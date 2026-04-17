Новый конкурс авторов ITC.ua: напиши статью и выиграй крутой электросамокат и технику от Proove

Запускаем новый конкурс авторских текстов! И в этот раз он будет особенно актуальным. Ведь темы, которые мы предлагаем, касаются каждого, кто живет в Украине сегодня: электротранспорт, автономное питание, выживание во время блэкаутов и забота о своих гаджетах.

Прими участие в конкурсе и выиграй электросамокат от Proove
Помогает нам провести этот конкурс бренд Proove — украинская технологическая марка, которая делает современные гаджеты доступными и удобными в повседневной жизни. Их философия проста: технологии должны работать на человека, а не наоборот. И именно об этом — наши темы.

Призы

Главный приз — Proove Model City Pulse 350W с поворотниками, передними и задними амортизаторами, мобильным приложением и запасом хода до 50 км на одном заряде. Что это, если не полноценный городской компаньон?

А также участников ждут:

Темы конкурса

Выберите одну из пяти тем и напишите свой авторский материал:

  1. Сколько я сэкономил с электротранспортом? Посчитайте, сколько денег или CO₂ вы сэкономили (или могли бы сэкономить), пересев на электросамокат или электровелосипед вместо авто или такси. Цифры, личный опыт, реальные маршруты — всё, что будет интересно читателям.
  2. Заряд на целый день Покажите, сколько можно проехать на одном заряде самоката в реальных сценариях: дорога на работу и обратно, прогулки по городу, досуг на выходных. Практический тест от реального пользователя.
  3. Энергонезависимая рутина, или как я использую аккумуляторы не по назначению Расскажите, как аккумуляторы — не только повербанки, но и, например, батареи электросамоката или других устройств — помогали вам пережить блэкауты. Заряжали телефон? Подключали роутер? Делитесь своими лайфхаками выживания.
  4. «Электрические лайфхаки», или заряжай девайсы правильно Что действительно продлевает срок службы батареи? Зарядка в пределах 20–80%, температурный контроль, правильные зарядные устройства? Поделитесь знаниями и проверьте их на практике.
  5. Моя независимая энергосистема Строите или уже построили автономное питание дома? Расскажите о своём кейсе: какие аккумуляторы используете, как всё связано, что уже работает, а что ещё в процессе.

Как принять участие

  1. Зарегистрируйтесь на ITC.ua, нажав на иконку белого карандаша в правом верхнем углу.
  2. Выберите тему из списка выше.
  3. Напишите авторский материал на украинском языке и отправьте на модерацию.
  4. После одобрения статья появится в разделе «Посты».

Конкурс проходит с 20 апреля по 20 мая включительно.

Требования к статьям

  • Реальные: только настоящий опыт, без вымышленных кейсов;
  • Уникальные: впервые опубликованные на ITC.ua, без копипаста и AI-генерации;
  • Обязательно на украинском языке;
  • Соблюдение общих правил «Постов».
Длина и формат — на ваше усмотрение. Главное, чтобы было интересно читать.

Как будут определяться победители

Победитель будет определён среди тех, кто опубликовал материал с 20 апреля по 20 мая. Оценка будет комплексной:

С нетерпением ждём ваши публикации! Жмите на карандаш — и пусть победят лучшие.

Proove — это бренд, который стремится стать тем выбором, к которому возвращаются снова: когда нужен аксессуар, который просто работает, выглядит современно и не вызывает сомнений. Proove хочет быть надёжным технологическим партнёром в повседневных сценариях.

