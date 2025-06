Las novedades cinematográficas más interesantes de junio de 2025

Alegraos, odiadores de las superproducciones de superhéroes — en junio no veremos en la gran pantalla ni un solo paladín del bien y la justicia enfundado en un traje de superhéroe. En su lugar, la taquilla ofrecerá un montón de cosas interesantes en otros géneros — desde Ana de Armas como asesina mortal hasta Brad Pitt conduciendo un Fórmula 1. Más información sobre todos los estrenos de junio que pueden interesar a los espectadores en nuestro tradicional artículo.

«Bailarina» / Ballerina

Género: película de acción

Fecha de estreno: 4 de junio

Liberación: cines

La bailarina asesina Eva Macarro se propone vengar a su padre. Se trata de un spinoff de la aclamada franquicia de acción «John Wick» protagonizada por Keanu Reeves, y la película transcurrirá entre la tercera y la cuarta entrega sobre el imparable asesino. Ana de Armas interpretará el papel titular, sustituyendo a Unitita Phelan, que apareció como Ballerina en «Parabellum» (2019).

El propio Reeves y el dueño del hotel también aparecerán en la película «Continental» Winston Scott, interpretado por Ian McShane, y el conserje local Garon, interpretado por Lance Reddick. Por desgracia, este papel fue el último para el actor: El 17 de marzo de 2023 falleció repentinamente a la edad de 60 años. Entre las caras nuevas, destacamos la presencia de Norman «Daryl Dixon» Reedus y Gabriel Byrne.

La película está dirigida por Len Wiseman, que durante mucho tiempo se ha centrado en las series de televisión, pero tiene en su haber toda una serie de largometrajes de acción, como «Underworld» (2003), «Underworld: Evolution» (2005), «Live Free or Die Hard» (2007) y «Total Recall» (2012). Como Wiseman ya se divorció de Kate Beckinsale, esta vez se permite filmar a otra belleza como un duro guerrero.

«Tirachinas» / Slingshot

Género: thriller psicológico de ciencia ficción

Fecha de estreno: 5 de junio

Liberación: cines

La sinopsis oficial dice lo siguiente: «Un grupo de astronautas se embarca en una misión mortal a la luna Titán de Saturno y trata de mantener el control de la realidad». Este grupo incluirá a: Lawrence Fishburne, para quien «control sobre la realidad» por primera vez en su carrera tendrá una importancia fundamental, y viajar por el espacio no es nuevo, así como Casey Affleck y Tomer Capon (El francés de «The Boys»).

La película fue dirigida por el especialista sueco Mikael Hofström, cuya filmografía, aunque no está llena de grandes éxitos, contiene buenos ejemplos de género. Por ejemplo, «1408» (2007), basada en el relato homónimo de Stephen King, o «Plan de fuga» (2013), que reunió en pantalla a dos leyendas de la acción como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.

«El Ritual» / The Ritual

Género: una película de terror sobre lo sobrenatural

Fecha de estreno: 5 de junio

Liberación: cines

El padre Theophilus Riesinger y su colega Josef Steiger, el primero luchando con su propia crisis de fe y el segundo con un pasado violento, trabajan juntos para realizar una serie de exorcismos a Emma Schmidt. Es probable que esta joven esté poseída por demonios. La trama de «Ritual» se basa en una historia real, en concreto, en una serie de complejos exorcismos realizados por Rösinger a Emma Schmidt en 1928. Los papeles principales de los sacerdotes están interpretados por el propio Al Pacino y Dan Stevens, que agrada con su aparición en el terror por segundo mes consecutivo tras el mayo «Cuckoo».

«Predator: Asesino de asesinos» / Predator: Killer of Killers

Género: acción animada de ciencia ficción

Fecha de estreno: 6 de junio

Liberación: Hulu

Esta antología narra la historia de tres de los guerreros más feroces de la historia de la humanidad en tres épocas diferentes. Una belicosa mujer de una tribu vikinga intenta preparar a su hijo para una sangrienta búsqueda de venganza. Un ninja del Japón feudal se enfrenta a su hermano samurái en una feroz batalla por el trono. Un piloto de la Segunda Guerra Mundial surca los cielos para investigar una misteriosa amenaza para los Aliados. Y aunque todos estos guerreros son hábiles guerreros por derecho propio, no son más que presas de un nuevo enemigo — un poderoso asesino de asesinos.

Antes del estreno de la próxima entrega de «Predator», subtitulada «Badlands», cuyo estreno está previsto para noviembre, podrás admirar al icónico alienígena en formato de animación. El director Dan Trachtenberg se ha tomado en serio la mitología de la serie — se ha encargado de la producción y parcialmente del guión «Prey» (2022), y es él quien volverá a desempeñar las mismas funciones en los dos próximos proyectos del universo «Predator». En fin, sólo nos queda desearle éxito a Trachtenberg en su empeño de gran responsabilidad.

«Cubierta profunda» / Deep Cover

Género: comedia de acción

Fecha de estreno: 12 de junio

Liberación: Prime Video

La película está ambientada en los bajos fondos londinenses (Guy Ritchie debía de estar descojonándose en alguna parte). La policía contrata a tres actores de improvisación para participar en operaciones especiales, durante las cuales tienen que infiltrarse en una banda criminal.

Orlando Bloom, Bryce Dallas Howard y Nick Mohammed, a los que quizá recuerde del exitoso drama «Ted Lasso». Entre los guionistas se encuentran Derek Connolly y Colin Trevorrow, responsables de la trilogía «Jurassic World» (2015—2022).

«Materialistas» / Materialists

Género: comedia romántica

Fecha de estreno: 12 de junio

Liberación: cines

Lucy es una joven y ambiciosa gestora matrimonial de Nueva York que ayuda a la gente a encontrar el amor. Sus problemas comienzan cuando se enfrenta a una difícil elección: ¿un nuevo novio perfecto o un ex novio imperfecto?

A primera vista, la sinopsis local sugiere una típica historia de comedia romántica centrada en un triángulo amoroso. El 12 de junio sabremos si la película de Celine Sohn es capaz de desafiar los gastados tropos del género. Como mínimo, llama la atención el reparto repleto de estrellas formado por Chris Evans, Dakota Johnson y el omnipresente Pedro Pascal. Sus apuestas, señores, sobre quién será el reciente Señora Web — anterior Johnny Storm o futuro Reed Richards.

«Animal peligroso» / Dangerous Animals

Género: película de survival horror

Fecha de estreno: 12 de junio

Liberación: cines

La película cuenta la historia de una surfista que intenta escapar de un asesino en serie que pretende alimentarla con tiburones. Dada la sinopsis y el tráiler, «Animal peligroso» es una extraña mezcla de «The Shallows» (2016) con Blake Lively y porno de tortura «Saw».

Entre las víctimas figura Harry Harrison, un auténtico rubio para el género. Además de los depredadores colmilludos que en su día popularizó Spielberg, los cazadores cuentan con un frenético Jai Courtney, desaparecido de la gran pantalla tras su apogeo en la década de 2010. En la actualidad, el actor ya no se deja ver en proyectos del calibre de «A Good Day to Die Hard» (2013), «Divergente» (2014), «Terminator: Genisys» (2015), «Escuadrón Suicida» (2016), en parte porque la mayoría no tuvieron éxito.

«Cómo entrenar a tu dragón» / How to Train Your Dragon

Género: aventura fantasía

Fecha de estreno: 12 de junio

Liberación: cines

«En la escarpada isla de Tup, donde vikingos y dragones han sido enemigos acérrimos durante generaciones, el ingenioso pero infravalorado hijo del jefe Estoico el Poderoso Hipo desafía siglos de lucha entre dragones cuando se atreve a entablar amistad con un temible dragón de la Furia Nocturna, Desdentao. Su improbable alianza revela la verdadera naturaleza de los dragones, desafiando los cimientos de la sociedad vikinga». — dice la sinopsis oficial de Universal Pictures.

«Cómo entrenar a tu dragón» — es una adaptación de acción real y remake del éxito animado de 2010 del mismo nombre, que se basó en el libro de la autora británica Cressida Covell y recibió con razón la aclamación universal del público y la crítica. «En vivo» Hipo será interpretado por Mason Thames, Astrid será interpretada por Nico Parker, a quien quizá recuerdes de la primera temporada «The Last of Us» y Estoico será interpretado por Gerard Butler, que también puso voz al personaje en la original. Dean DeBlois, uno de los directores y guionistas de la película de hace 15 años, ocupará la silla de director (su compañero Chris Sanders estrenó «The Wild Robot»).

El autor de este artículo y, estoy seguro, millones de espectadores de todo el mundo guardan un grato recuerdo de haber visto el dibujo animado original. Esto es, en particular, en lo que se basan los cineastas hoy en día.

«Echo Valley»

Género: thriller

Fecha de estreno: 13 de junio

Liberación: Apple TV+

Kate Garrett trabaja como entrenadora de caballos en su granja del sur de Pensilvania. Está luchando para hacer frente a una tragedia personal. Una noche, su hija Claire acude a ella cubierta de sangre ajena, y Kate tiene que decidir qué está dispuesta a hacer para proteger a su hija.

«Echo Valley» es un thriller dirigido por Michael Pearce y escrito por Brad Ingelsby, con un interesante tándem interpretativo en Julianne Moore y Sidney Sweeney. A ellos se unieron en el plató Kyle MacLachlan y Donal Gleeson, que realiza su segunda película en Apple TV+ tras la divertidísima «Fuentes de juventud», que se estrenó el mes pasado. Uno de los productores es Sir Ridley Scott.

« Fuerza Sombra » / Shadow Force

Género: acción, thriller

Fecha de estreno: 19 de junio

Liberación: cines

Kaira e Isaac fueron una vez los líderes de un grupo multinacional de fuerzas especiales llamado «Escuadrón Sombra», pero rompieron la regla principal al enamorarse el uno del otro. Ahora pasan a la clandestinidad para proteger a su hijo, mientras el resto del escuadrón les sigue la pista.

Omar Sy y Kerry Washington se enfrentarán a sus antiguos compañeros, y esta historia estará dirigida por Joe Carnahan, que no es ajeno a trabajar en el género de acción («Smokin’ Aces» (2007), «El equipo A» (2010), «Stretch» (2014), «Boss Level» (2019)).

«Elio»

Género: animación de ciencia ficción y aventuras

Fecha de estreno: 19 de junio

Liberación: cines

Esta aventura espacial nos presenta a Elio Soles — un fanático del espacio con una vívida imaginación y una enorme obsesión por los extraterrestres. Cuando se encuentra en la organización interplanetaria Communiverse, junto con representantes de otras galaxias, Elio se ve completamente inmerso en una aventura épica. Identificado erróneamente como el líder de la Tierra, el chico debe establecer vínculos con excéntricas formas de vida alienígena, superar una crisis de proporciones intergalácticas y descubrir de algún modo quién es en realidad.

La nueva aventura de animación de Disney y Pixar es otro proyecto de Pixar en el género de ciencia ficción tras la exitosa «WALL-E» (2008) y la no tan exitosa «Lightyear» (2022), un spin-off precuela de la película de culto «Toy Story». Entre los creadores se encuentran Adrián Molina, uno de los directores y guionistas de «Coco» (2017), Domi Shea, director y coguionista de «Turning Red» (2022), y Mike Jones, autor de los guiones de las muy valoradas películas de animación «Soul» (2020) y «Luca» (2021).

«Absolution »

Género: thriller

Fecha de estreno: 19 de junio

Liberación: cines

Tras conocer su decepcionante diagnóstico, el anciano líder mafioso intenta escapar de su pasado y reconstruir su relación con su hija y su nieto. Sin embargo, los bajos fondos no van a dejar marchar al gángster tan fácilmente. Otra película de suspense y acción con Liam Neeson ya es una descripción bastante reveladora de la película.

«28 años después» / 28 Years Later

Género: terror post-apocalíptico zombi

Fecha de estreno: 19 de junio

Liberación: cines

28 años después de la irrupción del virus Rage en un laboratorio de investigación médica, supervivientes han encontrado la manera de vivir entre los infectados. La historia se centra en un grupo que vive en una pequeña isla conectada al continente por una única calzada bien protegida. Cuando un padre y su hijo emprenden una misión hacia el oscuro corazón del continente, descubren los secretos más aterradores del mundo exterior.

«28 años después» es la tercera entrega de la popular franquicia británica de zombis, tras «28 días después» (2002) y «28 semanas después» (2007). Los creadores de la original volvieron al proyecto — el director Danny Boyle, el guionista Alex Garland, el director de fotografía Anthony Dod Mantle e incluso Cillian Murphy, aunque sólo como productor ejecutivo. En la película podremos ver a Rafe Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer y Jack O’Connell.

También hay que señalar que el rodaje tuvo lugar en paralelo con el de la siguiente parte, basada en el guion del mismo Garland «28 Years Later: The Bone Temple», cuyo estreno está previsto para principios de 2026. La película fue confiada a Nia DaCosta, entre cuyos trabajos anteriores figura la desastrosamente fallida superproducción de superhéroes «Marvels» (2023).

«M3GAN 2.0»

Género: película de terror y ciencia ficción

Fecha de estreno: 26 de junio

Liberación: cines

Dos años después de los acontecimientos de la primera película, Gemma se ha convertido en autora y defensora de la regulación de la inteligencia artificial, encerrando al aún activo M3GAN en un pequeño e inofensivo muñeco robótico. Sin embargo, la tecnología ha sido robada y utilizada para crear un robot militar llamado Amelia, que toma conciencia de sí mismo, ataca a sus creadores e intenta hacerse con el control. Ante un nuevo peligro, Cady, la sobrina de Gemma, la convence para que reconstruya a M3GAN con tecnología avanzada para que pueda luchar contra Amelia.

¿Una batalla entre dos androides? Parece que ya lo hemos visto en alguna parte. En la secuela del aclamado slasher sobre una muñeca loca «M3GAN» (2022) contará de nuevo con Allison Williams, Violet McGraw, Amy Donald y Jenna Davis, además del director original Gerard Johnston y la guionista Akela Cooper. James Wan y Jason Blum participan como productores. Entre las caras nuevas, destaca la aparición de la actriz ucraniana Ivanna Sakhno, que aparece en la película como otra versión de la malvada belleza Terminatrix. Podrás ver su lucha con Alita la Fumadora en el cine a partir del 26 de junio.

«F1»

Género: drama deportivo, acción de carreras

Fecha de estreno: 26 de junio

Liberación: cines

El piloto de Fórmula 1 Sonny Hayes, que participó en carreras en los años 90, sufre un terrible accidente que le obliga a retirarse de este deporte y empezar a competir en otras disciplinas. Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 y viejo amigo de Hayes, se pone en contacto con él y le pide que vuelva de su retiro para ser mentor del novato prodigio Joshua «Noah» Pierce en el equipo Apex Grand Prix (APXGP).

De postre, el repertorio de junio ofrece «F1» — la nueva superproducción de 250 millones de dólares de Joseph Kosinski, cuyos créditos incluyen películas tan aclamadas como «Tron: Legacy» (2010), «Oblivion» (2013) y la enormemente exitosa e impresionante «Top Gun: Maverick» (2022). Tom Cruise, sin embargo, ya ha contraatacado este año con su «The Final Reckoning» ahora le toca el turno a la también estrella de Hollywood Brad Pitt, igualmente genial, de deleitar al público. Sin duda, se trata de la novedad más sonada e interesante del mes, así que la estamos esperando.