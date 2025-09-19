iPhone Air в Украине: как и где можно приобрести официальную новинку с оплатой частями

Что будет, если сделать iPhone еще тоньше, легче и одновременно мощнее? Ответ компания Apple дала на своей презентации 9 сентября — iPhone Air. Это смартфон, который меняет представление о дизайне и возможностях современных технологий. Чем еще способен удивить самый тонкий iPhone за всю историю — читайте далее.

Самый тонкий, самый прочный

iPhone Air кажется почти невесомым. Толщина его корпуса, опоясанного рамкой из полированного титана, составляет невероятные 5,6 миллиметра. Вес — всего лишь 165 граммов. Однако при всей своей внешней хрупкости iPhone Air отличается по-настоящему твердым характером. Сверхпрочное покрытие Ceramic Shield 2, которым впервые защищен не только экран, но и задняя панель, делает смартфон в три раза более устойчивым к царапинам.

Будущее на связи

iPhone Air — первый в истории Apple смартфон, который будет продаваться во всех странах только с поддержкой eSIM, без физического слота для SIM-карты. Это продиктовано глобальной доступностью и безусловными преимуществами технологии eSIM. Вам больше не нужно беспокоиться о поврежденных или потерянных карточках, а управление номерами становится максимально простым. С eSIM вы можете иметь несколько номеров на одном устройстве и легко переключаться между ними. Цифровой формат усложняет несанкционированное использование вашего номера и снижает риск потери данных при смене гаджета. А за границей благодаря eSIM можно быстро подключиться к местным операторам без покупки физических карт или подключения дорогого роуминга. Переход на eSIM также дал возможность оптимизировать внутреннее пространство в сверхтонком корпусе — при своей минимальной толщине и весе iPhone Air удивит вас своими возможностями.

Мощность нового поколения

iPhone Air получил самый быстрый в мире чип для смартфонов A19 Pro и самый современный графический процессор. Так что вы можете наслаждаться даже играми класса ААА, которые потянет далеко не каждый компьютер. Каждое из ядер графического процессора имеет встроенный нейронный ускоритель, что гарантирует безупречное выполнение задач искусственного интеллекта и профессиональную обработку изображений. А благодаря новой версии модема собственной разработки C1X, iPhone Air является самым энергоэффективным iPhone из всех когда-либо созданных.

Камера, которая чувствует момент

После утонченного дизайна следующее, что привлекает внимание в iPhone Air — его камера. Она здесь одна, но какая! 48-мегапиксельная система Fusion дает такие возможности для съемки, как будто у вас несколько продвинутых камер. Вы можете снимать видео профессионального уровня, делать детализированные фото в высоком разрешении, а также использовать 2-кратный телеобъектив без потери качества. Новый портретный режим воспроизводит каждую деталь с удивительной четкостью. Фронтальная камера благодаря функции “В центре внимания” с помощью искусственного интеллекта оценивает количество людей в кадре и автоматически расширяет или переворачивает его. А функция двойной съемки непременно привлечет внимание блогеров, ведь она дает возможность снимать видео на фронтальную и основную камеры одновременно.

Дисплей, созданный для впечатлений

6,5-дюймовый Super Retina XDR — это шаг вперед в качестве изображения. Рекордная пиковая яркость до 3000 нит делает просмотр комфортным даже под прямым солнечным светом, а функция адаптивной частоты обновления до 120 Гц ProMotion обеспечивает плавность в каждом движении. Специальное многослойное антибликовое покрытие минимизирует отражения и делает картинку более контрастной. Тексты, фото и видео четкие при любых условиях.

Не только Air

Помимо утонченного iPhone Air, во время презентации Apple представила и другие новинки. В частности, iPhone 17, который получил увеличенный экран и функции ProMotion и Always-on, ранее доступные только для Pro-версий. А также iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые удивили не только своей мощностью, но и рекордным временем автономной работы.

iPhone Air, как и другие новинки Apple, уже совсем скоро официально появится в магазинах украинских партнеров Apple.

Как приобрести новинки

Сделать предзаказ у официальных партнеров Apple в Украине можно уже с сегодняшнего дня, и через неделю получить самый желанный девайс. А с 26 по 29 сентября есть возможность приобрести свой новый iPhone Air в оплату частями на 15 платежей от Приват Банка и в трейд-ин от 2 067 гривен в месяц. И только сейчас — минус 30% на оригинальные чехлы.

Это предложение действует только у официальных партнеров: АйСпейс, Комфи, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, МоЙо, КТС, Водафон, Эпіцентр, ttt.ua, Кибернетики, Київстар.

Если вы хотите одними из первых оценить сочетание утонченного минималистичного дизайна iPhone Air с максимальными возможностями, воспользуйтесь этой возможностью.