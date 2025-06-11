ПК місяця (Червень 2025)

Щомісяця ми збираємо актуальні конфігурації персональних комп’ютерів, щоб допомогти вам обрати найкраще рішення під конкретний бюджет і задачі — від базових систем для ігор у 1080p до справжніх монстрів, готових до 4K з трасуванням променів. Перед вами три збалансовані збірки в актуальних цінових категоріях: бюджетну, оптимальну та прогресивну — з двома варіантами кожної: на базі процесорів Intel і AMD. Без маркетингового туману, тільки перевірені компоненти, адекватне співвідношення ціни й продуктивності.

Бюджетний ПК за ≈ 32000 гривень

Бюджетний ПК у 2025 році — система, яка витягне актуальні ігри у Full HD з прийнятними налаштуваннями й без технічного болю. Через зростання цін стартова планка змістилася вгору, тож тепер мінімальний поріг для адекватного геймінгу — це близько 32 000 гривень. Саме в цій категорії найскладніше втримати баланс між продуктивністю, «апгрейдопридатністю» й ціною, але водночас — це найпопулярніший сегмент серед українських геймерів, де кожна гривня має значення.

Платформа Intel



AMD Ryzen 5600X — все ще один із найкращих варіантів у середньобюджетному сегменті. 6 ядер/12 потоків ототожнюють відмінну продуктивність в іграх і багатозадачності. BOX-кулер у комплекті, хоча не топовий, але цілком достатній для 5600X.

Материнка MSI B550M PRO-VDH WiFi — надійна плата середнього рівня з підтримкою PCIe 4.0 і Wi-Fi — великий плюс.

Інші комплектуючі залишаються такими ж — змінювати GPU, оперативку чи накопичувач не має сенсу, бо ключова відмінність цих збірок лише в процесорі та чипсеті. Всі решта комплектуючих однаково добре справляються зі своїми завданнями в обох варіантах.

Оптимальний ПК за ≈ 62000 гривень

Для більшості геймерів роздільна здатність 1440p стала ідеальним компромісом між візуальним вау-ефектом і вимогами до заліза. Це той самий sweet spot, де можна насолоджуватися сучасною графікою на високих пресетах, не влізаючи в борги заради 4K. Саме в цьому сегменті ми й шукаємо найрозумніші відеокарти — ті, що витискають максимум з архітектури середнього класу, не перетворюючи покупку ПК на фінансовий трилер.

Платформа Intel

Ігровий ПК «Оптимальний» Ціна, грн Процесор Intel Core i5-14400F 5694 Материнська плата MSI B760M PROJECT ZERO 7099 Оперативна пам’ять Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz 5186 Накопичувач 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4814 Відеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 28235 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4325 Корпус Gamemax Infinity Plus 2455 Весь ПК 60557 Енергоспоживання в іграх 420-430 Вт





Процесор Intel i5-14400 F перекочував з попердньої конфігурації у вищу лігу, при цьому залишаючись гарний вибором для ігрової збірки середнього класу, яка не боїться багатозадачності.

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — цей охолоджувач хоч і не з топ-сегменту, проте відзначається тишею роботи та хорошою ефективністю, що дозволяє тримати температуру під контролем навіть під навантаженням.

MSI B760M Project Zero — пристрій з особливим підходом до дизайну: всі порти виведені на задню панель, що дозволяє розвантажити бічні стінки корпусу від кабелів і покращити внутрішню циркуляцію повітря.

Kingston — файний вибір, особливо якщо врахувати, що DDR5 поступово стає стандартом для нових збірок. Попри те, що приріст продуктивності над DDR4 не завжди критичний, це інвестиція у майбутнє.

Kingston NV3 SNV3S/1000G — швидкий та надійний SSD, який не потрібно представляти.

Asus GeForce RTX 5070 Prime OC — відеокарта пропонує чудову продуктивність у 2K з підтримкою новітніх технологій, включно з DLSS 4 та апаратним декодуванням сучасних кодеків. Вона здатна комфортно тягнути ігри з високими налаштуваннями, а також відкриває двері для 4K-геймінгу з оптимізаціями.

Seasonic G12 GC-850 — блок живлення з сертифікацією 80 PLUS Gold, що гарантує стабільність, високу енергоефективність і довговічність.

Gamemax Infinity Plus — зручне та тихе рішення з хорошим запасом простору і ефективною вентиляцією. Він розрахований як на повітряне, так і на рідинне охолодження, тому зможе підтримати як сучасну систему охолодження процесора, так і додаткові вентилятори чи СРО.

Платформа AMD

Ігровий ПК «Оптимальний» Ціна, грн Процесор AMD Ryzen 7 8700F 7615 Материнська плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6699 Оперативна пам’ять Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 6000 MHz 5186 Накопичувач 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4814 Відеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 28235 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4325 Корпус MSI MAG FORGE M100R 2455 Весь ПК 62078 Енергоспоживання в іграх 470-480 Вт



Ryzen 7600X — 6-ядерний процесор на архітектурі Zen 4, який помітно швидший за попереднє покоління. Він працює гарячіше, але й видає більшу продуктивність, особливо в іграх, де часто обходить конкурентів.

MSI B650M Gaming Plus WIFI — збалансована материнська плата формату mATX на чипсеті AMD B650, яка пропонує сучасну підтримку процесорів Ryzen серій 7000–9000, швидку DDR5-пам’ять до 7200+ МГц, потужну 13-фазну підсистему живлення та розвинену систему охолодження, а також актуальні інтерфейси з USB-C Gen2, 2.5G Ethernet і Wi-Fi 6E.

Прогресивний ПК за ≈ 104000 гривень

На цьому рівні ми вже говоримо про 4K — не просто як про високу роздільну здатність, а як про інструмент для серйозних завдань: стрімінгу, відеомонтажу, роботи з графікою та, звісно, ігор із максимальною деталізацією. Це вибір для тих, хто хоче не тільки грати, а й працювати з візуалом на повну.

Водночас варто бути реалістами: без DLSS і налаштувань «під себе» деякі вимогливі проєкти в нативному 4K можуть просідати. Але в цьому й суть — зібрати систему, яка дає змогу увійти у світ високої чіткості без астрономічних витрат. Це прогресивний рівень, який балансує між топовими можливостями й здоровим глуздом.

Платформа Intel

Поглянувши на наші три конфігурації, розумієш — вибір ПК у 2025 році став чіткішим і водночас цікавішим. Наприклад, бюджетна збірка з Intel Core i5-14400F та RTX 4060 — це оптимальний варіант для тих, хто хоче комфортно грати в сучасні хіти на Full HD із невеличким запасом на 1440p на середніх налаштуваннях. Особливо приємно бачити 32 ГБ DDR4, що сьогодні — рідкість у бюджетному сегменті. Такий ПК — надійний фундамент для старту без зайвих переплат.

Якщо ж хочеться крокнути вище, то збірка з тим самим Intel i5-14400 F або Ryzen 7 7700X у парі з RTX 5070 Prime OC пропонує відчутно вищий рівень продуктивності. DDR5-пам’ять і сучасна система охолодження гарантують стабільність і запас на майбутнє. RTX 5070 — справжній помічник для стрімерів і початківців відеомонтажерів, який легко тягне 1440p на ультра з високою частотою кадрів. Цей варіант — золота середина між ціною, продуктивністю та універсальністю.

І, нарешті, на вершині — топові рішення з Intel Core Ultra 7 265K або Ryzen 9 7900X у зв’язці з RTX 5080 і 64 ГБ DDR5. Тут ігри у 4K, монтаж відео у 8K та складна 3D-графіка не викликають жодних компромісів. Це платформа для тих, хто одночасно працює з ресурсомісткими завданнями та хоче отримати продуктивний рівень геймінгу без лагів.

Варто також згадати, що ринок ПК не стоїть на місці: навіть бюджетні системи нині перевершують за потужністю машини кількарічної давнини, а топові конфігурації — це вже зовсім інший рівень. Вибираючи між Intel та AMD, DDR4 і DDR5, RTX 4060 і RTX 5080, ви керуєтесь не лише цифрами, а реальними можливостями — комфортом та продуктивністю.

Отже, якщо хочете грати у 1080p без зайвих проблем — бюджетний ПК з i5-14400F і RTX 4060 стане вашим надійним союзником. Для комфорту у 1440p і творчих завдань — оптимальна збірка з Ryzen 7 7700X і RTX 5070 буде чудовим вибором. А якщо мрієте про майже безкомпромісний 4K і роботу з 8K-відео — система з RTX 5080 не підведе.

Вибір залишається за вами, але ми зробили все, щоб він був усвідомленим, ґрунтовним і з приємним присмаком «ось це справжній десктоп — для ПК-шляхтича!».