кампусы университетов в США, для этого компания выпустила специальное приложение, которое позволяет студентам заказывать еду и продукты в локальных кафе и магазинах.

В отличие от Starship Technologies, данный проект использует более крупного робота, который движется по автомобильным дорогам. В прошлом году Nuro представили его второе поколение, получившее название R2.

Этот самоуправляемый электромобиль может развивать скорость до 25 км/ч, оснащается батареей 31 кВт-ч, камерами с круговым обзором, лидаром, радаром короткого и дальнего действия, тепловизором, ультразвуковыми датчиками и микрофонами для определения приближения автомобилей экстренных служб.

В прошлом году Nuro получил разрешение от властей Калифорнии на использование полностью автономных автомобилей на дорогах штата. Что позволит роботу R2 доставлять товары весом до 190 кг из локальных магазинов.