Stellar Blade PC review— fetichismo, marcos y fatalismo

Cuando la Tierra hace tiempo que fue desechada, y los juegos AAA aún intentan comprender qué quiere el jugador, Stellar Blade simplemente toma y da — estilo, dinámica y Eva. Es una mezcla ecléctica de NieR: Automata, Sekiro y un libro de arte con los pines más picantes de Pinterest, mezclada con patetismo, paridas y fetichismo. Pero el juego no se limita a posar: bajo el brillo se esconde un sistema de combate centrado en la reacción, un mundo que se revela gradualmente a través de los restos del postapocalipsis y un escenario que plantea inesperadamente preguntas difíciles. Nos sumergimos en la versión para PC del juego para explorar en detalle no sólo el juego en sí, sino también su adaptación a ordenadores.

Stellar Blade 1 999 грн. Ventajas: estilo visual genial; fuerte atmósfera que se equilibra entre el patetismo y lo postapocalíptico; sistema de combate con mecánicas profundas que recompensa la habilidad; misiones secundarias que a menudo superan las expectativas; banda sonora que enfatiza el ambiente y complementa el drama; las parrying y las batallas rítmicas son un auténtico placer; port técnicamente de gran calidad desde PS5; posibilidad de personalización visual de Eve — fanservice, pero con gusto. Comprar en Steam Contras: A veces el estilo prevalece sobre la lógica; las misiones secundarias aún pueden abusar del principio «fetch-transfer»; interfaz y sistema de guardado algo arcaicos; a veces se siente «prestado» de predecesores de culto; el fetichismo visual no gustará a todo el mundo Comprar en Steam 8 /10 Calificación

ITC.ua

Atmósfera y estilo estelares de Blade

El primer paso en Stellar Blade es un choque cultural a escala de todo un planeta. La Tierra se ha transformado en una deprimente zona publicitaria: polvo, restos de civilización, restos de humanidad que por alguna razón parecen salidos de la pasarela Louis Vuitton. Eve desciende de la cápsula siete (no El 33!) del escuadrón aéreo parece estar posando para un tráiler del nuevo Cyberpunk 2077, y el mundo que lo rodea es algo entre «Ghost in the Shell» y Dark Souls: K-pop Edition.

Los paisajes del juego son — contendiente al título «el apocalipsis más estético de 2025». Cada zona parece un filtro de Instagram cuidadosamente ajustado: ruinas con la iluminación adecuada, llanuras ventosas con efecto de partículas y túneles en los que la luz HDR está potenciada al máximo. Unreal Engine 4 no solo funciona aquí — está que arde.

Estilo visual — estética anime consciente (sí, sí). Los trajes de los personajes a menudo no tienen ninguna lógica en términos de física o higiene, pero cada fotograma es un fondo de escritorio. Shift Up eligió el camino de la inflexión estilística y… sinceramente, funciona. Sobre todo si creciste con Bayonetta, NieR: Automata y las páginas de cosplayers de Instagram.

El potente aspecto visual y el ambiente tonal mantienen el juego a flote. Shift Up no se ha limitado a hacer una imagen bonita — han creado un mundo en el que quieres creer. Es el caso de cuando te detienes en un paisaje no por el jefe que te espera, sino simplemente porque es hermoso.

La atención al detalle es especialmente agradable. Cada signo postapocalíptico, cada fragmento de civilización parece creado a mano. El diseño de la arquitectura, el atrezo e incluso la basura es casi de arte y ensayo. Si Death Stranding no fuera un Uklon deprimente, sino algo más brillante, podría tener este aspecto.

A pesar del fetichismo visual, Stellar Blade mantiene su integridad. Su estilo no es sólo «bello» — funciona en el contexto del universo. La estética excesiva contra el telón de fondo de la ruina crea una disonancia posmoderna que mantiene la atención. Es el último suspiro de la civilización o su parodia hipertrofiada?

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Argumento de Stellar Blade

Eve llega a la Tierra, que la humanidad ha conseguido perder de algún modo. Y no a cualquiera, sino a los Nightsiders — monstruos biomecánicos. El planeta está en ruinas, los cielos gimen, y la humanidad — bueno, se trasladó a estaciones orbitales y evacuó toda lógica allí. Eve — no es sólo una unidad de combate, es «un Ángel» enviado a la Tierra para «salvarlo todo». Y aquí comienza.

El escenario de Stellar Blade no revela inmediatamente sus cartas. Al principio, como un introvertido en una fiesta, se mantiene al margen y asiente hacia los primeros jefes. Luego insinúa suavemente que algo va mal en esta guerra. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué todos los vivos actúan como si supieran algo que el protagonista ignora? Y por qué el androide empieza a hacerse preguntas — ¿es éste el final o sólo el principio?

Es un clásico de la ciencia ficción: un mundo donde las verdades se ocultan tras los muros de una pseudoreligión, y una organización en la que no deberías confiar, pero sigues sus instrucciones. Sí, estaba en NieR: Automata. Sí, en Horizon. Sí, incluso en Destiny 2, pero al menos aquí no tienes que machacarte para conseguir diálogos. La historia de Stellar Blade es una mezcla de todo lo que ha inspirado a los desarrolladores coreanos con una obsesión filosófica.

Poco a poco, la historia se va revelando — y, sorprendentemente, no a través de cutscenes de corta duración (aunque hay algunas), sino a través de diálogos, fragmentos del pasado e historias de misiones. Y aquí es donde empieza la diversión: cuanto más te sumerges, menos confías en los que se hacen llamar aliados.

Los temas de la fe, la manipulación y la devaluación de la individualidad son especialmente evidentes. Toda la trama se basa en el conflicto entre control y libertad, pero no de frente — sino a través de personajes que poco a poco van perdiendo la fe en sí mismos o en su propósito. Aquí no hay una respuesta clara «quién tiene razón» — y esto con el telón de fondo de un drama anime de acción. El juego plantea preguntas que enganchan, aunque las respuestas sean del estilo «piensa por ti mismo».

Si aún tienes la idea preconcebida de que las misiones secundarias no son más que relleno entre los eventos principales, Stellar Blade cogerá esa idea preconcebida, la envolverá en un brillante traje de látex y la arrojará por la rampa elevadora más cercana. Sí, está el clásico «toma y trae», o incluso «toma y luego trae» otra vez, pero a menudo se convierte en una escena cargada de emoción. El ejemplo más acertado es el argumento con los androides Enya y Xu — una historia aparentemente sencilla sobre una cantante de bar que ha perdido la voz se convierte de repente en una breve distopía con notas de «Black Mirror». No solo se le devuelve la voz a la chica — se descubren los mecanismos de la mentira, la traición, el amor, que está condenado a desaparecer junto con el disco de memoria. Hay drama, profundidad, e incluso la posibilidad de elegir de quién crees que es la verdad. Es especialmente valioso que algunas quests simplemente… terminen. Nada de «yay, ¡eres un héroe!» o «aquí tienes +1 al karma». A veces no se puede evitar. Y esta honestidad por parte del juego — cuando admite que no siempre puedes salvarlo todo — da peso a cada decisión que tomas. Hay cierta alusión a motivos bíblicos, como Zack Snyder en su mejor momento, un poco de dolor posthumanista y, por supuesto, flashbacks. Hoy en día no se puede prescindir de ellos.

Tablero de juego de Stellar Blade

Stellar Blade intenta presentarse como un elegante juego de acción con el espíritu de Nier: Automata, pero bajo el brillo de las escenas cinemáticas y las animaciones ultrarrápidas se esconde una mecánica digna de una revisión de ingeniería aparte. El sistema de combate se basa en la sincronización, las paradas y la elección del momento adecuado para contraatacar, no en un mero batiburrillo de slasher. Es importante no sólo golpear, sino también sentir el ritmo — hay una especie de «ritmo de la batalla».

Uno de los elementos clave es la Energía Beta — un sistema que acumula energía a través de paradas y combos exitosos, lo que te permite activar poderosos ataques y habilidades. Este diseño fomenta un estilo de juego agresivo pero deliberado.

Parar es una verdadera herramienta de supervivencia aquí — un bloqueo a tiempo no solo reduce el daño, sino que también te permite romper las defensas enemigas y te abre el momento de la muerte. Además, algunos jefes requieren literalmente una sincronización absoluta — falla un golpe y estarás inmediatamente en el punto de control.

La profundidad del sistema de combate se revela gradualmente a través de las mejoras, el aprendizaje de nuevos combos y los llamados Exospine — módulos intercambiables para la heroína que proporcionan buffs adicionales, como una recarga de energía más rápida o una mayor resistencia a los derribos. Cada módulo cambia significativamente el equilibrio, lo que significa que la estrategia no solo depende de la velocidad de tus dedos, sino también de los ajustes.

El nivel de dificultad — no es solo «chica cyberpunk machacando a todo el mundo». Hay picos claros en forma de jefes que no perdonan los errores, sobre todo si no dominas los fundamentos del parrying o la Exospina optimizada. Sin embargo, para los jugadores menos experimentados, está disponible el «Modo Historia», que reduce los requisitos de sincronización y hace que el juego sea más indulgente. E incluso en este modo, los últimos jefes requieren concentración.

El parkour y el movimiento, sin embargo, podrían ser mejores. Eva salta con la gracia de una bailarina hipersensible sobre hielo resbaladizo, y coger el timing es un minijuego aparte. El lado positivo es que, cuando lo consigues, te sientes como si acabaras de completar un curso introductorio de Prince of Persia para maestros. Sobre todo en las profundidades de las mazmorras, donde un movimiento en falso y estás en el fondo, lleno de decepción filosófica.

El sistema de bombeo está ramificado, como el árbol del conocimiento en un RPG clásico. Hay una rama de habilidades de combate, una rama de salud, una rama de habilidades especiales y algunas bonificaciones más que se abren hacia la mitad del juego. No es solo «+2 a la salud» — aquí puedes cambiar todo el estilo de combate. Un jugador que se centre en los contraataques jugará de forma completamente diferente a alguien que confíe en los combos o en la energía de las Habilidades Beta.

El jugador se balancea entre la exploración, el combate y el diálogo la mayor parte del tiempo. Y lo que es importante — Stellar Blade no intenta exprimirte todo a la vez. Las nuevas oportunidades se abren poco a poco, el ritmo de entrega de contenidos es constante y puedes sentir el progreso: la primera hora de juego no es la misma que la decimoquinta. Hay una verdadera sensación de evolución.

Sistema de combate Stellar Blade

En Stellar Blade, el sistema de combate es el verdadero núcleo del juego. No se trata de un caso en el que te abalanzas sobre los enemigos al estilo de «ataques spam = victoria». Tienes que pensar, sentir y aprender. Hay un ritmo en cada batalla, y si captas esta parte — enhorabuena, ya tienes la mitad del camino recorrido.

El truco de Stellar Blade es la sincronización. Parar aquí no es solo una mecánica, sino una forma de vida (hola, Clair Obscur: Expedition 33). Las paradas exitosas recargan la barra de energía beta, que desbloquea movimientos especialmente poderosos — aquellos que hacen que los enemigos se desmoronen en cenizas pixeladas.

La jugabilidad aquí está diseñada de tal manera que sin parrying — es como no tener manos. Puedes esquivar, pero no siempre. Pero al atrapar un ataque enemigo y responder con un contraataque — es cuando el juego se convierte en una sinfonía de lucha. Además, cada tipo de enemigo tiene sus propios patrones, y si golpeas a ciegas durante la primera media hora, empezarás a leerlos como la música de Bach.

Una gran ventaja es la claridad de las animaciones y la respuesta. Cuando paras el golpe de un jefe gigante en el último momento, la pantalla se congela ligeramente, la cámara se acerca un poco, el sonido se vuelve sordo — y por un momento te sientes como un personaje de anime. No es sólo un filtro visual — es una emoción.

El juego tiene varios tipos de ataques especiales: Beta, Ráfaga y Activación Overdrive. Cada uno tiene su propia escala, y cada uno se rellena de manera diferente. Beta — para paradas y golpes, Burst — para remates, y Overdrive se activa cuando Eve está a punto. Esto es — modo rabia «condicional.

Además del arma principal, el jugador acaba desbloqueando varios estilos de lucha nuevos que añaden variedad. Por ejemplo, puede centrarse en combos encadenados, o en ataques puntuales con alta probabilidad de crit.

Los jefes son otra gran ventaja. Se sienten realmente amenazadores. Cada uno tiene varias fases, su propia música y una puesta en escena clara. No son simples sacos de boxeo. Son enemigos bien pensados con los que hay que bailar un poco «». A veces la derrota no es un error, sino una lección. Y aquí habrá muchas lecciones de ese tipo, así que prepara tus nervios y acaricia los botones Shift y E.

Lo que es importante — el juego no castiga con demasiada dureza. Sí, no hay puntos de control cada 3 metros, pero el sistema de autoguardado es bastante adecuado. Pierde — vuelve al combate. Y, lo bueno, es que cada vez es un poco mejor. Este no es un juego de Souls en el que la derrota es una bofetada en la cara. Aquí, — forma parte del proceso de llegar a ser.

Un agradecimiento especial a los desarrolladores por el hecho de que el sistema de combate no cansa. Es complejo, pero no agotador. Si quieres simplemente flexionar hermosos combos, se puede. Si quieres profundidad — está ahí. E incluso al final del juego, será interesante probar nuevas técnicas en enemigos conocidos, porque la mecánica resiste una larga distancia.

Sonido y música estelares de Blade

Desde los primeros momentos, el jugador es recibido por el zumbido del futuro: los ecos sombríos de un mundo destruido, las voces apenas audibles del pasado, los rugidos de mecanismos que ya no saben por qué funcionan. Aquí todo suena como si incluso el aire que te rodea estuviera cansado, pero aguantando.

El doblaje es normal, vivo. Eva tiene una voz humana corriente, sin entonación artificial ni crispación. Suena apropiada: un poco ingenua al principio, luego — más seria y contenida. No es digna de un Oscar, pero tampoco es de madera. Simplemente está bien. Y con eso basta.

Música — una mezcla entre NieR: Automata, Mass Effect y Devil May Cry: cuando la orquesta parece tocar a todo volumen, pero aún hay espacio para el silencio entre explosiones. La banda sonora no es solo un fondo, sino que realza los picos emocionales, los ritmos de juego e incluso los giros argumentales.

Existe un género llamado ambient post-épico. Si aún no existe, Stellar Blade acaba de inventarlo. La banda sonora se balancea hábilmente entre un fondo lírico y explosivos muros orquestales de sonido. Cada escena de batalla suena como el clímax de una película sobre un mundo que se desmorona ante nuestros ojos.

Los sonidos de fondo también son impecables. El crujido de la basura bajo los pies, el rechinar de las losas de hormigón, el gruñido de las antenas oxidadas — todo ello crea una atmósfera de postapocalipsis que no necesita palabras. El ambiente sonoro no sólo te acompaña, sino que te lo cuenta. Nos recuerda que este mundo vivió, luchó y perdió.

El diseño sonoro de los movimientos de lucha es otro nivel de diversión. Los puñetazos de Eve suenan jugosos. El momento del parry — crujido, timbre, eco metálico. Los remates van acompañados de un rugido que dan ganas de levantarse y aplaudir. Y los ataques especiales son fuegos artificiales para los oídos.

Stellar Blade es uno de esos raros juegos de los que quieres escuchar la música mientras juegas, mientras viajas y mientras escribes otra reseña en ITC. La música de Stellar Blade tiene muchas capas emocionales. No se limita a acompañar el juego, sino que lo comenta, a veces incluso discutiendo con lo que se ve en la pantalla.

Gráficos de Stellar Blade

¿Qué es el lujo visual? Es cuando un fotograma de un juego se puede poner en el fondo de pantalla — y nadie adivinará que no es arte, sino una captura de pantalla normal y corriente Stellar Blade — es exactamente ese tipo de juego. Parece como si los artistas, diseñadores 3D y diseñadores de iluminación hubieran mezclado ciberpunk, postapocalipsis, arte pop coreano y ficción bíblica.

Megaciudades colapsadas con hologramas medio vivos, desiertos con escombros de rascacielos, cuevas con cristales transparentes, bases espaciales en la órbita de la Tierra — todo parece un mundo donde no hay un solo objeto antiestético. Hasta los cubos de basura abandonados son bellos.

El modelo de Eva está perfeccionado hasta el más mínimo detalle: la textura de su piel, el brillo de su armadura de látex, su pelo claro que reacciona al viento. Sus animaciones son suaves y expresivas, desde sus movimientos de lucha hasta un pequeño gesto durante un diálogo. Todo funciona para crear la sensación de una heroína viva, no sólo «dibujada».

En Stellar Blade, la luz funciona como una herramienta narrativa en toda regla. El sol a través de las nubes, el neón en los túneles oscuros, el tenue resplandor de los hologramas, la arena caliente brillando bajo los rayos — todo ello no sólo es bello, sino también funcional. Una sombra puede ocultar a un enemigo, y un rayo — puede mostrarte el camino.

La respuesta de control es otro aspecto crítico que no decepcionó. La compatibilidad con DualSense en PC es sin duda un plus. Ratón y teclado — se puede jugar, pero el juego se siente hecho a medida para un gamepad. Es más difícil entrar en parry en el teclado, así que esto es hardcore para los entusiastas.

Por último, la cinematografía. Todas las escenas parecen trailers de series caras de HBO Max, pero mejores. Ángulos cinematográficos, profundidad de foco, cámara lenta, edición — todo se hace manualmente, con precisión de ingeniería.

Pero hay una mosca en la sopa. Por desgracia, Stellar Blade para PC no tiene localización ucraniana, ni en el menú, ni en los subtítulos, ni en la actuación de voz. Es una pena, sobre todo teniendo en cuenta que el juego se promocionó activamente en el mercado mundial, tiene una cantidad considerable de diálogos e inserciones de texto, y se ha traducido a muchos idiomas europeos (y de otros lugares).

El juego se siente muy bien en el hardware moderno y es sorprendentemente tolerante con los veteranos de la tienda de hierro. La optimización es de nivel de referencia. Y no te dejes intimidar por el motor Unreal Engine 4. Stellar Blade es casi un ejemplo de referencia de juego lanzado y probado: optimización de alta calidad, texturas de alta resolución, un claro equilibrio entre efectos visuales y FPS, además de compatibilidad con DLSS y FSR. Y lo más importante — sin el típico shader-stutter de UE4. Sin caídas ni microcongelaciones.

Jugué la primera parte del juego en el portátil insignia MSI Raider 18 HX AI A2XWIG con RTX 5080, y la segunda parte en un viejo sobremesa con GTX 1080 Ti, Ryzen 7 2700 y 16 GB de RAM.

En la RTX 5080 con DLAA y generación de fotogramas, el juego funciona a más de 150 fps en resolución 3840×2400 con los ajustes gráficos al máximo. No hay drawdowns ni friezes. La VRAM se usa activamente — unos 12-14 GB.

En la GTX 1080 Ti, la situación no es tan halagüeña, pero tampoco catastrófica. A 1080p en ajustes altos, el juego ofrece 65-75 fps, a veces — hasta 60. No hay DLSS, por supuesto, pero el antialiasing TAA hace que la imagen sea agradable. En general, es jugable. ¡Titán sigue en el juego!

Optimiza tu Stellar Blade en tu PC

Para la prueba, utilizamos el portátil MSI Raider 18 HX AI A2XWIG con RTX 5080 móvil, que es lo más parecido a la solución móvil de gama alta de NVIDIA. Las pruebas se realizaron en tres resoluciones: Full HD (1920×1080), QHD (2560×1440) y 4K+ no estándar (3840×2400).

Preajuste gráfico FPS Low 243 Medium 188 High 187 Very High 184

Empecemos por el juego popular. Los números son elocuentes, pero también un poco paradójicos. En el preajuste Bajo, la tasa de frames media fue de unos impresionantes 243 FPS — el portátil con RTX 5080 parecía aburrirse en este modo, ni siquiera teniendo tiempo de calentarse bien.

Cambiar a Medio bajó inmediatamente los FPS a 188, lo que parece un salto significativo — menos más de 50 frames en un nivel que debería ser solo ligeramente más exigente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Medio incluye una serie de efectos de postprocesado, iluminación global y sombras más detalladas que afectan a la GPU mucho más que los ajustes de textura de Bajo.

El siguiente — es aún más interesante. El preajuste Alto produjo… 187 FPS. Es decir, el resultado es prácticamente idéntico al de Medio, lo que indica casi la misma carga en estos dos perfiles. Esto es un signo de optimización exitosa o una indicación de que la GPU ya está operando dentro de los microlímites de otros componentes, como la CPU o el bus de memoria.

En Muy alto, obtuvimos 184 fotogramas por segundo — otros tres FPS menos, lo que supone solo una caída del 3% en comparación con Alto. Una diferencia tan mínima nos permite recomendar los ajustes más altos sin ninguna duda, incluso en una GPU móvil: la calidad de imagen mejora notablemente, y la pérdida de rendimiento — es casi simbólica.

Ejemplo de generación de fotogramas múltiples en resolución 1920×1080. Ajustes gráficos máximos, DLAA.

Tecnologías FPS No se genera personal 184 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 305 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 407 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 496 En QHD (2560×1440), los FPS siguen confiadamente dentro del rango «ultra-confort». En el preajuste gráfico Bajo, la frecuencia de imagen media fue de 187 FPS — obviamente, incluso a esta resolución, la RTX 5080 se siente como pez en el agua. La GPU está overclockeada al máximo, y el juego se ve mejor que en PS5 — a la vez que corre más de tres veces más rápido. Al cambiar a Medium se notó bastante — los FPS cayeron a 157. Esto supone una pérdida de casi 30 frames, lo que significa que ya en este nivel el juego empieza a cargar el sistema de forma más activa con shaders, sombras y efectos volumétricos más complejos. No obstante, 157 FPS sigue siendo más de lo necesario incluso para un monitor de 144 Hz. Pero en Alto, la curva de rendimiento «se rompe» — los FPS medios caen a 126. Esto aún está lejos de la zona de alarma, pero aquí es donde empiezas a sentir que QHD — ya no es una broma para un portátil, incluso uno tan potente. Curiosamente, la caída de Medio a Alto fue de más de 30 frames, lo que significa que este límite de optimización no es el mismo «flotante» que en 1080p. Muy Alto trajo cuatro pérdidas más de FPS, bajando la media a 122. Y aquí vemos por primera vez: a pesar de una mayor mejora de la calidad, los FPS apenas cambian — lo que indica o bien un almacenamiento inteligente en caché de los recursos gráficos o que el motor del juego simplemente llega al máximo de lo que puede exprimir de la GPU a esta resolución. En general, Stellar Blade a 1440p se ve perfectamente equilibrado. Incluso a Muy Alta, hay más de 120 FPS sin ningún truco DLSS. Preajuste gráfico FPS Low 187 Medium 157 High 126 Very High 122 Un ejemplo de generación de fotogramas múltiples en resolución 2560×1440. Ajustes gráficos máximos, DLAA. Tecnologías FPS No se genera personal 122 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 194 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 257 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 307 El modo 4K+ (3840×2400) demuestra de inmediato que incluso la RTX 5080 en un portátil — es un monstruo, pero no omnipotente. Esta resolución pesa casi 1,3 millones de píxeles más que el 4K estándar, y se nota desde los primeros minutos de prueba. En el preajuste Bajo, la media de FPS fue de 101 —, lo que parece estar bien, pero la brecha respecto a 1440p se nota. En Media, la tasa de imágenes por segundo baja a 80 FPS. Sigue siendo jugable y suave, pero hay menos «aire» en el sistema. Hay shaders adicionales, efectos de iluminación más precisos, sombras volumétricas — y la tarjeta de vídeo empieza a respirar de verdad. Los ventiladores del portátil se oyen girar, y la temperatura es una agradable sorpresa: no más de 74 grados centígrados para el procesador y unos gélidos 69 grados para la tarjeta de vídeo. El cambio a Alto tarda otros 9 frames — dejándonos con 71 FPS. Y aunque técnicamente esto es incluso más alto que el umbral mágico de 60, aquí ya se puede sentir el momento en que el sistema está cerca de su máximo. Los saltos en la tasa de frames, aunque no son críticos, se han vuelto más frecuentes. En Muy Alto — 68 FPS. Y este es el límite. Más allá — o Generación de fotogramas o bajar la configuración. Sigue pareciendo chulo y es un placer jugar. En el lado positivo, ni cuelgues, ni friezing, ni problemas con la carga de texturas — incluso en 4K+. El juego usa los recursos del sistema de forma constante, hay memoria de sobra y la GPU aguanta la carga sin trotes. Es, sin exagerar, uno de los juegos de consola mejor optimizados que hemos visto en PC. Sin embargo, si quieres una imagen realmente fluida, DLSS no es sólo una opción, sino una obligación. Especialmente en 3840×2400, donde la generación de fotogramas permite superar fácilmente los 150 FPS incluso en Muy Alto. Preajuste gráfico FPS Low 101 Medium 80 High 71 Very High 68 Un ejemplo de generación de fotogramas múltiples en resolución 3840×2400. Ajustes gráficos máximos, DLAA. Tecnologías FPS No se genera personal 68 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 89 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 123 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 150

Precios

Stellar Blade

ha irrumpido rápidamente en la página principal de Steam. La fecha de lanzamiento ya es hoy — 12 de junio de 2025. Precio. Para ser un slasher elegante con músculos fotorrealistas y una física de tejidos igualmente realista, son bastante previsibles.

Edición estándar costará 1.999 UAH. Por este dinero, obtendremos una campaña completa, jefes de todos los tamaños y formas, un montón de escenas de corte, y el bono de pre-orden tradicional: un traje alternativo Eve y un accesorio de aviones no tripulados. Nada de DLC «todo son 8 UAH» por un nuevo peinado. Por ahora.

Pero este es el trato Complete Edition ya vale 2.599 UAHy no, este nombre no es una broma — realmente es «todo incluido». Además del juego básico, recibirás:

La publicación contiene un montón de cosméticos y bonificaciones agradables para un comienzo rápido:

Traje de capitán «Aterrizaje planetario» para Eva — una imagen que no te avergüence para salvar el mundo y matar Noches gigantes.

Un conjunto mímico «Osito de peluche» para un dron — un poco de calor en un duro postapocalipsis.

Colección Espacio «Astronauta»: un disfraz para Eva, elegantes gafas y pendientes, un abrigo para Lily, un conjunto para Adam, e incluso el dron no se quedó sin casco.

2.000 de experiencia + 5.000 de oro — un impulso honesto para conseguir menos grind al principio y subir de nivel las habilidades más rápido.

Y lo más interesante está en el Pack de Expansión Twin:

Y lo más interesante está en el Pack de Expansión Twin: Un crossover con NieR: Automata — un traje de culto como omage para los fans de Yoko Taro.

Cruce con la Diosa de la Victoria: NIKKE — una nueva región, jefe, banda sonora y ropa temática del éxito para móviles.

El código de bonificación de NIKKE — desbloquea un traje exclusivo de Stellar Blade en el juego para smartphones.