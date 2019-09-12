Мифы и факты про современные большие телевизоры

Большой телевизор – это экран 55 дюймов

На самом деле, на сегодняшний день 55-дюймов – это уже средний размер матрицы в современных телевизорах, поэтому к большим моделям теперь принято относить экраны с диагональю от 75 дюймов. Классификация начала меняться в последние несколько лет со стагнацией продаж телевизоров с диагональю до 49 дюймов, их постепенно вытесняют подешевевшие модели 50-59 дюймов, но самый большой рост при этом демонстрируют ТВ с экранами больше 60 дюймов. Среди них, по данным IHS Market, продажи телевизоров от 75 дюймов выросли в США, Китае и Западной Европе в 2018 году в два раза. Этот тренд наблюдается и в Украине, в комментарии ITC.UA в Samsung отметили, что за первую половину 2019 года компания продала в пять раз больше телевизоров с диагональю от 75 дюймов, чем за тот же период прошлого года. И что интересно, по данным производителя, 80% покупателей после покупки телевизора в течение года жалеют, что не приобрели экран большей диагонали.

Для большого телевизора комната должна быть размером с кинозал

Выбирая современный телевизор, покупатели часто руководствуются стереотипами, которые сложились ещё в эру ЭЛТ-экранов. И если поискать сегодня в интернете совет, то для ТВ с диагональю 75 дюймов – это будет чуть ли не шесть метров. Хотя современные матрицы с разрешением 4К можно смотреть с более близкого расстояния, а тем более, если говорить, например, о QLED матрице с разрешением 8К. Да и согласно рекомендациям Общества инженеров кино и телевидения (организации, которая разрабатывает стандарты для кинематографии и телевидения), при просмотре фильма телевизор должен занимать около 40 градусов поля зрения человека. Для моделей от 75 дюймов это составляет всего пару метров. Но даже эти расчёты вызывают споры, ведь, например, кинозрители отдают предпочтение большим экранам и маленькие залы не очень популярны.

Большой телевизор портит интерьер

Действительно, люди часто не любят телевизоры в интерьерах (а дизайнеры так тем более), и если речь заходит про модели с очень большой диагональю, то их практически невозможно спрятать. Но нужно ли? Производители сегодня предлагают ряд опций, которые позволяют как можно лучше интегрировать телевизор в окружающее пространство. Например, в некоторых моделях Samsung это реализовано за счёт опции Ambient Mode, при которой в режиме сна экран телевизора не отключается, а показывает статическое изображение. Это может быть картина известного художника, фотография или просто красивая заставка. Кроме этого, у той же Samsung есть разнообразные подставки под телевизоры, которые позволяют лучше вписать их в интерьер, а также специальное крепление, чтобы повесить их на стену без зазора.

Кроме этого, дома крупный телевизор будет выглядеть меньше, чем в магазине. Дело в том, что, выбирая модель в торговом зале, мы часто вплотную подходим к экрану ТВ, из-за чего создается обманчивое впечатление о его размерах.

Смартфоны и планшеты заменяют экран большого телевизора в доме

Пользователи действительно часто отдают предпочтение просмотру фильмов и сериалов на экране мобильных устройств. Но в основном это происходит из-за того, что они не видят большой разницы между 40-дюймовым телевизором и 6-дюймовым смартфоном или 10-дюймовым планшетом у себя перед глазами. Это один из факторов, который влияет на ухудшение продаж телевизоров с диагоналями до 49 дюймов, они просто недостаточно большие, чтобы впечатлить зрителя изображением. Для современного понятия «домашний кинотеатр» лучше подходят более крупные диагонали с разрешением от 4К и выше.

Большой телевизор – это очень дорого

Да, в основном производители позиционируют эти модели в качестве премиальных, впрочем, сегодня их стоимость уже не такая высокая как раньше. В среднем, телевизор с диагональю 75 дюймов обойдётся покупателю по цене двух топовых смартфонов. При этом нельзя не отметить, что последние часто меняются в течение 1-2 лет, а телевизоры в среднем покупаются раз в 5-10 лет. Поэтому если разбить такую инвестицию на количество лет, которые ТВ будет в использовании, то она окажется выгодней ежегодной покупки топового смартфона. Но здесь так же стоит отметить, что если и вкладывать в покупку ТВ с расчётом на то, что он проработает 10 лет, то стоит выбирать модели не только по характеристикам или диагонали, но и по надёжности бренда производителя.