No necesitarás un psicólogo. Dragon Age: The Veilguard añade un modo «invencibilidad».

BioWare, el desarrollador de Dragon Age: The Veilguard, ha creado un detallado editor de personajes y ha añadido numerosas opciones para personalizar la jugabilidad. Todo ello para que el juego sea lo más inclusivo y accesible posible para todo el mundo, independientemente de sus habilidades y preferencias.

Las opciones de dificultad incluyen el modo «Contador de historias» para los que estén más interesados en la historia que en el combate, el modo «Aventurero» para un equilibrio entre historia y combate, y el nivel más difícil «Pesadilla». Los jugadores pueden cambiar la dificultad en cualquier momento del juego, excepto en el modo «Pesadilla».

Cabe destacar la opción «Unbound», que permite a los jugadores personalizar completamente la jugabilidad a su gusto. Se puede ajustar la asistencia a la navegación, la puntería automática, el tiempo para bloquear golpes, la cantidad de daño recibido y repartido, y activar el modo sin muerte.

Corinne Boucher, directora del juego, ha subrayado que ninguna de estas opciones es un truco, sino una oportunidad de hacer el juego accesible a todos los jugadores, independientemente de sus habilidades. El juego también contará con otras opciones para aumentar la accesibilidad y facilidad de uso.

Dragon Age: The Veilguard (antes conocido como Dragon Age: Dreadwolf) — es la secuela de la franquicia de rol de culto Dragon Age de Electronic Arts y BioWare. Nuevas tierras, héroes y enemigos esperan a los jugadores. Cada elección en el extenso argumento tendrá un significado e influirá en el curso de los acontecimientos. La tarea principal es reunir un equipo de héroes y salvar al mundo de la amenaza que se oculta tras el misterioso Velo.

Dragon Age: The Veilguard saldrá a la venta este otoño en PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X y S. A mediados de junio, BioWare realizó una demostración de juego de 20 minutos.

Aunque BioWare intenta que Dragon Age: The Veilguard sea accesible para todo el mundo, From Software ha adoptado un enfoque diferente. Recientemente, el streamer Kai Senat, decepcionado con la dificultad del jefe final de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, invitó a un psicólogo a la emisión para ayudarle a sobrellevar sus emociones. Tras 60 horas de lucha contra el jefe del juego, Senat necesitó ayuda profesional para completarlo.

Fuente: Gameinformer