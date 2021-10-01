Обзор Xiaomi 11T Pro: народный фотофлагман

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Сказать, что компания Xiaomi активно расширяет свою линейку смартфонов, это не сказать ничего. У производителя довольно впечатляющее портфолио продуктов, и под конец года оно расширилось новой флагманской линейкой, получившей приставку «Т» в названии. Данная серия устройств, с одной стороны, относится к технологичным решениям, но с другой, делает их более доступными. Давайте на примере Xiaomi 11T Pro посмотрим, что компания готова предложить покупателям, которые хотят получить смартфон с флагманскими характеристиками, но не за все деньги мира.

Комплект поставки

По современным меркам смартфон имеет довольно внушительную комплектацию, как для флагмана. Он поставляется вместе с кабелем USB Type-C, силиконовым чехлом, защитной пленкой на экране и блоком питания на 120 Вт!

Очень мощная зарядка одна из главных «фишек» этой модели, но о нем я расскажу ниже.

Дизайн и материалы

Xiaomi 11T Pro стал одной из первых моделей производителя, избавившейся от приставки Mi. Впрочем, новый подход к брендированию вовсе не значит, что компания решила отказаться от прошлых решений. Даже наоборот, дизайн новой модели во многом перекликается с Mi 11i.

Аппарат также получил плоский 6,67-дюймовый дисплей, который немного уступает Mi 11 и 11 Ultra по толщине рамок, но все-равно занимает больше 85% фронтальной панели. Сам экран прикрыт прочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Для тыльной части корпуса компания использовала глянцевую стеклянную панель с олеофобным покрытием, на котором не задерживаются следы от пальцев. Блок с камерами остался довольно крупным, но получил менее округлую форму, и за счет того, что он состоит из двух разных частей, одна из которых минимально выступает из корпуса, то выглядит вполне аккуратно.

Стекло тыльной крышки корпуса закругляется по краям, плотно прилегая к металлической рамке. На ее нижней грани находится порт USB Type-C, лоток nanoSIM-карты и прорези внешнего динамика, а на верхней микрофон и также отверстия динамика, рядом с которыми есть небольшая надпись harman/kardon.

Органы управления в смартфоне вынесены на правую грань корпуса. Здесь расположена сдвоенная клавиша регулировки громкости, а ниже нее кнопка включения, в которую интегрирован сканер отпечатков пальцев. Решение довольно простое, но надежное и с высокой точностью распознавания.

Размеры Xiaomi 11T Pro составляют 164,1 x 76,9 x 8,8 мм, а вес 204 грамма. Смартфон довольно крупный, но хорошо лежит в руке за счет эргономичной формы корпуса. При этом он кажется легче, чем есть на самом деле.

Статус более массовой флагманской модели означает, что производителю пришлось балансировать между ценой и характеристиками. Поэтому аппарат имеет защиту от брызг воды и пыли по стандарту IP53, а не IP68, как в топовом Mi 11 Ultra.

Дисплей Xiaomi 11T Pro

Смартфон получил сенсорный 6,67-дюймовый экран с матрицей AMOLED DotDisplay, разрешением 2400х1080 точек, соотношением сторон 20:9, поддержкой частоты обновления 120 Гц и HDR10+. Типичная яркость дисплея составляет 800 кд/м2, а пиковая 1000 кд/м2.

В настройках Xiaomi 11T Pro можно найти сразу несколько цветовых профилей экрана, мы провели замеры трех из них: стандартного, яркого и насыщенного.

Стандарт:

Яркий:

Насыщенный:

Во всех режимах дисплей смартфона хорошо откалиброван, обеспечивает покрытие больше 100% стандартного треугольника sRGB, равномерную подсветку и практически идеальную гамму.

Платформа и производительность

Xiaomi 11T Pro построен на платформе с процессором Snapdragon 888 и графикой Adreno 660. Это топовый 5-нанометровый чип от Qualcomm, который в тестовой версии смартфона дополняли 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ быстрого хранилища UFS 3.1. В аппарате нет возможности расширить память за счет карт microSD, но учитывая, что минимальная конфигурация включает 128 ГБ, то это вряд ли будет проблемой для большинства пользователей.

В Xiaomi 11T Pro есть поддержка двух физических nanoSIM-карт, поэтому производитель не добавил возможность устанавливать eSIM. Другие возможности платформы включают современные беспроводные модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и даже инфракрасный порт для использования смартфона в качестве пульта дистанционного управления домашней электроникой. Кроме этого, в аппарате есть модули позиционирования A-GPS, GLONASS, GALILEO и BDS.

Производительность смартфона находится на типичном для Snapdragon 888 уровне и позволяет комфортно пользоваться любыми играми и приложениями, которые есть на Android.

Можно играть в Genshin Impact на максимальных настройках графики, спустя 30 минут корпус аппарата становится ощутимо теплым, но не горячим, процессор нагревается до 44 градусов Цельсия, а FPS держаться на уровне 44–60, в зависимости от сцены и количества персонажей в ней.

В целом аппарат получил сбалансированную платформу с хорошим запасом производительности, которой более чем достаточно для работы операционной системы Android 11 с интерфейсом MIUI12.5.

Камеры Xiaomi 11T Pro

В смартфоне установлено три основных модуля:

108-мегапиксельный с диафрагмой f/1.75, 26 мм, матрицей 1/1.52″, пикселями размером 0,7 мм, фазовым автофокусом и электронной стабилизацией. Эта камера использует фильтр Nona-Bayer, что позволяет соединять 9 пикселей в одну ячейку с размером 2,1 мкм для увеличения светочувствительности, поэтому на выходе получаются 12-мегапиксельные снимки. Хотя есть возможность снимать и в полном разрешении. Этот же модуль используется в качестве телефото, позволяя за счет кропа делать снимки с 2-кратным приближением;

8-мегапиксельный «сверхширик» с диафрагмой f/2.2, углом обзора 120˚, матрицей 1/4″, пикселями размером 1,12 мкм и электронной стабилизацией;

5-мегапиксельный макро с диафрагмой f/2,4, 50 мм (телефото макро), матрицей 1/5.0″, пикселями 1,12 мм, автофокусом с фокусным расстоянием от 3 до 7 см.

Такая система камер обеспечивает довольно широкие возможности для съемки и творчества, позволяя захватывать как больше сцены, так и делать макроснимки. Но давайте посмотрим детальнее, как каждый модуль справляется со своей задачей.

108-мегапиксельная камера ISOCELL HM2 получила фильтр Nona-Bayer, что позволяет ей захватывать больше света, объединяя 9 пикселей в один более крупный, поэтому дневные снимки получаются с широким динамическим диапазоном и правильным определением баланса белого.

Ночью камера немного теряет в детализации, на фото появляется больше шумов. Что интересно, в модуле нет оптической стабилизации, но этого не замечаешь, даже при плохом освещении электроника отлично компенсирует дрожание рук. Поэтому в ночном режиме получаются в целом хорошие снимки.

За счет кропа основной модуль также имитирует работу телефото камеры, обеспечивая фото с 2-кратным приближением. И делает это вполне успешно, фотографии не теряют в детализации.

При плохом освещении «телевику» все же не хватает оптической стабилизации, но поддержка ночного режима отчасти это компенсирует. Поэтому если получается достаточно зафиксировать смартфон во время съемки, можно получить вполне неплохие кадры, но уровень детализации будет заметно хуже, чем при съемке на основной модуль без приближения.

Дополнительная сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера получила угол обзора 120 градусов и хорошо подходит для съемки пейзажей и архитектуры. И днем в целом хорошо справляется с этой задачей, обеспечивая достаточно деталей. Но ее цветопередача уж очень сильно отличается от основного сенсора. Даже при хорошем освещении снимки часто выглядят более темными, при этом постобработка пытается накрутить насыщенность цветов. Поэтому фото теряют объемность, как будто кто-то поигрался с фильтрами. Надеюсь, это исправят обновлением прошивки смартфона.

Ночью «сверхширик» сильно теряет в детализации, сказывается небольшая диафрагма и отсутствие оптической стабилизации. Ночной режим здесь также работает, но при недостаточном освещении он не особо спасает, что в целом типично для такого типа модулей в смартфонах.

Третьим модулем и четвертым режимом съемки в Xiaomi 11T Pro является макро. Для этого в аппарате есть отдельная 5-мегапиксельная камера с автофокусом. Она позволяет делать фото объектов с приближением от 3 до 7 см, и делает это хорошо, можно получить довольно интересные кадры.

Фронтальная камера в смартфоне находится в отверстии верхней части дисплея, в Xiaomi использовали 16-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.5, матрицей 1/3.06″, и пикселями 1 мкм.

С ее помощью можно делать в целом качественные селфи, плюс есть поддержка разнообразных фильтров и портретного режима.

Аудио

Наушники к смартфону можно подключать беспроводным способом через Bluetooth 5.2, поддерживается автоматическое распознавание моделей Xiaomi.

А вот для проводных нужно будет найти переходник с USB Type-C, так как в комплект он больше не входит.

Внешних динамика у Xiaomi 11T Pro, они симметрично расположены на нижней и верхней грани корпуса. Настройкой их звука занималась компания harman/kardon и стоит отметить, что звучат они действительно громко. При этом есть намек на объем и даже на небольшой бас, что хорошо, как для смартфона.

Автономность Xiaomi 11T Pro

Аппарат оснащается аккумулятором на 5000 мАч, вернее даже не так, он получил новую систему хранения энергии на основе двух батарей с дополнением литий-ионной технологии графеном. Разделение аккумуляторов позволило не только увеличить скорость их зарядки, но и избежать перегрева. При подключении к блоку питания корпус Xiaomi 11T Pro практически не нагревается, что сначала ощущается очень непривычно.

Автономность смартфона находится на хорошем уровне, в тесте PCMark Work 3.0 при яркости экрана 200 кд/м2 он продержался 13 часов 16 минут. А при воспроизведении с YouTube при той же яркости почти 14 часов. В повседневном использовании аппарата хватит на день очень активного использования или на полтора более умеренного.

Но даже если бы автономность Xiaomi 11T Pro была меньше, это отчасти компенсировалось очень быстрой зарядкой. Комплектный блок питания на 120 Вт позволяет зарядить смартфон с 2 до 100% всего за 17 минут. Не знаю, как это скажется на жизненном цикле аккумулятора, но пользоваться такой зарядкой очень удобно. Учитывая, что я почти никогда не разряжаю смартфон в ноль, то для полной зарядки Xiaomi 11T Pro мне хватает 10–15 минут.

Учитывая очень высокую скорость проводной зарядки, производитель не стал добавлять в аппарат беспроводную, оставив больше места для аккумулятора.