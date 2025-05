Películas y series de ciencia ficción que predijeron el futuro con exactitud

A lo largo de su historia, la ciencia ficción ha intentado revelar a la humanidad la forma del futuro. Algunas personas se muestran escépticas ante tales predicciones, pero ya ha habido muchos ejemplos en los que la imaginación de guionistas y directores se ha convertido en la realidad del mañana. Hemos recopilado para usted películas de ciencia ficción y series de televisión que han predicho con exactitud el futuro.

Año de publicación: 1967

Director: Stanley Kubrick

Valoración IMDb: 8.3

La lista de predicciones que el director Stanley Kubrick y el guionista Arthur C. Clarke hicieron en la película «2001: Una odisea del espacio» podría ocupar un artículo entero. En primer lugar, un año antes de la misión «Apolo 11», la película mostraba cómo se vería la Tierra desde la Luna. En segundo lugar, el doctor Heywood Floyd se encuentra en la estación espacial en órbita comunicándose con su hija a través de un enlace de vídeo. Para ello, introduce en el videoteléfono lo que parece una tarjeta de crédito, anticipando la ubicuidad de las tarjetas de pago en el futuro.

Además, en una de las escenas de la película, los astronautas ven las noticias en aparatos rectangulares planos con pantallas grandes durante el desayuno (como a todos nos gusta). Curiosamente, en 2011, esta toma se convirtió en una prueba en la guerra de patentes entre Apple y Samsung. La corporación «Apple» se refirió a una patente que describía el diseño de los ordenadores tablet. En cambio, los representantes de Samsung denegadoLa idea de una tableta apareció en la cultura popular mucho antes del lanzamiento del iPad de Apple (2010), y se citó como prueba una captura de pantalla de la película de Kubrick.

Año de publicación: 1984

Director: James Cameron

Valoración IMDb: 8.1

La película de acción y ciencia ficción de James Cameron nos ha dado muchas razones para temer el futuro: el sistema informático de inteligencia artificial autoconsciente Skynet, causante del armagedón nuclear, los implacables terminators robóticos y los drones voladores Hunter Killer armados con cañones de plasma.

En la época en que se estrenó la película, los militares ya tenían experiencia con drones teledirigidos y de reconocimiento. Pero no fue hasta la guerra contra el terrorismo, en la década de 2000, cuando la predicción «Terminator» se materializó en drones militares con armas a bordo, el primero de los cuales fue el MQ-1 Predator.

Hoy en día, una gran variedad de aviones no tripulados de mar, aire y drones terrestres se han convertido en la principal arma de guerra. Y además — A Sarah Connor seguramente no le habría gustado esto — están activamente.. equipar inteligencia artificial incorporada. Permite al dron operar frente a la guerra electrónica enemiga, detectar objetivos de forma autónoma y llevar a cabo ataques sin intervención humana. Pero sigue siendo una incógnita si los drones autónomos serán capaces algún día de volver el arma contra sus creadores.

Años de publicación: 1966-1969, 1987—1994

Director: Mark Daniels

Clasificación IMDb: 8.4

La segunda serie de televisión del universo Star Trek se llama «Star Trek: The Next Generation» y presentó la idea de una impresora 3D a la humanidad. Los autores de la serie llamaron a este dispositivo un «replicador» y, según la trama, tenía crear para el USS «Enterprise» alimentos y pequeños enseres domésticos. Curiosamente, décadas después, las ideas visionarias que se escondían tras este fantástico artilugio siguen inspirando a los ingenieros. Se convirtieron en el punto de partida para la creación de la popular impresora 3D MakerBot de las industrias MakerBot.

Año de publicación: 1987

Director: Paul Michael Glaser

Valoración IMDb: 6.6

Esta película de acción y ciencia ficción tiene lugar en los Estados Unidos alternativos de 2017. Tras devastadoras catástrofes naturales y guerras, un gobierno totalitario llega al poder en el país. Para mantener a raya a la empobrecida población y distraer a la gente de las decepcionantes realidades de sus vidas, se crea un sangriento juego de supervivencia «Running Man».

De hecho, permite ejecutar a personas no deseadas en directo por televisión. Y aunque la ciudad está rodeada de pantallas del tamaño de un edificio y millones de cámaras de las que es imposible esconderse, el gobierno controla la red y distorsiona la información para favorecer su causa. «(La película) transmite la sensación de que todos estamos siendo manipulados y engañados, — explica Paul Michael Glaser, director de la película. — Son cosas enormes con las que la gente convive a diario».

«Las líneas entre realidad y noticias, propaganda y entretenimiento se están difuminando», — afirma el productor de la película, George Linder. En el momento del estreno de la película, esto no era más que una sombría predicción. Hoy en día, la televisión está llena de programas de juegos violentos. A los concursantes no se les mata (todavía) en directo, pero se les ofrece todo tipo de humillaciones y sufrimientos para nuestro entretenimiento: desde sobrevivir en islas desiertas sin ropa hasta competir con desconocidos por la comida y ser encarcelado durante largos periodos de tiempo bajo los objetivos de las cámaras, a través de las cuales te observa una audiencia televisiva de millones de personas.

Año de publicación: 1977

Director: Donald Cammell

Valoración IMDb: 6.3

En el thriller de ciencia ficción «The Demon Family», un científico desarrolla un ordenador de inteligencia artificial llamado Proteus IV. Tras realizarse como personalidad, la máquina quiere «salir de la caja» y conseguir su propio cuerpo. Aprovechando el viaje de negocios de su creador y la abundancia de aparatos electrónicos en su casa, Proteus toma el control de la casa y hace prisionera a la mujer del científico. Resulta que pretende crear un niño con su mente única en un cuerpo humano.

La película está basada en la novela homónima del famoso maestro del misticismo y el terror Dean Koontz. Pero además de crear horrores, también imagina una casa inteligente en la que un ordenador puede controlar la iluminación, las cerraduras de puertas y ventanas, un sistema de seguridad y dispositivos individuales como la cubierta de una piscina. Todo esto se materializa en tecnologías modernas, desde las lámparas Philips Hue hasta los timbres inteligentes Ring, las cerraduras inalámbricas Bluetooth Kevoy otros dispositivos IoT que pueden abrirse con un solo toque de la mano.

Año de publicación: 2002

Director: Steven Spielberg

Valoración IMDb: 7.6

Similar a «Odisea del espacio» (las predicciones de Arthur C. Clarke merecen un artículo aparte), la película se basó en un relato corto de uno de los escritores de ciencia ficción más visionarios del siglo XX, Philip K. Dick. La película está ambientada en 2054, donde un departamento de policía especializado detiene a los criminales antes de que cometan sus delitos. Para ello utilizan a unos psíquicos, llamados videntes.

Es difícil decir si la película de Spielberg fue la razón de la aparición de «Psychic Battle» en STB, pero fue capaz de predecir la tecnología de control por gestos sin contacto, que Microsoft utilizó por primera vez en el mando de juegos Kinect en 2009. Por la misma época, Google empezó a probar su tecnología de remarketing. Recordemos que durante la fuga en el centro comercial, el sistema informático identificó al héroe Tom Cruise y apeló a él directamente mostrándole anuncios personalizados.

Este es el principio en el que se basa hoy la publicidad dirigida fuera del hogar (DOOH). Sus operadores pueden estudiar a las personas que pasan junto a vallas publicitarias y otras plataformas de publicidad exterior. Para ello, el sistema de vigilancia Wi-Fi recoge los identificadores de los dispositivos que los rodean y busca información abierta utilizando estos identificadores. De este modo, puede mostrar anuncios que se ajusten mejor a los intereses del grupo objetivo.

Año de publicación: 1982

Director: Ridley Scott

Valoración IMDb: 8.1

Tras haber allanado el camino para que el cyberpunk y la ciencia ficción noir llegaran a la gran pantalla, «Blade Runner» será para siempre cambió el cine ficción. Algunas de las predicciones de Ridley Scott para 2019 — el mundo al borde de la extinción, lluvia incesante en Los Ángeles, robots totalmente humanoides y colonización de sistemas estelares lejanos — no se cumplieron.

Sin embargo, también hubo algunas predicciones acertadas. Hablamos de los coches voladores utilizados por la policía. La gente lleva soñando con un coche que no pueda detenerse por la falta de carreteras desde mediados del siglo pasado. Los primeros prototipos parecíaEl otro es un pequeño avión fijado al techo de los coches normales, mientras que el vino de en lujosas naves espaciales con alas plegables, pero las realidades actuales son gigantescos drones taxi.

En el CES 2016, la empresa china Ehang presentó el vehículo personal «Ehang 184 con cuatro hélices, capaz de transportar a un pasajero durante 23 minutos a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y en 2023, EHang logró con éxito recibido primer certificado estatal del mundo para un multicóptero de pasajeros no tripulado de serie EH216-S despegue y aterrizaje vertical con un alcance de hasta 35 km.

Año de publicación: 1995

Director: Irwin Winkler

Valoración IMDb: 6.0

Este thriller de ciencia ficción protagonizado por Sandra Bullock se estrenó tres años antes que la igualmente paranoica «Enemigo del Estado». La protagonista de la película, la especialista en ciberseguridad Angela Bennett, se entera accidentalmente de una conspiración cuyos miembros han implementado una puerta trasera en el sistema de seguridad informática «Gatekeeper». Y como lo utilizan casi todas las empresas del mundo, los delincuentes han conseguido acceder a sus secretos.

Todo esto ocurre en vísperas de unas vacaciones largamente planeadas por Ángela en las playas mexicanas. Allí conoce al atractivo macho Jack, que de repente intenta matarla. Cuando recobra el conocimiento en una habitación de hospital, se entera de que le han robado la identidad. Ahora es la peligrosa delincuente reincidente Ruth Marks, y la casa de Angela Bennett y todas sus posesiones han sido vendidas.

Recuerdo que después de la primera vez que vi «Network», fue una revelación para mí lo fácil que es destruir la vida de una persona con sólo unos clics del ratón. Los servicios en línea apenas empezaban a desarrollarse en la década de 1990, pero toda la vida de la heroína ya estaba disponible en línea. Y al grupo de hackers no le costó mucho esfuerzo obtener sus datos personales, incluidos su número de la seguridad social, su tarjeta médica y sus cuentas bancarias.

Año de publicación: 1927

Director: Fritz Lang

Valoración IMDb: 8.3

La obra maestra distópica del director alemán Fritz Lang se convirtió en la más cara de la historia del cine mudo y creó la imagen ciberpunk de las megaciudades futuras mostradas en «Blade Runner» y «Juez Dredd». También fue uno de los primeros en representar en pantalla a un robot humanoide, que en la historia era una copia mecánica de la protagonista María.

