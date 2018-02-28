Из интернета в дополненную реальность или для чего в «Алло» создали виртуальный магазин

В январе этого года одна из крупнейших в Украине сетей магазинов электроники «Алло» анонсировала запуск виртуального магазина Allo Virtual Shop. Мы решили разобраться зачем компании такая необычная точка продаж и что она из себя представляет.

Идея создать виртуальный магазин родилась внутри компании, её предложил CEO группы «Алло» Максим Раскин, как только стало известно, что Apple запускает платформу для дополненной реальности ARKit. Обсуждая эту идею в команде проекта сошлись во мнении, что являясь маркетплейсом «Алло» предлагает большое количество товаров, но они не могут быть полностью представлены в оффлайн магазинах, и решить это можно как раз с помощью дополненной реальности.

Сама разработка началась с поиска партнёра, который мог бы создать приложение, а также с написания технического задания. В итоге с момента старта проекта до размещения программы в App Store прошло порядка 6 месяцев. При этом в команде проекта вспоминают, что возможностей для анализа других реализаций было мало, соответственно многие элементы приходилось вместе с разработчиками придумывать под себя.

В «Алло» рассказывают, что платформу Apple выбрали по той простой причине, что она запустилась первой, в то время как для Android на тот момент не было аналогичной технологии. А устройств с Google Project Tango в Украине было очень мало. Теперь, когда в Google запустили платформу ARCore разработчики планируют создать приложение Allo Virtual Shop и для Android.

В то же время планов по поводу очков виртуальной реальности у «Алло» нет. «Мы видим для нашего приложения первичным именно смартфон в качестве окна в дополненную реальность. Проникновение смартфонов в разы выше, чем любых очков виртуальной реальности, смартфон всегда с собой, что делает гораздо более легким порог входа для посетителей» – объясняют в компании.

Как же выглядит и работает Allo Virtual Shop? Мы попробовали скачать и установить приложение магазина в App Store. При запуске оно сканирует пол или другую ровную поверхность и просит указать, где должен находиться вход в магазин. Вся эта процедура занимает 20-30 секунд, и после этого перед вами появляются двери виртуального магазина.

Он представляет собой достаточно большое помещение, внутри которого по центру расположен круг с товарами. Интерьер довольно простой, но радует внимание к деталям, внутри помещение не пустое, есть два больших кресла, журнальный столик, в дальней части зала стоит диван и деревья в горшках. Собственно, больше похоже на какой-нибудь шоу-рум, чем на привычный магазин с товарами на полках.

Перемещаться по магазину можно буквально пешком, акселерометр и данные с камеры позволяют смартфону отслеживать перемещение. Кроме этого, можно выбрать одну из заданных точек, которая позволит быстро переместиться поближе к товару или наоборот, отдалиться от него, чтобы лучше рассмотреть.

Как уже сказано выше, сами товары расположены по кругу в центре виртуального помещения. С помощью фильтра можно выбирать какие категории устройств будут показываться.

Пока Allo Virtual Shop предлагает посмотреть только бойлеры, телевизоры, ноутбуки, холодильники, микроволновые печи, стиральные машины, пылесосы и мультиварки. В каждой категории можно найти от трёх до пяти товаров, по сравнению с полными каталогом магазина – это очень мало. Но создать 3D-модели всех устройств довольно сложно, а они в Allo Virtual Shop очень реалистичные. Рассматривая устройство, можно не только обходить его со всех сторон, но и приближаться к нему, чтобы рассмотреть детали.

Например, можно посмотреть какие разъёмы есть у ноутбука и как они расположены, какая раскладка у клавиатуры.

А если смотреть холодильник, то можно обойти его со всех сторон, прикинуть высоту и даже открыть. При этом на его внутренних стеклянных панелях можно увидеть отражения, что ещё раз показывает, что разработчики внимательно отнеслись к деталям.

Кроме возможности рассмотреть устройства, в Allo Virtual Shop также доступна краткая информация о них и, самое главное, цена. Если нажать клавишу «Купить», то она перебрасывает на страницу товара на сайте «Алло», но у такого способа покупки пока не много пользователей. «Покупатели есть, продажи пока единичные, но мы и не ожидали большего для этого этапа, в рамках которого наш ассортимент еще достаточно ограничен» – рассказывают в компании. При этом они возлагают большие надежды на запуск приложения под Android, которое должно увеличить количество пользователей и повысить продажи.

Что касается дальнейшего развития Allo Virtual Shop, то в компании планируют увеличить количество товара, доступного в виртуальном магазине. «На данный момент основная сложность – это большие трудозатраты на оцифровку, при том что производители еще не имеют или не всегда готовы делиться 3D-моделями своих товаров» – сетуют в «Алло». Кроме этого, разработчики работают над оптимизацией приложения и собираются интегрировать его в основное мобильное приложение «Алло». Также в планах создать режим, при котором пользователь сможет помещать 3D-модель устройства в окружающее пространство. Это позволить лучше оценить размеры, например, холодильника или стиральной машины и определить, вписываются ли они в интерьер.

В целом, Allo Virtual Shop – это необычный и довольно интересный проект для украинской электронной коммерции. Пока он скорее экспериментальный, но вполне возможно, что с развитием технологий дополненной реальности выбирать товары таким способ станет обычной практикой.