Reseña de la serie «MobLand»

El primer día del verano se estrenó en la plataforma Paramount+ el último episodio del drama criminal «MobLand» protagonizado por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. Inicialmente, este proyecto se concibió como una precuela spinoff de la serie «Ray Donovan», que cuenta con 7 temporadas y se emitió en Showtime desde 2013 hasta 2020. Sin embargo, la idea creció más tarde hasta convertirse en una historia independiente que no tenía nada que ver con la serie. Te invitamos a descubrir qué tipo de enfrentamientos geniales han surgido en el sombrío Londres y lo interesantes que son de ver en nuestra reseña.

Ventajas: un gran reparto que también es muy bueno delante de la cámara; una historia policíaca en general bien elaborada — la serie está al cien por cien en su género; matices aparentemente pequeños, como la banda sonora, el vestuario, sutiles manifestaciones de humor peculiar, etc; Contras: La serie es un poco prolija: los dos primeros episodios de Guy Ritchie, muy expositivos, son un poco pesados; los personajes femeninos y sus arcos argumentales, con la excepción de Helen Mirren, son más una distracción que una parte importante de la historia; el final es predecible y decepcionante en muchos sentidos; 8 /10 Calificación

ITC.ua

«MobLand»

Género drama criminal, película de acción

Directores Guy Ritchie, Anthony Byrne, Daniel Syrkin, Lawrence Gough

Protagonistas Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Patrick Considine, Daniel Betts, Mandeep Dillon, Joanna Froggatt, Lara Pulver, Anson Boone, Jasmine Jobson

Estreno Paramount+

Año de emisión 2025

Página web IMDb

El clan criminal irlandés de los Harrigans, liderado por el brutal cabeza de familia, Conrad Harrigan, está al borde de la guerra con el sindicato del crimen del sur de Londres de los Stevenson después de que el jefe de allí, Richie Stevenson, pierda a su hijo. El arreglador Harry De Souza, que lleva muchos años sirviendo fielmente a los Harrigans y es el mejor amigo de Kevin, el hijo de Conrad, intenta arreglar la precaria situación. Con el inevitable conflicto como telón de fondo, se desarrollan los dramas personales de los personajes, envueltos en mentiras, traiciones, decepciones y constantes luchas.

Ya en los créditos iniciales, no exentos de estilo, suena el travieso Starburster de los post-punks irlandeses Fontaines DC: parece como si este tema persiguiera a Tom Hardy, porque sonaba en el tráiler de la todavía recién recordada película «Havoc». Luego — más, al menos en lo que a música se refiere. En las fases iniciales, la trama contará con un club nocturno donde The Prodigy toca en exclusiva — el primer episodio presenta el incendiario Firestarter, y el segundo episodio — el igualmente poderoso Breathe.

En cuanto al contenido de los dos episodios de estreno, no todo es tan suave y juguetón. Han sido dirigidos por Guy Ritchie (que justo el día anterior «nos deleitó con su «Fountain of Yoith»), porque no se puede prescindir de Guy Ritchie cuando se trata de enfrentamientos criminales en Londres. Debido a la gran cantidad de personajes, argumentos y diálogos largos, no resulta tan fácil reconocer el arco argumental asociado al personaje de Tom Hardy. Y al principio, como suele decirse, cuesta meterse en esta historia.

Por desgracia o por suerte, Ritchie se limita a dirigir sólo los dos primeros episodios, pero a partir del tercero es casi imposible despegarse de la pantalla.

La tensión va creciendo poco a poco, la estrella y los actores menos conocidos lo están dando realmente todo, y el señor Hardy no parecía tan orgánico y al mismo tiempo cansado bajo el peso de las circunstancias desde «Locke» (2013). Con cada episodio posterior, Starburster es una y otra vez un presagio de que algo interesante está a punto de mostrarse, algo que será más o menos emocionante durante al menos los próximos 40-45 minutos. Al final de la temporada, esta canción corre el riesgo de enamorar ahora mismo, en el momento.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

En general, no es que «MobLand» ofrezca una visión fundamentalmente diferente del cine de gángsters: no lo hace. Al contrario, las bárbaras leyes de este oscuro mundo permanecen inalteradas, porque decir que se derramará la sangre de alguien en la pantalla es quedarse corto. El secreto del éxito del espectáculo es bastante trivial: todo en él está hecho con integridad. Empezando por la fuerza del guión (de los guionistas del año pasado de «Day of the Jackal» y «The Agency» — Ronan Bennett y Jez Butterworth, respectivamente), sin hacer referencia a tendencias o agendas modernas, y terminando con el vestuario o la banda sonora antes mencionada.

Como suele ocurrir en las historias de este tipo, los personajes femeninos y sus arcos argumentales son notablemente más débiles que los masculinos; la única excepción es la perra de la vida real Maeve, interpretada brillantemente por Helen Mirren. Los argumentos de la esposa y la hija del protagonista, la mujer de Kevin Harrigan, la hija de Conrad Serafina — todos ellos no evocan una respuesta adecuada, y a veces parecen directamente superfluos e irritantes. Incluso la engreída Kat McCallister, interpretada por Janet McTeer, hace un cameo, aunque este personaje es claramente un objetivo para la siguiente temporada, si es que la hay.

Junto a los fantásticos Hardy y Mirren, Pierce Brosnan está excelente; parece que el ex agente 007 sólo necesita jugar con el músculo circular de su ojo izquierdo para resultar convincente como un carismático pero despiadado bastardo retirado.

«Qué familia!» — pensará el espectador en algún momento, y tendrá razón al cien por cien. Entre los fascinantes vaivenes de Harry De Souza y, por supuesto, la sistemática fiesta del té, seremos testigos de intrigas y manipulaciones, peleas constantes y consecuencias catastróficas de acciones dictadas por motivos viles que dan fe del carácter destructivo de la naturaleza humana. Esto es especialmente cierto en el caso de la vil Maeve Harrigan, que se siente como pez fuera del agua incluso en un funeral. Un policía local, a pesar de su poderoso apellido criminal Fisk, se espera que la policía se vea impotente en la lucha contra las bandas londinenses.

Cuando lo que está en juego es lo máximo posible, lógicamente aumenta la exigencia de clímax por parte del público. El noveno y penúltimo episodio parece ser una calma natural antes de la tormenta, pero ésta nunca llega. A pesar de varias explosiones (una de las cuales se asemeja a la escena correspondiente con el Joker de Heath Ledger), el décimo episodio parece lo más predecible posible, lo cual es un poco decepcionante, pero al mismo tiempo sigue siendo interesante observar los acontecimientos en la pantalla. Un giro un tanto sacado de la manga en los últimos minutos tampoco añade emoción: inmediatamente me viene a la mente el final de «Sobrenatural» (2005—2020) con su torpe pincho metálico.

«MobLand» — es un espectáculo con sus victorias y sus malos momentos, pero las victorias siguen siendo mucho, mucho mayor. En el estanque de la serie de esta temporada es sin duda uno de los peces más grandes, no frente al ávido pescador Conrad Harrigan.