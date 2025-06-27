Современный игровой ПК 2025: сборка на основе MSI с акцентом на производительность и дизайн

В этой сборке мы решили максимально погрузиться в экосистему MSI: материнская плата, видеокарта, корпус, СЖО, блок питания, SSD и даже корпусные вентиляторы — всё от одного производителя. Вдобавок — Ryzen 7 9700X и DDR5-память с частотой 8400 МГц. Получилась мощная и визуально цельная система, которая на практике оказалась не такой однозначной: что-то действительно упростило жизнь при сборке и настройке, а что-то — требует определённых компромиссов.

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Технические характеристики сборки

Когда на редакционном столе появляются сразу несколько коробок с надписями MSI Gaming, FURY Renegade и MAG CORELIQUID, это всегда немного праздник. В этот раз мы получили все ключевые компоненты для сборки современного игрового ПК среднего флагманского сегмента — и решили собрать его самостоятельно, чтобы прочувствовать все нюансы платформы AM5 изнутри.

Основой сборки стал корпус MSI MPG VELOX 100R — довольно просторный среднеформатный вариант с поддержкой СЖО на 360 мм, прозрачной боковой панелью и предустановленными ARGB-вентиляторами. Большое количество продуманных отверстий для кабель-менеджмента и съёмные пылевые фильтры сразу сняли вопросы по циркуляции воздуха и чистоте внутри.

Фронтальная панель выполнена из перфорированного пластика с акцентами на агрессивный геймерский стиль, а боковая панель — закалённое стекло, которое позволяет любоваться внутренним оформлением. Есть пылевые фильтры сверху, спереди, сбоку и на нижнем входе для БП — съёмные и легко чистятся.

На интерфейсной панели спереди — два USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Type-C, два отдельных 3.5-мм порта: один для наушников (выход), другой — для микрофона (вход). Это важно для пользователей с полноразмерными гарнитурами или студийными микрофонами, которые не поддерживают комбинированный разъём, и добавляет ещё один плюс к удобству корпуса. Также присутствует кнопка управления подсветкой, что особенно удобно, если не хочется запускать фирменное ПО.

В корпусе также предусмотрена возможность вертикальной установки видеокарты — в комплекте есть специальное вертикальное крепление, так что остаётся лишь докупить райзер-кабель отдельно.

MPG VELOX 100R оставляет впечатление сбалансированного решения: с одной стороны — агрессивный дизайн, с другой — действительно продуманная вентиляция, просторный интерьер и современный набор портов. Корпус отлично подойдёт как для стандартных геймерских сборок, так и для энтузиастов с кастомными СЖО.

Монтаж начался с примерки СЖО: MAG CORELIQUID I360 легко установился на верхнюю панель корпуса, который поддерживает радиаторы до 360 мм сбоку и сверху. Благодаря съёмному магнитному пылевому фильтру и достаточной высоте нам удалось установить радиатор без конфликта с RAM или VRM.

Процессор AMD Ryzen 7 9700X мы установили в сокет AM5 на материнской плате MSI MPG B850 EDGE TI WIFI.

MSI MPG B850 EDGE TI WIFI — одна из самых интересных и одновременно функциональных материнских плат на чипсете AMD B850. Она не только выглядит массивно и дорого благодаря крупным, толстым радиаторам с фирменным дизайном, но и обеспечивает отличную базу для сборки без лишних хлопот.

Плата очень удобна в установке — просторное расположение компонентов, крупные радиаторы на силовых элементах VRM эффективно отводят тепло даже под высокой нагрузкой. Отметим наличие предустановленного жёсткого бекплейта, который значительно упрощает установку системы жидкостного охлаждения (СЖО), повышает жёсткость платы и обеспечивает лучший теплообмен.

В комплект входит современный набор интерфейсов: поддержка памяти DDR5 с разгоном до высоких частот, три слота M.2 для NVMe SSD (два из которых оснащены радиаторами с винтовым креплением для эффективного охлаждения, а третий слот M.2 — имеет теплоотвод с пружинным фиксатором и термопрокладкой, что обеспечивает надёжный контакт и простоту установки без инструментов), расширенные возможности подключения USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, а также интегрированный модуль Wi-Fi 6E для быстрого беспроводного соединения.

Стоит отметить качественную аудиоподсистему на базе кодека Realtek ALC4080 с поддержкой технологий Nahimic, что делает плату привлекательной и для геймеров, и для контент-криэйторов.

На практике MPG B850 EDGE TI WIFI гарантирует комфортную сборку и стабильную работу системы даже при высоких нагрузках благодаря продуманному дизайну и качественной элементной базе.

Сразу отметим, что серия Ryzen 9000 имеет довольно нестандартную теплораспределительную крышку (IHS), поэтому очень важно равномерно закрепить водоблок — крест-накрест, без избыточного давления. Для установки MAG CORELIQUID I360 это не стало проблемой: в комплекте есть все необходимые крепления и инструкция для тех, кто впервые занимается самостоятельной установкой.

Комплект Kingston CUDIMM DDR5 FURY Renegade (2×24 ГБ, 8400 МГц) — настоящий энтузиастский набор. Но, как это часто бывает с памятью на грани возможного, автоматический XMP на заявленной частоте 8400 МГц стабильно не запускается. Intel в таких случаях справляется лучше, а вот на платформе AM5 приходится вручную искать баланс между скоростью, напряжением и таймингами.

В нашем случае плата MSI B850 EDGE TI позволила уверенно зафиксировать частоту на уровне 8000 МГц — стабильно, без зависаний и с более-менее адекватными задержками.

Установка NVMe SSD MSI Spatium M371 на 500 ГБ заняла буквально минуту. Это компактный SSD из ноутбука, который временно поселился в этой сборке в роли системного диска.

Плата имеет удобное крепление без винтов и комплектный радиатор с термопрокладкой — просто снимаешь крышку, вставляешь накопитель под углом, прижимаешь — и всё готово. Сам накопитель хоть и не поддерживает PCIe 4.0, зато остаётся «холодным» и вполне быстрым для операционной системы.

MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC — массивная трёхвентиляторная модель с фирменным охлаждением Tri Frozr 4 и ARGB-подсветкой. Установка требует пространства: видеокарта занимает 3 слота и имеет длину 338 мм, но корпус VELOX 100R справился с этим без затруднений — остался даже небольшой запас для циркуляции воздуха спереди.

Карта основана на новой архитектуре NVIDIA Blackwell и имеет 6144 CUDA-ядер, 12 ГБ памяти GDDR7 с 192-битной шиной и пропускной способностью 672 ГБ/с. Частота в boost-режиме достигает 2610 МГц, а общее энергопотребление — около 250 Вт, поэтому производитель рекомендует блок питания от 650 Вт.

Охлаждение — три вентилятора TORX 5.0 с улучшенным статическим давлением, массивный радиатор с тепловыми трубками Core Pipe и жёсткий алюминиевый бекплейт, который уменьшает изгиб PCB. Для питания используется один 16-контактный разъём 12VHPWR, в комплекте предусмотрен адаптер с двумя 8-контактными разъёмами.

Кстати, блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 поддерживает новый 12V-2×6 коннектор, так что комплектные адаптеры не понадобились.

На интерфейсной панели — три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1, которые позволяют передавать изображение в 4K@240 Гц или 8K@60 Гц с HDR и VRR. Вентиляторы остаются довольно тихими даже под нагрузкой, а температуры в корпусе не превышали 70°C во время стресс-тестов.

Благодаря просторному корпусу и модульному блоку питания кабель-менеджмент занял не более 15 минут. MSI действительно поработали над удобством — продуманная геометрия корпуса позволяет аккуратно разместить даже длинные кабели питания CPU и GPU.

Блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 мощностью 850 Вт с сертификацией 80 PLUS Gold гарантирует высокую энергоэффективность и стабильность работы под нагрузкой. БП полностью модульный, что значительно упростило укладку кабелей и улучшило вентиляцию внутри корпуса.

После включения система заиграла всеми цветами RGB — но, конечно, всё это можно тонко настроить через MSI Center.

Рабочая производительность

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 37.9 WebXPRT 4 423 Google Octane 2.0 Plus 128 574 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 837 768 Geekbench Single 3343 Geekbench Multi 17874 Geekbench Open CL 192 479 Geekbench Vulkan 175 665 CPU-Z Single 844.7 CPU-Z Multi 8803.4 3DMARK Steel Nomad 5339 3DMARK Port Royal 14371 3DMARK Speed Way 5857 3DMARK Time Spy Extreme 9848 3DMARK CPU Profile (Max threads) 8987 Cinebench R23 Single 2183 Cinebench R23 Multi 22639 Blender CPU 4.4.0 263.21 Blender GPU 4.4.0 6200.96 Corona Benchmark 7 749 054 RAM read MB/s 57286 RAM write MB/s 80908 SSD read MB/s 2202.10 SSD write MB/s 1207.87

Производительность системы оказалась ожидаемо высокой. Ryzen 7 9700X стабильно показывает себя как эффективный 8-ядерный процессор с хорошей одноядерной производительностью: в Cinebench R23 он набрал 2183 балла в single-core и 22 639 в multi-core, что близко к уровню Ryzen 7 7700X, но с немного меньшим энергопотреблением.

В Geekbench результаты схожие — 3343 в single-core и 17 874 в multi-core. Тестирование CPU-Z это подтверждает: 844,7 балла в одноядерном и 8803,4 в многоядерном режиме. В повседневных задачах система работает молниеносно — запуск программ, рендеринг, работа с архивами не вызывают дискомфорта. Мощности более чем достаточно даже для тяжёлых творческих задач.

Что касается игровой производительности, MSI RTX 5070 Gaming Trio OC показывает отличные результаты в актуальных бенчмарках. В 3DMark Port Royal карта набрала 14 371 балл, в Time Spy Extreme — 9848, а в Speed Way — 5857. Это означает, что видеокарта уверенно справляется с 1440p с трассировкой лучей и DLSS, но в 4K придётся идти на компромиссы по настройкам.

В Blender GPU Benchmark (версия 4.4.0) RTX 5070 показала 6200.96 — типичный уровень для современного среднего-высокого класса. Steel Nomad оценил карту в 5339 баллов — это ещё раз подчёркивает её целевой сегмент: комфортная игра в любой тайтл. Важно, что всё это достигается при умеренных температурах и низком уровне шума — система охлаждения MSI действительно работает отлично.

Отдельного внимания заслуживает оперативная память — и, к сожалению, не в лучшем смысле. Мы использовали модули Kingston FURY Renegade DDR5 на 8400 МГц, и хотя звучит это амбициозно, на практике такая частота оказалась слишком высокой для контроллера Ryzen 7 9700X. AIDA64 показала 57 286 МБ/с на чтение и 80 908 МБ/с на запись — что не соответствует заявленным характеристикам.

Вывод прост: DDR5 8400 — это маркетинг, а не реальное преимущество для пользователя. Оптимальным выбором была бы память на 6000–6400 МГц с хорошими таймингами — дешевле, стабильнее и без лишних заморочек.

Что касается накопителя, MSI Spatium M371 — классический представитель линейки PCIe 3.0 NVMe SSD без радиатора. В CrystalDiskMark он показал 2202 МБ/с на чтение и 1207 МБ/с на запись — вполне стандартные показатели, которых достаточно для повседневного использования.

Сама сборка получилась хорошо сбалансированной, но выглядела бы ещё лучше с чуть более рациональным подбором комплектующих. Потенциал есть, потерь почти нет, но и ожидаемого вау-эффекта от максимальной частоты DDR5 — тоже.

Игровая производительность

Для оценки игровой производительности сборки MSI с Ryzen 7 9700X и RTX 5070 мы выбрали Doom: The Dark Ages — игру, которая в последнем обновлении получила поддержку ещё более сложной и ресурсоёмкой технологии — path tracing. Эта функция позволяет моделировать свет в игре с максимальной реалистичностью, улучшая освещение, тени и отражения.

Вместе с ней — технология DLSS Ray Reconstruction — обновлённая версия нейросетевого масштабирования от Nvidia, которая не только повышает производительность, но и уменьшает шум и артефакты, улучшая картинку при трассировке.

В Full HD видеокарта раскрывает весь потенциал. Без path tracing, на пресете Ultra Nightmare, игра держит стабильные ~100 FPS с активным DLAA (антиалиасинг на базе нейросетей). Генерация кадров не была включена — это «чистая» производительность. Если же активировать Multi Frame Generation, получаем до 318 кадров/с — запасаемся монитором с высокой герцовкой и идём истреблять демонов.

Path tracing сразу даёт нагрузку, и FPS падает до 48–55 — что, честно говоря, очень достойно для этой технологии. С генерацией кадров частота поднимается до 140+, и всё снова выглядит отлично.

В Quad HD (1440p) без трассировки система держит 60–65 FPS на максимальных настройках — стабильно, без просадок. RTX 5070 в этом разрешении чувствует себя уверенно, без признаков перегрева. Но при включённом path tracing частота падает до 25–29 FPS. Это ещё играбельно, но уже не идеально. Однако DLSS в режиме Quality плюс генерация кадров вытягивают производительность до ~135 FPS — и всё снова становится плавным.

У 4K всё ожидаемо сложнее. Без трассировки Doom держится на уровне 35–38 FPS — неплохо, но уже хочется снизить настройки. С включённым path tracing в 4K система буквально задыхается — 3–4 кадра в секунду, и это без преувеличений. Спасение — DLSS Ultra Performance + MFG: в этом режиме удаётся выжать 80–85 FPS.

Подводя итог: RTX 5070 в паре с Ryzen 7 9700X — крепкий дуэт для современного гейминга. В 1080p и 1440p сборка без проблем справляется с самыми тяжёлыми сценами даже с path tracing. В 4K придётся идти на компромиссы, но играть всё же можно.

Энергопотребление и температурный режим

Система осталась прохладной и предсказуемой — как в простое, так и под нагрузкой. В режиме ожидания ПК потреблял 80–95 Вт, процессор держался в пределах 38–44°C, GPU — до 40°C.

Под нагрузкой на CPU (синтетические тесты) потребление возрастало до 125 Вт, что ожидаемо для Ryzen 7 9700X с номинальным TDP 65 Вт — фактически платформа позволяет процессору брать больше энергии при необходимости. Температуры при этом оставались в пределах 74–76°C без троттлинга.

MAG CORELIQUID I360 увеличивал обороты вентиляторов до 2600 об/мин под пиковыми нагрузками, и шум становился заметным, но оставался в пределах допустимого для мощной СЖО.

Тестирование видеокарты показало 210–240 Вт по GPU и максимум 68°C при ~1600 об/мин. Бекплейт и VRAM нагревались до 70–71°C. Общее потребление системы — до 360 Вт. Даже при комбинированной нагрузке (FurMark + Cinebench) пиковое потребление составило 430–460 Вт, что не превышает 55% возможностей блока питания.

Корпус VELOX 100R с тремя вентиляторами на вдув и одним на выдув обеспечил нормальную циркуляцию. Хотя пыль скапливается у нижней сетки, температурный баланс не страдает. SSD MSI Spatium M371, установленный в верхний слот под радиатором, оставался в пределах 45–55°C даже при копировании больших файлов — без троттлинга и снижения скорости.

Никаких шумовых пиков, перегревов или просадок частот зафиксировано не было. В итоге — хорошо сбалансированная система с умеренным нагревом, тихой работой и солидным запасом по питанию.

Опыт использования

Опыт использования этой сборки оказался в целом очень приятным — прежде всего благодаря удачно подобранным комплектующим и грамотной реализации со стороны MSI. Компания действительно делает ставку не просто на устройства, а на экосистему, где всё подключается без лишней мороки, работает слаженно и выглядит — на уровне технологической эстетики.

Подсветка, сборка, кабели, контроль — всё организовано так, будто собираешь не набор железа, а единое продуманное устройство. Современные пользователи это точно оценят.

Сборка с Ryzen 7 9700X и RTX 5070 производит впечатление быстрой, мощной и универсальной машины. И в работе, и в играх система ведёт себя предсказуемо, быстро и тихо. Даже при длительных нагрузках нет ощущения, что что-то перегреется или начнёт тормозить.

И в этом заслуга именно MSI — корпус с хорошей вентиляцией, СЖО адекватно справляется с отводом тепла, блок питания работает стабильно и не создаёт лишнего шума. И главное — всё это «родное», выполнено в единой философии дизайна и совместимости.

Использование MSI Center также добавляет удобства: пусть это и не самый лучший софт на рынке, он позволяет без дополнительных хабов и утилит управлять вентиляторами, мониторить температуры, синхронизировать ARGB — и делает это без лишних усилий. В сборках из разных брендов подобное часто превращается в ад конфликтующих утилит. Здесь — всё чисто и стабильно.

Однако не обошлось и без нюансов. Больше всего вопросов вызвала оперативная память: номинальные 8400 МГц выглядят впечатляюще, но на платформе Ryzen 7000 это граница или даже за её пределами.

Система запускалась нестабильно на XMP-профилях, пришлось вручную снижать частоты и подбирать тайминги. И даже после этого прирост в производительности был чисто символическим. В результате — переплата без ощутимого эффекта, что нивелирует часть достоинств идеальной сборки.

В остальном — без замечаний. Вентиляторы тихие, поток воздуха равномерный, горячих зон в корпусе нет. Работа системы — стабильная, быстрая и приятная. И хоть некоторые компоненты вызывают вопросы по целесообразности, ни один из них не испортил общего впечатления: MSI действительно сделали сборку, которую хочется поставить на стол, включить — и больше не трогать, потому что всё уже работает как надо.

Выводы

Эта сборка — показательный пример того, как выглядит современный мейнстрим в 2025 году: платформа AM5, видеокарта с запасом мощности, тихая СЖО, корпус с адекватной вентиляцией и грамотное компонование.

Почти все компоненты собраны в рамках одной экосистемы MSI, и это действительно даёт плюсы: совместимость, управление подсветкой, меньше лишних проводов, проще монтаж и удобнее настройка. Здесь нет лишнего шума, перегрева или просадок — всё работает так, как ожидаешь от современной системы.

Дизайн, эргономика — 9/10

Корпус MSI MPG VELOX 100R имеет современный, привлекательный вид с продуманной вентиляцией. Внешний стиль и качество исполнения создают ощущение премиальности, а эргономика на высоком уровне.

Качество сборки, материалы — 9/10

Материалы корпуса и комплектующих прочные и качественные, сборка выполнена аккуратно. Кабель-менеджмент без проблем, подсветка органично дополняет внешний вид. Видно, что MSI постарались обеспечить гармоничную работу всей системы.

Рабочая производительность — 8/10

Ryzen 7 9700X демонстрирует надёжную производительность в повседневных и профессиональных задачах. Система работает плавно и без лагов даже при высокой нагрузке, хотя DDR5-8400 не даёт ощутимого прироста.

Игровая производительность — 8/10

RTX 5070 обеспечивает уверенный геймплей в 1440p с высокими настройками графики и трассировкой лучей. Температуры и шум хорошо контролируются, что делает игровой опыт комфортным.

Энергоэффективность, шум — 8.5/10

Система показывает сбалансированное энергопотребление даже под нагрузкой, блок питания работает стабильно и имеет запас по мощности. Шум вентиляторов и СЖО остаётся на комфортном уровне и не мешает при длительной работе.

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