Обзор Galaxy Watch4 и Watch4 Classic: новая платформа и Google Pay

В этом году компания Samsung заключила новое партнерство с Google, результатом которого стало объединение операционных систем Tizen и Wear OS в платформу для носимых устройств, получившую название Wear OS 3. Первыми умными часами с новой ОС, конечно же, стали модели от Samsung. Компания представила сразу два таких устройства: Galaxy Watch4 и Watch4 Classic. Давайте посмотрим, что интересного в них появилось, и как они показывают себя в повседневном использовании.

Модельный ряд

Новая линейка умных часов Samsung включает две серии устройств: Galaxy Watch4 и Watch4 Classic.

Модель Galaxy Watch4 представлена в двух размерах: 40 и 44 мм. Компания позиционирует ее в качестве более доступной и, соответственно, более массовой версии своих умных часов.

Watch4 Classic – топовая модель с более крупным корпусом (42 и 46 мм), поворотным безелем вокруг экрана, а также стальным корпусом и поддержкой eSIM.

Комплект поставки

Часы поставляются в небольшой картонной коробке, внутри которой находится само устройство, комплектный 20 мм ремешок, а также магнитная зарядка с коннектором USB Type-A.

Дизайн и материалы

Обе модели получили круглую форму корпуса и стандартную систему крепления ремешков со спрингбаром. Но в этот раз и в Galaxy Watch4, и Watch4 Classic используются 20 мм ремешки. В остальном часы довольно сильно отличаются по дизайну.

В Galaxy Watch4 используется плоский циферблат без каких-либо дополнительных обозначений, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass DX+. Корпус часов сделан из армированного алюминия, который по словам Samsung на 10% прочнее, и его отделка отличается.

По бокам металл матовый и визуально формирует две половинки с креплениями для ремешка, которые как будто зажимают между собой основу корпуса с глянцевым покрытием. Во всех версиях Galaxy Watch4 оно черного цвета, а вот боковины могут быть окрашены в золотой, зеленый, серый или тот же черный.

Размеры Watch4 в версии 40 мм составляют 40,4 x 39,3 x 9,8 мм при весе всего 25,9 граммов. 44 мм модель, соответственно, немного крупнее – 44,4 x 43,3 x 9,8 мм, но также практически не ощущается на руке благодаря весу 30,3 грамма.

В целом часы имеют минималистичный внешний вид, который благодаря своей простоте отлично смотрится как со спортивными, так и классическими ремешками.

В противовес базовой версии Galaxy Watch4 Classic получили более крупный корпус (42 и 46 мм), а также поворотный безель вокруг экрана, который компания использует уже много лет.

Размеры корпуса часов в версии 46 мм составляют 45,5 х 45,5 х 11 мм (а в 42 мм – 41,5 x 41,5 x 11,2 мм), что даже немного меньше, чем в прошлогодних Watch3. Впрочем внешний вид модели изменился не сильно, само название Classic намекает, что дизайн классический и менять в нем особо нечего.

Соответственно нововведения получились косметическими, и в основном касаются правой грани корпуса, на которой теперь расположены две более крупные клавиши прямоугольной формы. Напомню, что в Watch3 они были круглыми.

В остальном, за счет более компактных «ножек» для крепления ремешка, а также потому что сам он уменьшился до 20 мм, Galaxy Watch4 Classic аккуратнее смотрятся на руке.

Корпус и безель часов сделаны из стали, что выливается в вес 46,2 грамма для версии 42 мм и 52 грамма для 46 мм. Дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass DX+ и немного утоплен в корпус.

Обе версии часов получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68, в них можно плавать в том числе на открытой воде, но нельзя заниматься дайвингом.

Дисплей и управление

Galaxy Watch4 и Watch4 Classic с размерами 40 и 42 мм имеют одинаковые дисплеи с диагональю 1,2 дюйма и разрешением 396х396 точек (330 ppi). Последнее по сравнению с Watch3 выросло, и это заметно с первых минут использования новых моделей. При этом компания Samsung традиционно использовала SuperAMOLED матрицу с красочной цветопередачей и яркой подсветкой, которая регулируется в пределах 10 значений и может меняться автоматически благодаря датчику освещенности, обеспечивая пользователю отличную читаемость экрана на ярком солнце.

Аналогичные матрицы используются и в более крупных Galaxy Watch4 и Watch4 Classic с размером 44 и 46 мм. Только диагональ экрана здесь больше – 1,4 дюйма, а разрешением выше – 450х450 точек при 321 ppi.

Во всех версиях экраны сенсорные и позволяют управлять интерфейсом часов, но, кроме этого, в модели Galaxy Watch4 есть сенсорная панель вокруг экрана, которая выполняет функцию виртуального безеля. Перемещая по ней палец можно пролистывать списки или переходит с одного экрана меню на другой. Данное действие сопровождается приятной тактильной отдачей, благодаря встроенному вибромотору.

Watch4 Classic безель механический и прокручивается с еле слышным кликом, но очень отчетливой фиксацией. Пользоваться им одно удовольствие, иногда ловишь себя на мысли, что стараешься прокрутить безель, даже когда в этом нет необходимости.

Во всех новых моделях часов Samsung также используются две механические клавиши на правой грани, они довольно крупные и нажимаются с отчетливым ходом, который сопровождается приятным кликом.

Назначение кнопок немного изменилось, по сравнению с моделями на Tizen, и теперь верхняя клавиша отвечает за возврат на главный экран с циферблатом, а нижняя за шаг назад в интерфейсе. Причем для последнего действия появился жест – достаточно пролистнуть от левого края экрана вправо, и можно вернуться на предыдущий экран в меню или в приложении. Поэтому нижняя кнопка практически не используется, тем более что по двойному нажатию она запускает Samsung Pay, который в Украине не работает. Но зато верхнюю клавишу можно настроить на свое усмотрение, я, например, добавил на ее двойное нажатие запуск Google Pay.

В целом управление в Galaxy Watch4 и Watch4 Classic реализовано удобно, сенсорный дисплей хорошо распознает касания, работать даже с мелкими элементами интерфейса комфортно, а безель, как виртуальный, так и механический, во многих сценариях облегчает навигацию по меню и спискам.

Подключение к смартфону

Пожалуй, одним из значимых изменений в Wear OS 3, которое в то же время нельзя отнести к прямой функциональности, стала смена парадигмы, да и в целом позиционирования. Если раньше Wear OS относилась исключительно к Google, и не предполагала значительных изменений со стороны производителей, то теперь все поменялось. Как и в случае с Android, Wear OS 3 – это платформа, на которую можно ставить свой интерфейс, свои сервисы, свои приложения, а для подключения к смартфону использовать свои плагины и программу для настройки.

Собственно, Galaxy Watch4 и Watch4 Classic – это умные часы Samsung, и для их настройки понадобится новая программа Galaxy Wearable, которая также нужна для подключения наушников компании. В ней можно менять циферблаты, виджеты, панель быстрых настроек, а также приложения на часах.

Меню настроек часов в Galaxy Wearable стало почти один в один, как настройки смартфонов в One UI, поэтому в нем не сложно разобраться.

При подключении к смартфону часы могут принимать с него звонки, для этого в них есть встроенный микрофон и довольно громкий динамик. Поэтому нет возможности быстро взять телефон, например, когда он в соседней комнате, но нужно ответить на входящий вызов, то это можно сделать прямо с руки.

Платформа

В Galaxy Watch4 и Watch4 Classic используется новая система на чипе Exynos W920, созданная на основе 5 нанометрового техпроцесса. Она включает процессор с двумя ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 1,18 ГГц, а также графический ускоритель Mali-G68. Объем оперативной памяти в часах составляет 1,5 ГБ, а встроенной – 16 ГБ.

По сравнению с прошлой платформой для умных часов – Exynos 9110, которая использовалась начиная с первых Galaxy Watch, новый чип является большим шагом вперед. Он хорошо справляется с более требовательной Wear OS 3 и приложениями для нее. Интерфейс ОС работает быстро и с плавной анимацией, программы запускаются мгновенно.

Другие особенности платформы Galaxy Watch4 и Watch4 Classic включают акселерометр, гироскоп, барометр, геомагнитный датчик и сенсор освещенности. Для подключения к смартфону и беспроводным наушникам часы используют модуль Bluetooth 5.0, но также могут напрямую подключаться к интернету через Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Для определения местоположения в Galaxy Watch4 и Watch4 Classic есть модули позиционирования GPS, GLONASS, GALILEO и BDS. Кроме этого, у моделей Watch4 40 мм и Classic 46 мм есть версия с поддержкой eSIM, но возможность клонирования электронной SIM-карты со смартфона на часы в сетях украинских операторов пока только ожидается.

Wear OS 3 и софт

Вот я подошел к самому главному, к новой платформе Wear OS 3, она разрабатывалась Google совместно с Samsung, но сохранила больше от Wear OS, чем от Tizen, включая сторонние приложения, о которых я расскажу немного ниже.

Но вот интерфейс в Galaxy Watch4 и Watch4 Classic – это One UI 3 от Samsung, и он многое взял от прошлых моделей компании. Например, логика интерфейса практически не изменилась, главным экраном всегда является циферблат часов. Он может быть классическим, цифровым, дизайнерским, информативным или очень простым, при этом есть возможность устанавливать циферблаты бесплатно, а также покупать в магазине Google Play.

Слева от главного экрана находится панель с оповещениями, как и прежде, на них можно отвечать заготовленными фразами, смайликами, а также набирать текст на небольшой цифровой клавиатуре или рисовать буквы жестами.

Справа от циферблата расположены виджеты, которые содержат разную полезную информацию, например количество шагов и минут активности, пульс, прогноз погоды, календарь и прочее.

Если потянуть на главном экране сверху вниз, то открывается панель быстрых настроек.

Основное меню теперь открывается свайпом от нижнего края дисплея вверх, оно содержит круглые иконки приложений, расположенные сотами.

В целом интерфейс Wear OS 3 с One UI 3 получился довольно простым и интуитивным, разобраться в нем не составит труда, особенно пользователям прошлых умных часов Samsung.

Одним из преимуществ объединения платформы для носимых устройств с Google стала поддержка приложений Wear OS, которые можно установить из магазина Google Play.

Это сразу обеспечило часы Samsung массой популярных программ, таких как Strava, Spotify, Карты Google, YouTube Music, Google Keep, Shazam, Calm и другими. Практически для любой задачи можно найти приложение, будь это тренировки или прослушивание подкастов.

Поддержка Google Pay!

Да, это свершилось, Galaxy Watch4 и Watch4 Classic – первые умные часы от Samsung в Украине, которые поддерживают бесконтактную оплату, причем через сервис Google Pay, уже привычный для пользователей Android-смартфонов. Это стало возможно благодаря все тому же объединению платформ с Google.

При этом работает Google Pay на часах Samsung отлично, достаточно запустить его приложение из меню, или двойным нажатием верхней кнопки на правой грани (предварительно настроив), и можно подносить их к терминалу. Считывание происходит за долю секунды.

Фитнес и спорт

В Galaxy Watch4 и Watch4 Classic есть вся необходимая функциональность для отслеживания физической активности и здоровья. Часы считают шаги, время в движении, сожженные калории, сон, пульс и насыщение крови кислородом. Кроме этого, с их помощью можно делать электрокардиограмму, но данная функция пока не работает в Украине.

Данные, как и прежде, синхронизируются с приложением Samsung Health, кроме этого, на часы можно установить программу Google Фитнесс.

Отдельно отмечу новый сенсор, который позволяет Galaxy Watch4 и Watch4 Classic делать биоимпедансный анализ (БИА), то есть определять в составе количество жира, жидкости, мышечной и костной массы. Это работает благодаря тому, что примерно 70% воды в организме человека хранится в мышцах, а в жировых тканях ее почти нет. И так как вода имеет низкое электросопротивление (или импеданс – из чего и возникло название метода), то зная вес человека (и тот факт, что кости составляют в нем около 4%) можно пропустить через его тело слабый электроток и определить мышечную и соответственно жировую массу.

Для измерения БИА обычно используются более крупные приборы, но в Samsung работали над миниатюризацией технологии с 2014 годи и наконец-то встроили ее в наручные часы. Последние, по словам производителя, получили специальную электросхему с несколькими переключателями, которые могут открываться и закрываться в 16 различных комбинациях за десятые доли секунды, поэтому часы за 15 секунд измеряют электрические токи 2400 раз. Их точность сложно оценить, но для людей разной комплекции они отличаются и примерно соответствуют структуре тела.

В любом случае, как и с пульсом, измерения БИА в наручных часах не являются показаниями медицинского прибора, и носят ознакомительный характер. Более информативными они будут в динамике, и могут обратить внимание пользователя на проблему лишнего веса.

Кроме этого, используя формулу Миффлина — Сан Жеора часы также автоматически рассчитывают уровень базального метаболизма (УБМ) – это приблизительное количество калорий, которое мог бы сжечь человек, если бы целые сутки ничего не делал. На это значение влияет пол, возраст, вес и рост. Для подсчета УБМ можно использовать разные онлайн сервисы, но удобно, что это делают сами часы.

Galaxy Watch4 и Watch4 Classic поддерживают отслеживание разных видов спорта от американского футбола до яхтенного спорта. Но самые популярные виды физической активности, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, занятия в спортзале и йога также присутствуют.

Во время бега часы считают дистанцию, темп, подъемы, частоту педалирования, сердечный ритм с разбивкой на зоны пульса, а также VO2Max.

За счет встроенных датчиков Galaxy Watch4 и Watch4 Classic также умеют определять, насколько правильная у пользователя техника бега. Они отслеживают асимметрию, время контакта, время в воздухе, регулярность, вертикальность и жесткость, с которой ноги в кроссовках касаются асфальта или другой беговой поверхности.

В целом новые часы Samsung дают пользователю довольно много информации о его физической активности, позволяют следить за здоровьем и вырабатывать новые полезные привычки для того, чтобы быть в хорошей спортивной форме.

Автономность Galaxy Watch4 и Watch4 Classic

В зависимости от размера корпуса, в часах отличается емкость встроенной батареи. В Galaxy Watch4 40 мм и Watch4 Classic 42 мм – это 247 мАч, в 44 и 46 мм – 361 мАч. Производитель заявлял о том, что автономность часов составляет до 40 часов, но по крайней мере у более крупных моделей, которые были у меня на тесте, она оказалась выше и в среднем достигала 2 дней использования. Причем в режиме постоянного ношения с отслеживанием сна, измерением пульса, и 40–50 минут бега с GPS. Отмечу, что выработать привычку заряжать часы раз в два дня не составляет труда. По крайней мере, я, как активный пользователь Galaxy Watch3 с автономностью 3–4 дня, не заметил большой разницы.

Заряжаются часы по беспроводному стандарту Qi, для этого можно использовать комплектный зарядный кабель с магнитным коннектором либо другое совместимое зарядное устройство. Стоит обратить внимание, что из-за формы нижней части Galaxy Watch4 и Watch4 Classic для часов подходят не все зарядные станции Qi.