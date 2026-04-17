Новый конкурс авторов ITC.ua: напиши статью и выиграй крутой электросамокат и технику от Proove

Запускаем новый конкурс авторских текстов! И в этот раз он будет особенно актуальным. Ведь темы, которые мы предлагаем, касаются каждого, кто живет в Украине сегодня: электротранспорт, автономное питание, выживание во время блэкаутов и забота о своих гаджетах.
Помогает нам провести этот конкурс бренд Proove — украинская технологическая марка, которая делает современные гаджеты доступными и удобными в повседневной жизни. Их философия проста: технологии должны работать на человека, а не наоборот. И именно об этом — наши темы.
Призы
Главный приз — Proove Model City Pulse 350W с поворотниками, передними и задними амортизаторами, мобильным приложением и запасом хода до 50 км на одном заряде. Что это, если не полноценный городской компаньон?
А также участников ждут:
- Портативная акустика Proove Fader 80W (APP);
- Портативная акустика Proove Fader 40W (APP);
- Портативная батарея Proove Guardian 22.5W 20000mAh;
- Портативная батарея Proove X-core 22.5W 10000mAh.
Темы конкурса
Выберите одну из пяти тем и напишите свой авторский материал:
- Сколько я сэкономил с электротранспортом? Посчитайте, сколько денег или CO₂ вы сэкономили (или могли бы сэкономить), пересев на электросамокат или электровелосипед вместо авто или такси. Цифры, личный опыт, реальные маршруты — всё, что будет интересно читателям.
- Заряд на целый день Покажите, сколько можно проехать на одном заряде самоката в реальных сценариях: дорога на работу и обратно, прогулки по городу, досуг на выходных. Практический тест от реального пользователя.
- Энергонезависимая рутина, или как я использую аккумуляторы не по назначению Расскажите, как аккумуляторы — не только повербанки, но и, например, батареи электросамоката или других устройств — помогали вам пережить блэкауты. Заряжали телефон? Подключали роутер? Делитесь своими лайфхаками выживания.
- «Электрические лайфхаки», или заряжай девайсы правильно Что действительно продлевает срок службы батареи? Зарядка в пределах 20–80%, температурный контроль, правильные зарядные устройства? Поделитесь знаниями и проверьте их на практике.
- Моя независимая энергосистема Строите или уже построили автономное питание дома? Расскажите о своём кейсе: какие аккумуляторы используете, как всё связано, что уже работает, а что ещё в процессе.
Как принять участие
- Зарегистрируйтесь на ITC.ua, нажав на иконку белого карандаша в правом верхнем углу.
- Выберите тему из списка выше.
- Напишите авторский материал на украинском языке и отправьте на модерацию.
- После одобрения статья появится в разделе «Посты».
Конкурс проходит с 20 апреля по 20 мая включительно.
Требования к статьям
- Реальные: только настоящий опыт, без вымышленных кейсов;
- Уникальные: впервые опубликованные на ITC.ua, без копипаста и AI-генерации;
- Обязательно на украинском языке;
- Соблюдение общих правил «Постов».
Как будут определяться победители
Победитель будет определён среди тех, кто опубликовал материал с 20 апреля по 20 мая. Оценка будет комплексной:
- Автоматическая «Доска почёта» в разделе «Посты»;
- Выбор редакции.
С нетерпением ждём ваши публикации! Жмите на карандаш — и пусть победят лучшие.
