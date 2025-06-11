ПК місяця (Червень 2025)

Щомісяця ми збираємо актуальні конфігурації персональних комп’ютерів, щоб допомогти вам обрати найкраще рішення під конкретний бюджет і задачі — від базових систем для ігор у 1080p до справжніх монстрів, готових до 4K з трасуванням променів. Перед вами три збалансовані збірки в актуальних цінових категоріях: бюджетну, оптимальну та прогресивну — з двома варіантами кожної: на базі процесорів Intel і AMD. Без маркетингового туману, тільки перевірені компоненти, адекватне співвідношення ціни й продуктивності.
Зміст
Бюджетний ПК за ≈ 32000 гривень
Бюджетний ПК у 2025 році — система, яка витягне актуальні ігри у Full HD з прийнятними налаштуваннями й без технічного болю. Через зростання цін стартова планка змістилася вгору, тож тепер мінімальний поріг для адекватного геймінгу — це близько 32 000 гривень. Саме в цій категорії найскладніше втримати баланс між продуктивністю, «апгрейдопридатністю» й ціною, але водночас — це найпопулярніший сегмент серед українських геймерів, де кожна гривня має значення.
Платформа Intel
|Ігровий ПК «Бюджетний»
|Ціна, грн
|Процесор
|Intel Core i5-14400F
|5694
|Материнська плата
|Gigabyte B760M DS3H DDR4
|4147
|Оперативна пам’ять
|32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200
|2743
|Накопичувач
|1 ТБ MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2
|2259
|Відеокарта
|Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 ГБ
|13732
|Кулер
|BOX
|0
|Блок живлення
|MSI MAG A550BNL 550W
|1859
|Корпус
|Deepcool CC560
|2122
|Весь ПК
|32556
|Енергоспоживання в іграх
|285-290 Вт
i5-14400 F — 10-ядерний (6P+4E) чип на архітектурі Raptor Lake. В порівнянні з 12400F він має вищу базову частоту, а також додаткові енергоефективні ядра, що покращує багатозадачність та продуктивність в іграх, які добре масштабуються по потоках.
Gigabyte B760M DS3H DDR4 — одна з найкращих бюджетних плат на чипсеті B760 — підтримує PCIe 4.0 для відеокарти й SSD. Підійде під будь-який процесор Intel 12–14 покоління без обмежень, є чотири слоти під DDR4 — зручно для апгрейду до 64/128 ГБ.
Немає Wi-Fi, але для настільної машини з Ethernet — не критично. Формат microATX, що добре лягає в більшість бюджетних корпусів.
Kingston Fury Beast — для бюджетника зазвичай вистачає 16 ГБ, але якщо різниця в ціні невелика (а зараз 32 ГБ іноді коштують як 16), це чудовий апгрейд «на майбутнє».
MSI SPATIUM M450 — не найшвидший, але для ігор швидкість достатня, а обсяг — те, що треба.
RTX 4060 8 ГБ — відмінний варіант відеокарти середнього класу для геймерів, які хочуть отримати актуальну продуктивність у сучасних проєктах без зайвих витрат.
Відеокарта базується на архітектурі NVIDIA Ada Lovelace і має 8 ГБ пам’яті GDDR6 з 128-бітною шиною, що забезпечує хорошу пропускну здатність для ігор у роздільній здатності 1080p та навіть 1440p з нейромережевими помічниками.
MSI MAG A550BNL 550W— непоганий блок живлення з офіційною сертифікацією 80 PLUS Bronze, забезпечує стабільну подачу енергії, має захист від перенапруги й коротких замикань.
Deepcool CC560 — одна з найкращих бюджетних моделей у своєму класі: є і вентиляція, і комплектні вентилятори, і нормальне внутрішнє компонування.
Платформа AMD
|Ігровий ПК «Бюджетний»
|Ціна, грн
|Процесор
|AMD Ryzen 5 5600X
|4868
|Материнська плата
|MSI B550M PRO-VDH WIFI
|4489
|Оперативна пам’ять
|32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200
|2743
|Накопичувач
|1 ТБ MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2
|2259
|Відеокарта
|Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 ГБ
|13732
|Кулер
|BOX
|0
|Блок живлення
|MSI MAG A550BNL 550W
|1859
|Корпус
|Deepcool CC560
|2122
|Весь ПК
|32072
|Енергоспоживання в іграх
|270-280 Вт
AMD Ryzen 5600X — все ще один із найкращих варіантів у середньобюджетному сегменті. 6 ядер/12 потоків ототожнюють відмінну продуктивність в іграх і багатозадачності. BOX-кулер у комплекті, хоча не топовий, але цілком достатній для 5600X.
Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — надійна плата середнього рівня з підтримкою PCIe 4.0 і Wi-Fi — великий плюс.
Інші комплектуючі залишаються такими ж — змінювати GPU, оперативку чи накопичувач не має сенсу, бо ключова відмінність цих збірок лише в процесорі та чипсеті. Всі решта комплектуючих однаково добре справляються зі своїми завданнями в обох варіантах.
Оптимальний ПК за ≈ 62000 гривень
Для більшості геймерів роздільна здатність 1440p стала ідеальним компромісом між візуальним вау-ефектом і вимогами до заліза. Це той самий sweet spot, де можна насолоджуватися сучасною графікою на високих пресетах, не влізаючи в борги заради 4K. Саме в цьому сегменті ми й шукаємо найрозумніші відеокарти — ті, що витискають максимум з архітектури середнього класу, не перетворюючи покупку ПК на фінансовий трилер.
Платформа Intel
|Ігровий ПК «Оптимальний»
|Ціна, грн
|Процесор
|Intel Core i5-14400F
|5694
|Материнська плата
|MSI B760M PROJECT ZERO
|7099
|Оперативна пам’ять
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz
|5186
|Накопичувач
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|4814
|Відеокарта
|Asus GeForce RTX 5070 Prime OC
|28235
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2749
|Блок живлення
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4325
|Корпус
|Gamemax Infinity Plus
|2455
|Весь ПК
|60557
|Енергоспоживання в іграх
|420-430 Вт
Процесор Intel i5-14400 F перекочував з попердньої конфігурації у вищу лігу, при цьому залишаючись гарний вибором для ігрової збірки середнього класу, яка не боїться багатозадачності.
be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — цей охолоджувач хоч і не з топ-сегменту, проте відзначається тишею роботи та хорошою ефективністю, що дозволяє тримати температуру під контролем навіть під навантаженням.
MSI B760M Project Zero — пристрій з особливим підходом до дизайну: всі порти виведені на задню панель, що дозволяє розвантажити бічні стінки корпусу від кабелів і покращити внутрішню циркуляцію повітря.
Kingston — файний вибір, особливо якщо врахувати, що DDR5 поступово стає стандартом для нових збірок. Попри те, що приріст продуктивності над DDR4 не завжди критичний, це інвестиція у майбутнє.
Kingston NV3 SNV3S/1000G — швидкий та надійний SSD, який не потрібно представляти.
Asus GeForce RTX 5070 Prime OC — відеокарта пропонує чудову продуктивність у 2K з підтримкою новітніх технологій, включно з DLSS 4 та апаратним декодуванням сучасних кодеків. Вона здатна комфортно тягнути ігри з високими налаштуваннями, а також відкриває двері для 4K-геймінгу з оптимізаціями.
Seasonic G12 GC-850 — блок живлення з сертифікацією 80 PLUS Gold, що гарантує стабільність, високу енергоефективність і довговічність.
Gamemax Infinity Plus — зручне та тихе рішення з хорошим запасом простору і ефективною вентиляцією. Він розрахований як на повітряне, так і на рідинне охолодження, тому зможе підтримати як сучасну систему охолодження процесора, так і додаткові вентилятори чи СРО.
Платформа AMD
|Ігровий ПК «Оптимальний»
|Ціна, грн
|Процесор
|AMD Ryzen 7 8700F
|7615
|Материнська плата
|MSI B650M GAMING PLUS WIFI
|6699
|Оперативна пам’ять
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz
|5186
|Накопичувач
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|4814
|Відеокарта
|Asus GeForce RTX 5070 Prime OC
|28235
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2749
|Блок живлення
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4325
|Корпус
|MSI MAG FORGE M100R
|2455
|Весь ПК
|62078
|Енергоспоживання в іграх
|470-480 Вт
Ryzen 7600X — 6-ядерний процесор на архітектурі Zen 4, який помітно швидший за попереднє покоління. Він працює гарячіше, але й видає більшу продуктивність, особливо в іграх, де часто обходить конкурентів.
MSI B650M Gaming Plus WIFI — збалансована материнська плата формату mATX на чипсеті AMD B650, яка пропонує сучасну підтримку процесорів Ryzen серій 7000–9000, швидку DDR5-пам’ять до 7200+ МГц, потужну 13-фазну підсистему живлення та розвинену систему охолодження, а також актуальні інтерфейси з USB-C Gen2, 2.5G Ethernet і Wi-Fi 6E.
Прогресивний ПК за ≈ 104000 гривень
На цьому рівні ми вже говоримо про 4K — не просто як про високу роздільну здатність, а як про інструмент для серйозних завдань: стрімінгу, відеомонтажу, роботи з графікою та, звісно, ігор із максимальною деталізацією. Це вибір для тих, хто хоче не тільки грати, а й працювати з візуалом на повну.
Водночас варто бути реалістами: без DLSS і налаштувань «під себе» деякі вимогливі проєкти в нативному 4K можуть просідати. Але в цьому й суть — зібрати систему, яка дає змогу увійти у світ високої чіткості без астрономічних витрат. Це прогресивний рівень, який балансує між топовими можливостями й здоровим глуздом.
Платформа Intel
|Ігровий ПК «Прогресивний»
|Ціна, грн
|Процесор
|Intel Core Ultra 7 265K
|14210
|Материнська плата
|MSI Z890 GAMING PLUS WIFI
|10617
|Оперативна пам’ять
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ
|9199
|Накопичувач
|SSD Kingston KC3000 SKC3000S/1024G
|3640
|Відеокарта
|Palit GeForce RTX 5080 GamingPro
|51799
|Система охолодження
|MSI MAG CORELIQUID I360
|6430
|Блок живлення
|MSI MPG PCIE5 850W
|5520
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4320
|Весь ПК
|105735
|Енергоспоживання в іграх
|520-530 Вт
Intel Ultra 7 265K — потужний процесор з топової лінійки Intel. Але є одна важлива штука: він досить гарячий і вимагає якісного охолодження. Приємним бонусом є те, що його ціна впала на 1000 грн у порівнянні з травневим прайс-листом.
MSI MAG CORELIQUID I360 справляється з тепловими потоками цього монстра без проблем, при цьому не видаючи зайвого шуму.
MSI Z890 GAMING PLUS WIFI — пропонує достатньо слотів під будь-які розширення, міцний VRM з якісними компонентами і преміальні матеріали корпусу. Плюс — вбудований Wi-Fi і сучасний набір портів, які не застаріють кілька років.
Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x32Gb — модулі, які однаково добре справляються і з іграми, і з серйозною роботою, наприклад, відеомонтажем або 3D-моделюванням.
SSD Kingston KC3000 SKC3000S/1024G — тут нам довелось піти на певний компроміс з об’ємом, але не з якістю. Він стабільно витримує великі навантаження, не просідає при встановленні важких ігор або монтажі 4K-відео, і взагалі відчувається як справжній NVMe-преміум за ціною нижче Samsung.
Palit GeForce RTX5080 16GB — вдала збалансована відеокарта, яка пропонує 16 ГБ сучасної пам’яті GDDR7 і підтримує всі фішки NVIDIA нового покоління. Комфортний ігровий досвід навіть у 4K з високими налаштуваннями, не обтяжуючи систему зайвим теплом чи шумом — можливий.
MSI MPG PCIe 5 850W — з сертифікацією ATX 3.0, цей БЖ повністю готовий до навантажень від RTX 50-ї серії і майбутніх апгрейдів. Кабелі якісні, живлення стабільне — ніби броня для всієї збірки.
Lian Li Lancool 216 — один із найбільш продуманих варіантів на ринку: підтримує відеокарти довжиною до 392 мм, водянки з радіаторами до 360 мм і блоки живлення до 220 мм. Але найважливіше — це кабель-менеджмент, який тут не просто можливий, а справді приємний і зручний, що рідкість навіть серед дорогих корпусів.
Платформа AMD
|Ігровий ПК «Прогресивний»
|Ціна, грн
|Процесор
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|22995
|Материнська плата
|MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
|11860
|Оперативна пам’ять
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ
|9199
|Накопичувач
|SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G
|6119
|Відеокарта
|Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16 ГБ
|37939
|Система охолодження
|MSI MAG CORELIQUID I360
|6430
|Блок живлення
|MSI MPG PCIE5 850W
|5520
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4320
|Весь ПК
|104462
|Енергоспоживання в іграх
|520-540 Вт
Ryzen 9800X3D — один із головних претендентів на звання ігрового короля серед AM5-процесорів. X3D-тепловий профіль змушує серйозно підійти до вибору охолодження — «боксовий кулер» тут не варіант. Зате як ігрова зброя — це безкомпромісний вибір.
Материнка на чипсеті B850 — має все, що треба для сучасного геймінгу та апгрейдів.
Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE — свіжа відеокарта від AMD з лінійки RDNA 4, яка напряму конкурує з RTX 5070 Ti. Пропонує потужну продуктивність, особливо в роздільній здатності 1440p та 4K, і використовує FSR 4 для апскейлу. Так, DLSS тут не знайти, але зате немає обмежень на пам’ять або шини, як це часто буває у конкурентів. Кастомна версія AORUS ELITE — справжній танк за габаритами й термодинамікою: гаряча, але тиха.
Висновок
Поглянувши на наші три конфігурації, розумієш — вибір ПК у 2025 році став чіткішим і водночас цікавішим. Наприклад, бюджетна збірка з Intel Core i5-14400F та RTX 4060 — це оптимальний варіант для тих, хто хоче комфортно грати в сучасні хіти на Full HD із невеличким запасом на 1440p на середніх налаштуваннях. Особливо приємно бачити 32 ГБ DDR4, що сьогодні — рідкість у бюджетному сегменті. Такий ПК — надійний фундамент для старту без зайвих переплат.
Якщо ж хочеться крокнути вище, то збірка з тим самим Intel i5-14400 F або Ryzen 7 7700X у парі з RTX 5070 Prime OC пропонує відчутно вищий рівень продуктивності. DDR5-пам’ять і сучасна система охолодження гарантують стабільність і запас на майбутнє. RTX 5070 — справжній помічник для стрімерів і початківців відеомонтажерів, який легко тягне 1440p на ультра з високою частотою кадрів. Цей варіант — золота середина між ціною, продуктивністю та універсальністю.
І, нарешті, на вершині — топові рішення з Intel Core Ultra 7 265K або Ryzen 9 7900X у зв’язці з RTX 5080 і 64 ГБ DDR5. Тут ігри у 4K, монтаж відео у 8K та складна 3D-графіка не викликають жодних компромісів. Це платформа для тих, хто одночасно працює з ресурсомісткими завданнями та хоче отримати продуктивний рівень геймінгу без лагів.
Варто також згадати, що ринок ПК не стоїть на місці: навіть бюджетні системи нині перевершують за потужністю машини кількарічної давнини, а топові конфігурації — це вже зовсім інший рівень. Вибираючи між Intel та AMD, DDR4 і DDR5, RTX 4060 і RTX 5080, ви керуєтесь не лише цифрами, а реальними можливостями — комфортом та продуктивністю.
Отже, якщо хочете грати у 1080p без зайвих проблем — бюджетний ПК з i5-14400F і RTX 4060 стане вашим надійним союзником. Для комфорту у 1440p і творчих завдань — оптимальна збірка з Ryzen 7 7700X і RTX 5070 буде чудовим вибором. А якщо мрієте про майже безкомпромісний 4K і роботу з 8K-відео — система з RTX 5080 не підведе.
Вибір залишається за вами, але ми зробили все, щоб він був усвідомленим, ґрунтовним і з приємним присмаком «ось це справжній десктоп — для ПК-шляхтича!».
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