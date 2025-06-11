Пристрої Пристрої 11.06.2025 о 07:00 comment views icon

ПК місяця (Червень 2025)

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Максим Коляда

Автор статей та оглядів

ПК місяця (Червень 2025)

Щомісяця ми збираємо актуальні конфігурації персональних комп’ютерів, щоб допомогти вам обрати найкраще рішення під конкретний бюджет і задачі — від базових систем для ігор у 1080p до справжніх монстрів, готових до 4K з трасуванням променів. Перед вами три збалансовані збірки в актуальних цінових категоріях: бюджетну, оптимальну та прогресивну — з двома варіантами кожної: на базі процесорів Intel і AMD. Без маркетингового туману, тільки перевірені компоненти, адекватне співвідношення ціни й продуктивності.

Бюджетний ПК за 32000 гривень

Бюджетний ПК у 2025 році — система, яка витягне актуальні ігри у Full HD з прийнятними налаштуваннями й без технічного болю. Через зростання цін стартова планка змістилася вгору, тож тепер мінімальний поріг для адекватного геймінгу — це близько 32 000 гривень. Саме в цій категорії найскладніше втримати баланс між продуктивністю, «апгрейдопридатністю» й ціною, але водночас — це найпопулярніший сегмент серед українських геймерів, де кожна гривня має значення.

Платформа Intel

Ігровий ПК «Бюджетний» Ціна, грн
Процесор Intel Core i5-14400F 5694
Материнська плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 4147
Оперативна пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2743
Накопичувач 1 ТБ MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 2259
Відеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 ГБ 13732
Кулер BOX 0
Блок живлення MSI MAG A550BNL 550W 1859
Корпус Deepcool CC560 2122
Весь ПК 32556
Енергоспоживання в іграх 285-290 Вт


i5-14400 F — 10-ядерний (6P+4E) чип на архітектурі Raptor Lake. В порівнянні з 12400F він має вищу базову частоту, а також додаткові енергоефективні ядра, що покращує багатозадачність та продуктивність в іграх, які добре масштабуються по потоках.


Gigabyte B760M DS3H DDR4 — одна з найкращих бюджетних плат на чипсеті B760 — підтримує PCIe 4.0 для відеокарти й SSD. Підійде під будь-який процесор Intel 12–14 покоління без обмежень, є чотири слоти під DDR4 — зручно для апгрейду до 64/128 ГБ.

Немає Wi-Fi, але для настільної машини з Ethernet — не критично. Формат microATX, що добре лягає в більшість бюджетних корпусів.

Kingston Fury Beast — для бюджетника зазвичай вистачає 16 ГБ, але якщо різниця в ціні невелика (а зараз 32 ГБ іноді коштують як 16), це чудовий апгрейд «на майбутнє».


MSI SPATIUM M450 — не найшвидший, але для ігор швидкість достатня, а обсяг — те, що треба.


RTX 4060 8 ГБ — відмінний варіант відеокарти середнього класу для геймерів, які хочуть отримати актуальну продуктивність у сучасних проєктах без зайвих витрат.

Відеокарта базується на архітектурі NVIDIA Ada Lovelace і має 8 ГБ пам’яті GDDR6 з 128-бітною шиною, що забезпечує хорошу пропускну здатність для ігор у роздільній здатності 1080p та навіть 1440p з нейромережевими помічниками.

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MSI MAG A550BNL 550W— непоганий блок живлення з офіційною сертифікацією 80 PLUS Bronze, забезпечує стабільну подачу енергії, має захист від перенапруги й коротких замикань.

Deepcool CC560 — одна з найкращих бюджетних моделей у своєму класі: є і вентиляція, і комплектні вентилятори, і нормальне внутрішнє компонування.

Платформа AMD

Ігровий ПК «Бюджетний» Ціна, грн
Процесор AMD Ryzen 5 5600X 4868
Материнська плата MSI B550M PRO-VDH WIFI 4489
Оперативна пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2743
Накопичувач 1 ТБ MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 2259
Відеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8 ГБ 13732
Кулер BOX 0
Блок живлення MSI MAG A550BNL 550W 1859
Корпус Deepcool CC560 2122
Весь ПК 32072
Енергоспоживання в іграх 270-280 Вт


AMD Ryzen 5600X — все ще один із найкращих варіантів у середньобюджетному сегменті. 6 ядер/12 потоків ототожнюють відмінну продуктивність в іграх і багатозадачності. BOX-кулер у комплекті, хоча не топовий, але цілком достатній для 5600X.

Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — надійна плата середнього рівня з підтримкою PCIe 4.0 і Wi-Fi — великий плюс.

Інші комплектуючі залишаються такими ж — змінювати GPU, оперативку чи накопичувач не має сенсу, бо ключова відмінність цих збірок лише в процесорі та чипсеті. Всі решта комплектуючих однаково добре справляються зі своїми завданнями в обох варіантах.

Оптимальний ПК за ≈ 62000 гривень

Для більшості геймерів роздільна здатність 1440p стала ідеальним компромісом між візуальним вау-ефектом і вимогами до заліза. Це той самий sweet spot, де можна насолоджуватися сучасною графікою на високих пресетах, не влізаючи в борги заради 4K. Саме в цьому сегменті ми й шукаємо найрозумніші відеокарти — ті, що витискають максимум з архітектури середнього класу, не перетворюючи покупку ПК на фінансовий трилер.

Платформа Intel

Ігровий ПК «Оптимальний» Ціна, грн
Процесор Intel Core i5-14400F 5694
Материнська плата MSI B760M PROJECT ZERO 7099
Оперативна пам’ять Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz 5186
Накопичувач 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4814
Відеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 28235
Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749
Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4325
Корпус Gamemax Infinity Plus 2455
Весь ПК 60557
Енергоспоживання в іграх 420-430 Вт


Процесор Intel i5-14400 F перекочував з попердньої конфігурації у вищу лігу, при цьому залишаючись гарний вибором для ігрової збірки середнього класу, яка не боїться багатозадачності.

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — цей охолоджувач хоч і не з топ-сегменту, проте відзначається тишею роботи та хорошою ефективністю, що дозволяє тримати температуру під контролем навіть під навантаженням.

MSI B760M Project Zero — пристрій з особливим підходом до дизайну: всі порти виведені на задню панель, що дозволяє розвантажити бічні стінки корпусу від кабелів і покращити внутрішню циркуляцію повітря.

Kingston — файний вибір, особливо якщо врахувати, що DDR5 поступово стає стандартом для нових збірок. Попри те, що приріст продуктивності над DDR4 не завжди критичний, це інвестиція у майбутнє.

Kingston NV3 SNV3S/1000G — швидкий та надійний SSD, який не потрібно представляти.

Asus GeForce RTX 5070 Prime OC — відеокарта пропонує чудову продуктивність у 2K з підтримкою новітніх технологій, включно з DLSS 4 та апаратним декодуванням сучасних кодеків. Вона здатна комфортно тягнути ігри з високими налаштуваннями, а також відкриває двері для 4K-геймінгу з оптимізаціями.

Seasonic G12 GC-850 — блок живлення з сертифікацією 80 PLUS Gold, що гарантує стабільність, високу енергоефективність і довговічність.

Gamemax Infinity Plus — зручне та тихе рішення з хорошим запасом простору і ефективною вентиляцією. Він розрахований як на повітряне, так і на рідинне охолодження, тому зможе підтримати як сучасну систему охолодження процесора, так і додаткові вентилятори чи СРО.

Платформа AMD

Ігровий ПК «Оптимальний» Ціна, грн
Процесор AMD Ryzen 7 8700F 7615
Материнська плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6699
Оперативна пам’ять Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz 5186
Накопичувач 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4814
Відеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 28235
Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749
Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4325
Корпус MSI MAG FORGE M100R 2455
Весь ПК 62078
Енергоспоживання в іграх 470-480 Вт


Ryzen 7600X — 6-ядерний процесор на архітектурі Zen 4, який помітно швидший за попереднє покоління. Він працює гарячіше, але й видає більшу продуктивність, особливо в іграх, де часто обходить конкурентів.

 

MSI B650M Gaming Plus WIFI — збалансована материнська плата формату mATX на чипсеті AMD B650, яка пропонує сучасну підтримку процесорів Ryzen серій 7000–9000, швидку DDR5-пам’ять до 7200+ МГц, потужну 13-фазну підсистему живлення та розвинену систему охолодження, а також актуальні інтерфейси з USB-C Gen2, 2.5G Ethernet і Wi-Fi 6E.

Прогресивний ПК за ≈ 104000 гривень

На цьому рівні ми вже говоримо про 4K — не просто як про високу роздільну здатність, а як про інструмент для серйозних завдань: стрімінгу, відеомонтажу, роботи з графікою та, звісно, ігор із максимальною деталізацією. Це вибір для тих, хто хоче не тільки грати, а й працювати з візуалом на повну.

Водночас варто бути реалістами: без DLSS і налаштувань «під себе» деякі вимогливі проєкти в нативному 4K можуть просідати. Але в цьому й суть — зібрати систему, яка дає змогу увійти у світ високої чіткості без астрономічних витрат. Це прогресивний рівень, який балансує між топовими можливостями й здоровим глуздом.

Платформа Intel

Ігровий ПК «Прогресивний» Ціна, грн
Процесор Intel Core Ultra 7 265K 14210
Материнська плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI 10617
Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ 9199
Накопичувач SSD Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 3640
Відеокарта Palit GeForce RTX 5080 GamingPro 51799
Система охолодження MSI MAG CORELIQUID I360 6430
Блок живлення MSI MPG PCIE5 850W 5520
Корпус Lian Li Lancool 216 4320
Весь ПК 105735
Енергоспоживання в іграх 520-530 Вт


Intel Ultra 7 265K — потужний процесор з топової лінійки Intel. Але є одна важлива штука: він досить гарячий і вимагає якісного охолодження. Приємним бонусом є те, що його ціна впала на 1000 грн у порівнянні з травневим прайс-листом.

MSI MAG CORELIQUID I360 справляється з тепловими потоками цього монстра без проблем, при цьому не видаючи зайвого шуму.

 

MSI Z890 GAMING PLUS WIFI — пропонує достатньо слотів під будь-які розширення, міцний VRM з якісними компонентами і преміальні матеріали корпусу. Плюс — вбудований Wi-Fi і сучасний набір портів, які не застаріють кілька років.


Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x32Gb — модулі, які однаково добре справляються і з іграми, і з серйозною роботою, наприклад, відеомонтажем або 3D-моделюванням.

SSD Kingston KC3000 SKC3000S/1024G — тут нам довелось піти на певний компроміс з об’ємом, але не з якістю. Він стабільно витримує великі навантаження, не просідає при встановленні важких ігор або монтажі 4K-відео, і взагалі відчувається як справжній NVMe-преміум за ціною нижче Samsung.


Palit GeForce RTX5080 16GB — вдала збалансована відеокарта, яка пропонує 16 ГБ сучасної пам’яті GDDR7 і підтримує всі фішки NVIDIA нового покоління. Комфортний ігровий досвід навіть у 4K з високими налаштуваннями, не обтяжуючи систему зайвим теплом чи шумом — можливий.


MSI MPG PCIe 5 850W — з сертифікацією ATX 3.0, цей БЖ повністю готовий до навантажень від RTX 50-ї серії і майбутніх апгрейдів. Кабелі якісні, живлення стабільне — ніби броня для всієї збірки.

Lian Li Lancool 216 — один із найбільш продуманих варіантів на ринку: підтримує відеокарти довжиною до 392 мм, водянки з радіаторами до 360 мм і блоки живлення до 220 мм. Але найважливіше — це кабель-менеджмент, який тут не просто можливий, а справді приємний і зручний, що рідкість навіть серед дорогих корпусів.

Платформа AMD

Ігровий ПК «Прогресивний» Ціна, грн
Процесор AMD Ryzen 7 9800X3D 22995
Материнська плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 11860
Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32 ГБ 9199
Накопичувач SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 6119
Відеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16 ГБ 37939
Система охолодження MSI MAG CORELIQUID I360 6430
Блок живлення MSI MPG PCIE5 850W 5520
Корпус Lian Li Lancool 216 4320
Весь ПК 104462
Енергоспоживання в іграх 520-540 Вт


Ryzen 9800X3D — один із головних претендентів на звання ігрового короля серед AM5-процесорів. X3D-тепловий профіль змушує серйозно підійти до вибору охолодження — «боксовий кулер» тут не варіант. Зате як ігрова зброя — це безкомпромісний вибір.

Материнка на чипсеті B850 — має все, що треба для сучасного геймінгу та апгрейдів.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE — свіжа відеокарта від AMD з лінійки RDNA 4, яка напряму конкурує з RTX 5070 Ti. Пропонує потужну продуктивність, особливо в роздільній здатності 1440p та 4K, і використовує FSR 4 для апскейлу. Так, DLSS тут не знайти, але зате немає обмежень на пам’ять або шини, як це часто буває у конкурентів. Кастомна версія AORUS ELITE — справжній танк за габаритами й термодинамікою: гаряча, але тиха.

Висновок

Поглянувши на наші три конфігурації, розумієш — вибір ПК у 2025 році став чіткішим і водночас цікавішим. Наприклад, бюджетна збірка з Intel Core i5-14400F та RTX 4060 — це оптимальний варіант для тих, хто хоче комфортно грати в сучасні хіти на Full HD із невеличким запасом на 1440p на середніх налаштуваннях. Особливо приємно бачити 32 ГБ DDR4, що сьогодні — рідкість у бюджетному сегменті. Такий ПК — надійний фундамент для старту без зайвих переплат.

Якщо ж хочеться крокнути вище, то збірка з тим самим Intel i5-14400 F або Ryzen 7 7700X у парі з RTX 5070 Prime OC пропонує відчутно вищий рівень продуктивності. DDR5-пам’ять і сучасна система охолодження гарантують стабільність і запас на майбутнє. RTX 5070 — справжній помічник для стрімерів і початківців відеомонтажерів, який легко тягне 1440p на ультра з високою частотою кадрів. Цей варіант — золота середина між ціною, продуктивністю та універсальністю.

І, нарешті, на вершині — топові рішення з Intel Core Ultra 7 265K або Ryzen 9 7900X у зв’язці з RTX 5080 і 64 ГБ DDR5. Тут ігри у 4K, монтаж відео у 8K та складна 3D-графіка не викликають жодних компромісів. Це платформа для тих, хто одночасно працює з ресурсомісткими завданнями та хоче отримати продуктивний рівень геймінгу без лагів.

Варто також згадати, що ринок ПК не стоїть на місці: навіть бюджетні системи нині перевершують за потужністю машини кількарічної давнини, а топові конфігурації — це вже зовсім інший рівень. Вибираючи між Intel та AMD, DDR4 і DDR5, RTX 4060 і RTX 5080, ви керуєтесь не лише цифрами, а реальними можливостями — комфортом та продуктивністю.

Отже, якщо хочете грати у 1080p без зайвих проблем — бюджетний ПК з i5-14400F і RTX 4060 стане вашим надійним союзником. Для комфорту у 1440p і творчих завдань — оптимальна збірка з Ryzen 7 7700X і RTX 5070 буде чудовим вибором. А якщо мрієте про майже безкомпромісний 4K і роботу з 8K-відео — система з RTX 5080 не підведе.

Вибір залишається за вами, але ми зробили все, щоб він був усвідомленим, ґрунтовним і з приємним присмаком «ось це справжній десктоп — для ПК-шляхтича!».

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