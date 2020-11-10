Huawei AppGallery: приложения для украинских пользователей

В связи с американскими санкциями компания Huawei в этом году начала продажи в Украине смартфонов без сервисов Google и соответственно стала активно развивать свой магазин приложений AppGallery. В нём до сих пор есть не все популярные программы, но всё чаще добавляются новые, в том числе от локальных разработчиков и сервисов. Давайте в целом посмотрим, какие популярные приложения для украинских пользователей успели появиться в AppGallery и может ли магазин предоставить набор программ от известных в Украине компаний.

Общение

Уже со старта в App Gallery можно было найти приложение этого популярного в Украине мессенджера. Как и на других платформах пользователи смартфонов Huawei могут обмениваться с его помощью текстовыми и голосовыми сообщениями, создавать группы и каналы, совершать телефонные, а также видео звонки. Правда, последние пока работают в бета-версии. Кроме этого, Telegram позволяет обмениваться файлами и у него довольно внушительная библиотека стикеров.

Ещё один популярный в Украине мессенджер, который можно найти в AppGallery. В нём есть возможность мгновенно обмениваться сообщениями, совершать звонки, создавать группы. Но в отличие от Telegram, в интерфейсе Viber есть рекламные баннеры, а сама программа часто используется компаниями для различных рассылок, иногда желательных, а иногда совсем нет.

Почта и курьерская доставка

Приложение одного из самых крупных операторов почтовой и курьерской доставки в Украине, с помощью которого можно отслеживать и оплачивать посылки, создавать новые отправления, рассчитывать их стоимость и вызывать курьера.

Государственные услуги

Документы в электронном виде и некоторые услуги в приложении от Министерства цифровой трансформации. На данный момент в Дія может отображаться ID-карта паспорта гражданина Украины, заграничные паспорта, идентификационный код, водительские права и техпаспорт, а также свидетельство о рождении ребёнка. Перечень доступных услуг пока не очень большой и включает только информирование про исполнительные производства по решению судов и проверку штрафов за нарушение ПДД.

Для автомобилистов

Пожалуй, лучшая бесплатная альтернатива для Google Maps, которую сейчас можно найти в App Gallery для смартфонов Huawei. Картографический сервис от HERE позволяет прокладывать автомобильные, велосипедные и пешеходные маршруты, а также общественным транспортом. Единственное, приложение использует не самые новые версии карт, поэтому в нём нет некоторых новых объектов, появившихся за последние несколько лет.

Программа от сервиса сравнения страховок и банковских продуктов hotline.finance, которая позволяет покупать и хранить автомобильную (ОСАГО), а также туристическую страховку. В приложении есть удобная система фильтров и можно подобрать страховку по необходимым параметрам.

Программа лояльности от крупной сети заправок WOG, в котором можно следить за балансом своих баллов, видеть актуальные цены на топливо и тут же его покупать, а также оплачивать покупки через платежи WOG Pay.

Сеть заправок БРСМ опубликовала для своих клиентов в AppGallery приложение для своей системы лояльности, что позволяет отказаться от использования пластиковой карты. Кроме этого, в нём можно посмотреть карту с расположением заправочных станций и узнать о последних акциях на топливо.

Финансы

Мобильное приложение крупнейшего в стране банка предлагает пользователям целый ряд возможностей, начиная от просмотра состояния своего банковского счёта и заканчивая покупкой дополнительных продуктов и услуг. В новом интерфейсе программа предлагает просмотр доступных платёжных и кредитных карт, а также возможность добавить необходимые услуги в панель быстрого доступа.

Приложение популярного банковского продукта – кредитных и дебетовых карт Monobank. Удобное и довольно функциональное, с возможностью легко мониторить деньги на счету и пересылать их.

Программа от ещё одного государственного банка, в которой можно просматривать открытые карты, видеть состояние счёта, переводить деньги и оплачивать услуги.

Приложение популярного сервиса для оплаты счетов, услуг и перевода денег, в интерфейсе которого довольно просто найти необходимый платёж. К слову, на базе EasyPay в скором времени должны начать работать бесконтактные платежи на смартфонах Huawei.

Ещё один сервис для перевода денег, оплаты счетов и даже покупки электронных билетов для проезда в общественном транспорте. Всего в Portmone доступна оплата для больше, чем 3000 различных услуг.

Приложение позволяет оплачивать сервисы и услуги, но работает по принципу мобильного кошелька, который нужно пополнять перед оплатой. За пополнение при этом нет комиссии, а сам сервис предлагает кэшбек на некоторые виды оплат, но выводить деньги на другие карты уже не так выгодно, будет комиссия.

Работа и услуги

Сервис для тех, кому необходимо найти специалиста для выполнения определённой работы от курьерской доставки до ремонта автомобиля. А самое удобное, что приложение сразу показывает рейтинг специалиста и отзывы о нём других пользователей.

Крупнейшая в Украине платформа онлайн объявлений тоже есть в AppGallery. В программе сервиса есть много разделов, включая поиск работы, но больше всего в OLX предложений о покупке, и здесь можно найти предложения как по недвижимости, так и по самым мелким товарам.

Поездки

Первым приложением сервиса вызова такси в AppGallery стал Bolt, выложивший своё приложение летом этого года. Как и на других платформах, в нём пользователь может вызывать автомобили разных классов, оплачивая поездки картой, а с недавних пор и арендовать электросамокаты.

Сервис такси, стратегией которого стало быстрое расширение покрытия, поэтому сегодня он работает больше, чем в 30 городах Украины, как в «миллионниках», так и небольших. В остальном Opti предлагает широкий выбор стандартных опций для современных сервисов такси.

Ещё одно приложение для заказа такси, но уже от украинских разработчиков. В нём есть опции вызова автомобиля, включая класс авто, наличие кондиционера и детского кресла, проезд с животными или курьерская доставка.

Если поездка на такси не подходит, то всегда можно воспользоваться общественным транспортом. А для прокладывания оптимальных маршрутов на смартфонах Huawei можно использовать приложение EasyWay, которое также отображает движения некоторых видов транспорта в реальном времени и показывает стоимость проезда.

Продукты

В своём приложении это популярная сеть гипермаркетов реализовала систему лояльности с накоплением денег за покупки, информацию о специальных ценах на товары, каталог продукции и возможность составлять список покупок.

Для своего приложения одна из крупнейших украинских сетей супермаркетов АТБ выбрала немного другой подход, предлагая пользователям формировать список покупок, просматривать рецепты, а также информацию об акциях.

Лекарства

Программа для поиска инструкций к лекарствам, в которой также есть возможность искать аналоги необходимых препаратов, и функция проверки не является ли лекарство подделкой. Здесь же есть возможность создать виртуальную аптечку своих лекарств и указав почту, на неё будут приходить оповещения о завершении срока регистрации, о начале регистрации аналогов или о том, что препарат попал в список запрещённых.

Аудио

Популярный сервис потокового вещания музыки по подписке. Deezer предоставляет доступ к миллионам музыкальных композиций, которые можно добавлять к себе в библиотеку. Также здесь есть поддержка создания плей-листов и довольно неплохая система рекомендаций новой музыки.

Если необходимо найти название песни, то это приложение окажется очень кстати, даже если для распознавания доступен совсем небольшой звуковой фрагмент.

Программа для тех, кто хочет хочет слушать эфир любимых радиостанций. Она транслирует через интернет больше 20 популярных украинских станций, а также содержит будильник и таймер отключения, что позволяет засыпать и просыпаться под звуки радио.

Книги

Бесплатное приложение для чтения книг с поддержкой популярных форматов от украинских разработчиков. В программе довольно много настроек, как интерфейса, так и форматирования.

Видео

Программа одного из крупнейших в Украине онлайн кинотеатров с каталогом из популярных кинофильмов, мультфильмов и сериалов. Кроме этого, в нём также есть трансляция телеканалов с возможностью записи и раздел с аудио, где представлены аудиокниги и подкасты. Все возможности сервиса доступны по подписке, но большое количество фильмов остаётся платным.

Сервис онлайн телевидения с большим количеством телеканалов, разбитых для удобства на категории. А дополняет их каталог фильмов, как пишут в компании, он состоит из 6500 наименований. Как и другие подобные сервисы, SWEET.TV работает по подписке.

Приложение сервиса интерактивного телевидения, с помощью которого можно смотреть популярные телеканалы, записывать эфир и при дальнейшем просмотре перематывать рекламу.