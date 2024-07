El especialista en sonido sexual de Baldur’s Gate 3 pondrá voz a un personaje de Dragon Age: La Guardia del Velo

Parece que las batallas en el nuevo Dragon Age serán muy… intensas.

BioWare acaba de desvelar los actores de doblaje de Dragon Age: The Veilguard. Entre ellos se encuentra Alex Jordan, que anteriormente trabajó en la banda sonora de escenas íntimas del popular juego de rol Baldur’s Gate 3.

We’re incredibly excited to announce our cast for #DragonAge : The Veilguard!

Jordan pondrá voz a una de las versiones del protagonista llamada Rook, que los jugadores podrán personalizar. El actor bromeó sobre su nuevo papel: «Estoy sentado en un trono de gemidos».

You get brought in to solely make sex noise ONE TIME… https://t.co/tsFdge9ewo

— Alex Jordan is Rook in Dragon Age (@AlexJordanVO) July 22, 2024