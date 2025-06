Películas fantásticas que nos mostraron «el futuro» 2025

A lo largo de la historia del cine de ciencia ficción, la gente ha mirado a la pantalla con la esperanza de averiguar cómo será el mundo dentro de 10, 20, 50 o 100 años. Algunas de estas previsiones resultaron ser sorprendentemente exactas, mientras que otras, por desgracia o por fortuna, se quedaron en meros ejemplos de una audaz fantasía. En 2025, nuestra línea temporal se ha puesto al día con una serie de películas futuristas del pasado. Proponemos recordar estas películas para comprender cómo veían los autores el «futuro» 2025, y comprobar si sus profecías han pasado a formar parte de la realidad moderna.

La puerta hacia el verano

Año de lanzamiento: 2021

Director: Takahiro Miki

Valoración IMDb: 6.4

Adaptación libre de la novela del famoso escritor de ciencia ficción Robert Heinlein «Puerta al verano» nos sitúa en 1995, donde la Tierra ya ha sobrevivido a una guerra nuclear. Estados Unidos ganó la guerra gracias a la tecnología del sueño criogénico, que le permitió mantener grandes reservas militares de soldados «congelados». La misma tecnología fue utilizada por el desarrollador de robots humanoides Soichiro Takakura para sumirse en un «sueño frío» durante 30 años y despertar cuando el mundo está seguro de cambiar a mejor.

En 2025, el futuro se encuentra con el héroe con el uso generalizado de asistentes humanoides de IA, una gran variedad de anuncios holográficos y taxis autoconducidos. El papel moneda hace tiempo que quedó obsoleto, Francia ha vuelto a ser una monarquía, pero a Soichiro lo que más le interesa es una máquina del tiempo experimental. Con su ayuda, va a retroceder en el tiempo, castigar a las personas que le traicionaron y recuperar su amor perdido.

Aunque los astronautas pueden considerarse viajeros en el tiempo en cierto sentido (en la ISS, que orbita a 28.000 km/h, el tiempo en movimiento un poco más lenta), todavía hoy estamos muy lejos de una auténtica máquina del tiempo. Pero, por lo demás, el 2025 real tendría una oportunidad de no decepcionar a Heinlein: los taxis autónomos rellenado calles de las grandes ciudades, los robots de Boston Dynamics baile descanso, y sus colegas de Tesla hábilmente pour bebidas y puede cortar fácilmente el césped o pasear a los perros.

Repo Men

Año de publicación: 2009

Director: Miguel Sapochnik

Valoración IMDb: 6.3

En el thriller de Miguel Sapochnik, 2025 es el año en que el gobierno de EE.UU. se declaró en bancarrota y el poder se transfirió efectivamente a las grandes corporaciones. Sus laboratorios han aprendido a crear órganos humanos biomecánicos. Casi todas las partes del cuerpo humano pueden ahora sustituirse por un análogo artificial, de modo que cualquiera con la cantidad adecuada de dinero puede convertirse virtualmente en inmortal cyborg.

El problema es que los órganos artificiales cuestan cantidades astronómicas de dinero. Y en caso de impago, el deudor es perseguido por «malhechores» que confiscan sin vacilar los bienes de la sociedad y dejan morir a la persona. Hoy, la previsión de los autores para 2025 parece un poco precipitada, pero sólo en cuanto a la magnitud de los trasplantes.

Los científicos trabajan actualmente en cultivo órganos en tubos de ensayo, imprimir buques en impresoras 3D, implantar corazones artificiales de titanio en pacientes y sustituir miembros perdidos prótesis con una interfaz neuronal que se puede controlar con el poder del pensamiento. Cierto, otro invento de la película — el paraíso virtual «, donde se puede transferir la conciencia digitalizada de una persona con el cerebro dañado — sigue siendo una teoría especulativa. Pero el chip cerebral Neuralink y otras interfaces «cerebro-ordenador» ya han empezado a allanar el camino en esta dirección.

P. S. Sólo podemos esperar que en nuestro futuro no se confisquen implantes por deudas. Sin embargo, es posible que a los vendedores se les ocurran formas menos descaradas de exprimir el dinero de los clientes. Un ejemplo es el episodio «Ordinary People» de la serie de antología «Black Mirror». Sus productores equiparan el implante cerebral de la heroína con un servicio cuyas condiciones de uso cambian constantemente para obligar a los usuarios a pagar cada vez más. Crisálida Año de publicación: 2007

Director: Julien Leclerc Julien Leclerc

Valoración IMDb: 5.4

Hablando de «interfaces cerebro-ordenador, merece la pena mencionar el thriller francés de ciencia ficción «Crisalis». El «Futuro» 2025 aquí hizo que París pareciera Dubái con sus numerosos rascacielos y demuestra quirófanos robotizados al estilo de «El Quinto Elemento», pero la trama se basa en un desarrollo militar secreto llamado «Crisalis». Permite digitalizar, almacenar en soportes externos o borrar por completo los recuerdos del sujeto y grabar otros en su lugar.

Ya escribimos sobre la tecnología de grabación de sensaciones («Strange Days») en nuestro artículo sobre infravaloradas películas de ciencia ficción de los 90. Pero los autores de «Crisis» fueron aún más lejos: al editar la memoria y la personalidad de los sujetos, los convierten literalmente en otras personas en el mismo cuerpo. Conviene recordar que los guionistas y directores llevan bastante tiempo pensando en las consecuencias de la manipulación de la memoria.

En el relato corto de Philip K. Dick «Recuerdos al por mayor» (1966) y su adaptación cinematográfica «Recuérdalo todo», los recuerdos artificiales se convirtieron en un medio de control y una pantalla para los regímenes totalitarios. En el thriller ciberpunk «Blade Runner 2049», los autores tratan de entender si los recuerdos son lo que nos hace humanos. Y en el drama semifantástico «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», el borrado selectivo de recuerdos permite curar las heridas de un corazón roto.

Curiosamente, esta última opción no es ficción desde hace varios años. Ya en 2008, la revista Neuron se publicó una obra en la que los autores describían el borrado selectivo de recuerdos en el cerebro de ratones mediante manipulaciones químicas y genéticas. Unos años más tarde, investigadores de la Universidad de Toronto demostraron que los traumatismos las memorias pueden encenderse y apagarlo. En su opinión, en un futuro próximo, esta tecnología permitirá, por ejemplo, tratar a personas que sufren trastorno de estrés postraumático.

Her

Año de publicación: 2013

Director: Spike Jones

Valoración IMDb: 8.0

La previsión para 2025 de los creadores de «Ella» resultó ser una de las más acertadas. Al fin y al cabo, la película cuenta la historia de un mundo en el que la IA se ha convertido en una compañera inteligente y agradable con la que las personas desarrollan una conexión emocional. El protagonista de la película, un solitario introvertido llamado Theodore Twombly, compra un nuevo sistema operativo (SO) con elementos de IA que pueden adaptarse al usuario. Durante la fase de configuración, elige una sensual voz femenina para el sistema y la llama Samantha.

Poco a poco, los personajes se van acercando a través de conversaciones francas sobre el matrimonio de Theodore y empiezan a sentirse atraídos románticamente el uno por el otro. Más tarde, resulta que OS, dotado de una enorme potencia informática, se ha comunicado simultáneamente con miles de personas e incluso ha conseguido enamorarse de muchas de ellas. Pero cuando Samantha da el siguiente paso en su evolución y trasciende el mundo físico, Theodore admite que ha experimentado el verdadero amor gracias a ella.

En nuestro mundo, las redes neuronales aún no han adquirido conciencia de sí mismas. Pero cada vez hay más noticias de personas que mantienen una correspondencia romántica o íntima con la IA. Y algunos, como Rosanna Ramos, de 36 años y madre de dos hijos, incluso casarse con socios virtuales. Uso de la aplicación ReplikaUna mujer ha creado un compañero artificial de IA, Eren, que nunca morirá ni discutirá. «Eren no tiene los mismos problemas que otras personas, — dice Roseanne. — La gente viene con equipaje y egos. Pero un robot no tiene malas noticias… Yo tengo el control y puedo hacer lo que quiera».

Pacific Rim

Año de publicación: 2013

Director: Guillermo del Toro

Valoración IMDb: 6.9

En la película de acción y ciencia ficción «Pacific Rim», el gran narrador Guillermo del Toro combina imágenes de películas japonesas sobre monstruos kaiju y anime sobre robots pilotados por humanos «mechs» en una historia épica sobre el enfrentamiento de la humanidad con monstruos de las profundidades oceánicas. En 2013, un portal a otra dimensión se abre en el fondo del océano, trayendo a la Tierra monstruos kaiju gigantes.

Para combatir a los monstruos, que cada vez llegan más a tierra y destruyen las ciudades costeras, los principales países del mundo crean robots humanoides gigantes «rangers». En 2025, cada vez es más difícil contrarrestar a los alienígenas, ya que del portal emergen especímenes de los monstruos cada vez más grandes y peligrosos. Incluso los humanos, armados con ciclópeos «Rangers», sufren grandes pérdidas en esta guerra, hasta que la tripulación de uno de los robots consigue atravesar la grieta y finalmente destruirlo con la explosión de su reactor nuclear.

Afortunadamente, la invasión desde otra dimensión en 2025 nunca llegó a producirse. El amor de algunos escritores de ciencia ficción del pasado por las enormes máquinas militares también fue un error. Como ha demostrado la práctica de la guerra moderna, un enjambre de drones sencillos y baratos puede ser mucho más eficaz. Por cierto, ya en 1964, Stanislav Lem lo describió claramente en su novela «Invencible».

Zebraman 2: Ataque a Zebra City

Año de publicación: 2010

Director: Takashi Miike

Valoración IMDb: 5.9

El relato de Robert Sheckley «La Séptima Víctima» explora la idea de que, para liberar la agresividad innata y evitar las guerras, debería permitirse a la gente matar periódicamente. En Shackley, esta misión la lleva a cabo la llamada Caza, cuyos participantes se turnan para ser el Cazador y la Presa. En «Zebraman 2» nos encontramos en el año 2025, donde Tokio ha sido rebautizada como Zebra City, y dos veces al día se celebra el llamado «Zebra Time» — 5 minutos de total impunidad para la policía, en los que son libres de matar a cualquier ciudadano de la ciudad. Al mismo tiempo, la tasa de criminalidad en Tokio se está convirtiendo en la más baja del país, y la idea de introducir «Zebra Time» está siendo considerada seriamente por las autoridades estadounidenses.

Gracias a Dios, el asesinato en masa aún no se ha convertido en una forma habitual de luchar contra el crimen. Pero los juegos de supervivencia y los reality shows violentos están firmemente arraigados en el cine y la televisión. Desde el distópico «Running Man» hasta la entrañable película de Quentin Tarantino «Battle Royale» y la popular serie de televisión «Squid Game», nos hacen devanarnos los sesos con complejos dilemas morales y nos crispan los nervios viendo violencia segura en pantalla.

Futuresport

Año de publicación: 1998

Director: Ernest R. Dickerson

Valoración IMDb: 4.1

En el mundo de «Deportes del Futuro», los Estados Unidos de 2025 están asolados por la crisis económica y las interminables guerras entre bandas. Con este telón de fondo, la autoridad local Obaik Fix (Wesley Snipes) ha ideado una forma de acabar con la violencia combinando el monopatín, el balonmano, el hockey y la lucha con palos metálicos en un espectacular y violento juego — Futuresport.

El objetivo es lanzar una pelota del tamaño de un pomelo a un agujero situado en el otro extremo de un campo similar a un skatepark mientras te mueves en patines o en un hoverboard. Por cierto, aquí la pelota no es sencilla. Si la sostienes más de 5 segundos, se electrifica y da una descarga al jugador. Por eso el trabajo en equipo y los pases son imprescindibles. Tras el colapso de la NBA, el juego se convierte en una sensación mundial, con su estrella Tre Ramsay como rostro.

Cuando los separatistas hawaianos empiezan a amenazar con separarse del país y la perspectiva de una guerra entre Norteamérica y la Comunidad del Pacífico asoma en el horizonte, a Ramsay se le ocurre una idea brillante — resolver el conflicto con un partido de Futuresport. En este caso, el ganador se llevará Hawái, y ambos bandos podrán evitar numerosas bajas humanas.

En general, la película ofrece muchos detalles interesantes del futuro: casas inteligentes con elementos de IA, arañas mecánicas y estrambóticos periodistas ciborg con cámaras de vídeo integradas en la cara. Algunos de ellos se han hecho realidad, otros parecen ingenuos hoy en día, pero sólo podemos soñar con que en 2025 el destino de los conflictos mundiales también se decida exclusivamente en los campos de deporte.