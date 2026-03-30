Как «Аптека 9-1-1» работает в прифронтовых городах и инвестирует в образование

Несмотря на постоянные обстрелы и уход кадров, аптечный рынок Украины продолжает функционировать. Одним из примеров является история фармацевта из Снигиревки, которая иллюстрирует не только проблемы отрасли, но и реакцию бизнеса — системные инвестиции в обучение нового поколения специалистов.

Снигирёвка Николаевской области расположена примерно в 30 км от линии боевых действий. Здесь, в аптеке, работает Татьяна Майданюк.

В фармации она пять лет, до этого работала фельдшером. По её словам, ключевая мотивация — возможность помогать людям.

«Каждый день случаются разные ситуации. Иногда приходится вызывать скорую, потому что пациенты не всегда оценивают серьёзность своего состояния», — отмечает она.

В условиях войны функция аптек существенно расширилась. Они выполняют роль локальных центров поддержки: здесь можно подзарядить устройства, получить базовую помощь и психологический совет.

Работа проходит под постоянной угрозой.

«Взрывы — регулярно. Летают дроны и ракеты. Но мы продолжаем работать. Уезжать не собираемся. Мы хотим жить на своей земле, в собственном доме», — говорит Татьяна.

Во время оккупации она вместе с дочерью была вынуждена уехать. Её родные остались в городе.

«Наш дом был в оккупации 8 месяцев. Дедушка очень ждал нашего возвращения, но не дождался… Это очень больно», — признаётся фармацевт.

Возвращение домой после деоккупации было непростым: без света, без связи. Но — дома.

«Мы просто радовались, что вернулись на свою землю, в собственный дом», — рассказывает Татьяна. Сегодня её самая большая мечта проста: «Чтобы как можно скорее закончилась война. И чтобы можно было жить и работать без страха».

А рядом с этой мечтой — жизнь, которая продолжается дальше. Её дочь Виктория выбрала тот же путь и сейчас учится на фармацевта.

Из-за войны Украина столкнулась с дефицитом кадров, в частности в критической инфраструктуре. В ответ бизнес начинает системно инвестировать в образование.

«Аптека 9-1-1» заключила 75 партнёрств с университетами и колледжами. Сотрудничество предусматривает не только формальные меморандумы, но и практическое взаимодействие: стажировки, интернатуру и привлечение студентов к реальной работе.

В 2025 году около 700 студентов из 32 учебных заведений проходили практику в аптеках сети более чем в 100 городах Украины. По результатам опроса, 95% практикантов остались довольны.

Также около 700 сотрудников обучаются или повышают квалификацию при финансовой поддержке компании.

Это формирует кадровый резерв отрасли, которая продолжает работать даже в прифронтовых регионах.