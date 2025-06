Películas de ciencia ficción infravaloradas de los 80 que merece la pena redescubrir

La década de 1980 fue una época fructífera para el cine de ciencia ficción y nos regaló varios clásicos indiscutibles que quedarán para siempre cambió la cara del género. Pero mientras Darth Vader le decía a Luke que era su padre, el Terminator T-800 daba caza a Sarah Connor y Marty McFly dominaba los mandos del futurista DeLorean DMC-12, toda una serie de películas de ciencia ficción de gran talento pasaron desapercibidas para el gran público. Hemos decidido rectificar este desafortunado malentendido y hablarte de las películas de ciencia ficción más infravaloradas de los 80. Para algunos, les permitirán realizar un nostálgico viaje en el tiempo, mientras que para otros, pueden convertirse en todo un descubrimiento.

The Last Starfighter

Año de publicación: 1984

Director: Nick Castle

Valoración IMDb: 6.7

La película de acción de ciencia ficción «The Last Starfighter» tiene todo lo que nos gusta de la ciencia ficción de los 80. Tiene máquinas voladorasEl juego cuenta con blasters, alienígenas para todos los gustos y épicas batallas espaciales. La historia se centra en un adolescente corriente, Alex Rogan, que vive en un parque de caravanas y pasa todo su tiempo libre jugando al shooter de desplazamiento «Starfighter» en una máquina recreativa.

Un día, consigue un récord de puntos, y entonces un extraño hombre en un coche futurista se ofrece a llevarle. Por el camino, le dice, que en realidad es un alienígena centauri disfrazado y el desarrollador de un juego que sólo existe para identificar y reclutar a los mejores pilotos para los cazas de la Federación Estelar de Rylan.

Al principio, Alex, como su predecesor estelar Luke Skywalker, no entiende por qué tiene que salvar la Galaxia. Pero cuando los espías de los belicosos Ko-Dans empiezan a darle caza en su ciudad natal, decide unirse a la flota de la Federación. Junto a un simpático reptiliano llamado Grig, el héroe se une a la batalla contra los invasores para proteger la Tierra y otros miles de planetas habitados.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

En 2018, el juego salió a la venta informaciónque Gary Vitta, el antiguo redactor jefe de la revista estadounidense PC Gamer y responsable del precio de «Rogue One», está trabajando en una secuela de la película clásica «The Last Starfighter». También compartió arte conceptual que muestra cazas espaciales familiares para los fans y dijo que la nueva película será una continuación de la historia original, no un remake.

Enemigo mío

Año de publicación: 1985

Director: Wolfgang Petersen

Valoración IMDb: 6.8

En el universo de «Mi Enemigo», también está en marcha una sangrienta guerra galáctica. Pero esta vez, los combatientes reptilianos no son aliados, sino los principales enemigos de la humanidad. El piloto militar Willis E. Davidge odia a los enemigos alienígenas tanto como a sus compañeros. Pero cuando se estrella y se queda solo en un planeta desierto con el piloto drakh al que derribó, se da cuenta de que las diferencias que los dividen pueden darles a ambos la fuerza para sobrevivir.

Para sobrevivir en la superficie del peligroso planeta, los antiguos enemigos tienen que cooperar. Al final, incluso se hacen amigos. Davidge se queda al cuidado del hijo del Drac después de que una alienígena bisexual muera durante el parto. Y entonces arriesga su vida para salvar al pequeño lagarto de los traficantes de esclavos.

«Mi enemigo» fue recibida con frialdad por la crítica en Estados Unidos, pero se hizo increíblemente popular en la URSS como una de las primeras películas de ciencia ficción del Oeste proyectadas en los cines. Un guión bien elaborado hace de la película una conmovedora historia de personas que superan sus diferencias, y su mensaje antibelicista es tan relevante en 2025 como hace cuarenta años. Estreno Screen Rant subraya que, a pesar de su fracaso en taquilla, Enemy Mine se convirtió en un clásico reconocido de la década de 1980 y en una de las películas de ciencia ficción que consiguió captar la imaginación del público durante mucho tiempo. También anuncia que la novela del escritor estadounidense Barry Brooks Longyear «Enemy Mine», ganadora de los premios Hugo y Locus, recibirá próximamente una nueva adaptación cinematográfica. Robot Jox Año de publicación: 1989

Director: Stuart Gordon

Valoración IMDb: 5.5

En un futuro postapocalíptico, la Tierra está devastada por una guerra mundial. El aire es tóxico y se necesitan máscaras para respirar al aire libre. Esto obliga a los gobiernos a abandonar la solución militar de las disputas y recordar los viejos tiempos de la caballería. Ahora, todos los conflictos entre países se resuelven mediante un duelo entre robots humanoides gigantes (Mecha) controlados por sus mejores luchadores.

Tras el estreno de «Transformers» y «Pacific Rim», los efectos visuales de la película ya no causarán la misma impresión que en los años 90. Pero hay que tener en cuenta que casi todos los modelos se crearon a mano, y en lugar de renderizar en un ordenador, el equipo de la película utilizó robots animatrónicos y una minuciosa animación fotograma a fotograma.

Las fantásticas ideas que hay detrás de la película también son dignas de mención. Desde la política postapocalíptica inspirada en la «Guerra Fría» años 80 hasta los pilotos clonados creados artificialmente y el concepto de que el futuro podría ser mejor si la gente de distintos países dejara de pelearse y empezara a trabajar junta por el bien común.

Lifeforce

Año de publicación: 1985

Director: Tobe Hooper

Valoración IMDb: 6.1

Basada en la novela del escritor inglés Colin Wilson «Space Vampires», esta película de ciencia ficción cautiva al público desde los primeros minutos con su premisa. Según la historia, la tripulación del transbordador «Churchill», que en 1986 se embarca en una misión de investigación al cometa Halley, encuentra una nave espacial de 240(!) kilómetros de largo en la cola de gas de una «estrella maligna».

Privados de contacto con sus superiores debido a las interferencias de radio, los astronautas deciden no perder su oportunidad, que se presenta una vez cada 76 años (la periodicidad del cometa Halley), y abordan la misteriosa estructura ciclópea. Allí, los cuatro investigadores encuentran los restos desecados de criaturas gigantes parecidas a murciélagos y tres sarcófagos con cuerpos humanoides perfectamente conservados.

Un mes después, el «Churchill» regresa a la órbita terrestre pero no responde a las comunicaciones. Una misión de rescate descubre que la tripulación murió en un incendio. Al mismo tiempo, los sarcófagos con los alienígenas enterrados en ellos permanecen milagrosamente intactos y son trasladados al Centro Europeo de Investigación Espacial. Antes de la autopsia, una de las alienígenas — una seductora vampiresa extraterrestre se despierta de repente y comienza a absorber la fuerza vital de las personas que la rodean. Esto provoca una auténtica epidemia de vampirismo y obliga al gobierno británico a declarar la ley marcial.

Curiosamente, los vampiros creados por la literatura gótica del siglo XIX siguen paseándose con confianza por las páginas de las novelas de ciencia ficción. En la novela de Peter Watts nominada al premio Hugo «Blindsight» (A ciegas), un vampiro restaurado genéticamente pilota una nave espacial de terrícolas. Sus rápidos reflejos y su aguda mente le convierten en el líder perfecto en caso de emergencia, y el miedo innato de los humanos a los vampiros permite a los muertos vivientes mantener una férrea disciplina a bordo de la nave.

Las aventuras de Buckaroo Banzai

Año de publicación: 1984

Director: Walter Dach Richter

Valoración IMDb: 6.2

26 años antes de que el genio, multimillonario, playboy y filántropo Tony Stark apareciera en las pantallas, el futuro «RoboCop» Peter Weller interpretó a un destacado neurocirujano, físico, artista marcial y estrella del rock Bakaru Banzai. El hijo de un japonés y una estadounidense de extraño nombre no heredó una corporación ni dirigió una agencia de espionaje, pero sus logros no son menos impresionantes. Incluso el Presidente de los Estados Unidos no duda en pedir consejo a Banzai, y el centro de investigación que lleva su nombre realiza descubrimientos científicos revolucionarios que son observados con envidia por toda la Galaxia.

Uno de sus últimos desarrollos es un coche equipado con el llamado acelerador sísmico, que permite a los objetos atravesar libremente la materia sólida. Banzai prueba personalmente la novedad conduciéndolo a través de una montaña y se encuentra en la octava dimensión. Además de periodistas y representantes del complejo militar-industrial, este extraordinario experimento es vigilado de cerca por una nave espacial disfrazada de feroces alienígenas lectroides del Planeta 10, que sólo esperan una excusa para iniciar una guerra mundial.

«Las aventuras de Bakaru Banzai» — es una de esas comedias de ciencia ficción que más polarizan a los espectadores. A algunos, su humor sarcástico y sus numerosas referencias a libros y series de televisión les harán reír durante hora y media, mientras que otros se quedarán con una sola pregunta: «¿de qué iba todo eso?» La película fracasó en taquilla, pero más tarde se convirtió en un culto entre los frikis, se crearon cómics y un videojuego basados en ella, y las disputas sobre los detalles de la trama en los sitios de fans continúan hasta hoy.

Flash Gordon

Año de publicación: 1980

Director: Mike Hodges

Valoración IMDb: 6.5

El emperador galáctico Ming el Despiadado decide destruir toda la vida en la Tierra. Tras una serie de huracanes y terremotos devastadores, obliga a la Luna a salir de órbita. Y mientras los portavoces de la NASA niegan obstinadamente que esté ocurriendo nada extraordinario (piensa en «No mires hacia arriba»), sólo el científico loco Hans Zarkov se da cuenta de que el planeta está siendo atacado desde el espacio. Para determinar la verdadera causa del cataclismo, se embarca en un viaje en su propia nave espacial, cuyos pasajeros resultan ser el atleta y aventurero Flash Gordon y su constante compañero Dale Arden.

La ópera espacial «Flash Gordon» es una adaptación de una serie de populares cómics publicados en la década de 1930. Curiosamente, debido a numerosos retrasos, la película se estrenó después de «Una nueva esperanza». Sin embargo, fueron las historias de dibujos animados sobre Flash Gordon y la serie de televisión de época basada en ellas las que se convirtieron en la principal inspiración de Lucas para «La guerra de las galaxias». Al mismo tiempo, los fans de las aventuras en una galaxia muy, muy lejana tienen muchas posibilidades de sentirse decepcionados. Fiel a la estética del cómic original, se parece más a un luminoso cuento de hadas espacial con extraños decorados y una maravillosa banda sonora operística de Queen.

Viven

Año de publicación: 1988

Director: John Carpenter

Valoración IMDb: 7.2

El maestro del terror, el director John Carpenter, ha hecho muchas películas fantásticas. Sólo en la década de 1980, estrenó una película de acción postapocalíptica «Escape from New York», una de terror y ciencia ficción «La cosa», un drama amoroso interplanetario «El hombre de la estrella» y una película basada en la teoría de la conspiración «El experimento Filadelfia».

Pero en comparación con, por ejemplo, la tantas veces mencionada «Algo», «Viven» de Carpenter sigue estando criminalmente infravalorada. El protagonista de la película, un vagabundo sin nombre interpretado por el luchador Roddy Piper, encuentra accidentalmente un inusual par de gafas de sol. A través de ellas, ve la terrible verdad sobre nuestro mundo — la mayor parte del planeta está gobernada por alienígenas con cráneos en lugar de caras, que no permiten a la gente ver la verdadera realidad y les bombardean con mensajes telepáticos subconscientes, obligándoles a obedecer su voluntad.

Cortocircuito

Año de publicación: 1986

Director: John Bedham

Valoración IMDb: 6.6

Aunque «Alien» y «Blade Runner» ya habían introducido el cínico concepto de un «futuro oxidado» a principios de la década, los años 80 nos regalaron una serie de buenas comedias de ciencia ficción que llevan 40 años calentando los corazones del público. Una de estas joyas, la película de ciencia ficción «Cortocircuito», cuenta la historia de un prototipo de robot militar recién desarrollado que pierde parte de su memoria tras ser alcanzado por un rayo y escapa de sus creadores.

Los generales están preocupados, porque «tipo 5» tiene potencia de fuego suficiente para arrasar media ciudad. Pero un cortocircuito tiene un resultado inesperado: una semilla de conciencia nace en los chips del robot, obligándole a explorar el mundo que le rodea. En las calles de la ciudad, el fugitivo mecánico conoce a la bondadosa Stephanie, que le confunde con un alienígena pero le invita amablemente a su casa. Tras una serie de divertidas aventuras, la chica conoce al diseñador jefe del robot, Newton, y le convence de que el mecanismo sin alma se ha convertido milagrosamente en un ser inteligente.

Por supuesto, los militares no pueden dejar en paz al «impredecible» robot. No quieren que otras máquinas de matar empiecen de repente a ver series de televisión (hola «Indemnización por asesinato») y admirar las mariposas. Sin embargo, el «quinto» consigue fingir su propia destrucción y, como Rick Descartes, cabalga con éxito hacia la puesta de sol con sus amigos Stephanie y Newton.

Flight of the Navigator

Año de publicación: 1986

Director: Randall Kleiser

Valoración IMDb: 6.9

La película de fantasía y aventuras «El vuelo del navegante» nos presenta a David, un niño de 12 años, que se cae y pierde el conocimiento en su camino por el bosque. Cuando despierta, descubre que hay unos desconocidos viviendo en su casa. Resulta que han pasado ocho años desde que el héroe se fue de casa. Al mismo tiempo, no ha cambiado nada y no recuerda dónde ha estado todo este tiempo.

Interesados por el extraño caso, unos científicos consiguen el permiso de los padres de David para investigar su estado de salud en un laboratorio de la NASA. Pero todo se tuerce cuando, siguiendo la voz de su cabeza, el chico sube a bordo de una nave alienígena controlada por un ordenador inteligente «Max» y emprende un emocionante viaje alrededor de la Tierra.

WarGames

Año de publicación: 1983

Director: John Bedham

Valoración IMDb: 7.1

Al igual que Alex Rogan de «The Last Airbender», el estudiante de instituto y hacker Dave Lightman es un gran aficionado a los juegos de ordenador. Un día decide robar juegos inéditos de la página web de un desarrollador. Pero algo sale mal y el chico accede accidentalmente a la red de ordenadores del mando militar estadounidense que, gracias a elementos de IA, es capaz de rastrear las señales de una guerra nuclear y simular su posible curso.

Al ver la opción de menú «Guerra Termonuclear Global», Dave invita al ordenador a jugar. Elige controlar los misiles soviéticos y fija los objetivos del ataque. Al mismo tiempo, en las pantallas militares del NORAD, parece un intento real de los rusos de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Los generales estadounidenses preparan apresuradamente un ataque de represalia. Sin embargo, los desesperados intentos del héroe por detener el «juego» se ven obstaculizados por las limitaciones de los militares y la directiva de la IA de ganar bajo cualquier circunstancia.

Cabe destacar que el thriller de ciencia ficción del director de «Cortocircuito» John Bedham ha tenido consecuencias inesperadas mucho más allá del mundo del cine. Según la información The GuardianUna tarde de junio de 1983, el presidente estadounidense Ronald Reagan vio la película. Cinco días después, se dirigió al jefe del Estado Mayor Conjunto y le preguntó: «¿De verdad puede alguien piratear los ordenadores militares?» La respuesta del general conmocionó a todos los presentes: «Señor Presidente, el problema es mucho peor de lo que usted cree». Este fue el primer intento de los dirigentes estadounidenses de reforzar la ciberseguridad del país.