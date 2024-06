La serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» mostrará Espíritus de la Tumba — criaturas de las que Tom Bombadil salvó a los hobbits

Anteriormente se informó de que en la segunda temporada de la serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» Tom Bombadil aparecerá. Parece que no estará solo, ya que el set viene con Barrow-wights, las terroríficas criaturas que se cruzaron con su historia en El Señor de los Anillos».

Un primer vistazo a los Barrow-wights de «El Señor de los Anillos» aparece en la nueva portada del último número de Empire Magazine. En ella aparece el arte conceptual de Einar Martinsen, que representa a los espíritus con túnicas rojas.

No se sabe cómo se manifestarán los Espíritus de la Tumba en la segunda temporada, pero en «El Señor de los Anillos» supusieron una gran amenaza al principio del viaje de Frodo y los hobbits, cuando les atacaron cerca de los Túmulos (o Tirn Gortad). Atacaron a los amigos tras su primer encuentro con Tom Bombadil, quien entonces obligó a los Espíritus de la Tumba a huir.

Los Barrow-wights de Tolkien derivan del nórdico antiguo Draugr, los muertos vivientes. Barrow — es el túmulo que habitaban, y wight — es una derivación moderna de wiht, palabra del inglés antiguo que significa «ser vivo» o «criatura» (no significa «espíritu» o «fantasma»; está relacionada con «Wicht» en alemán moderno, que significa «persona desagradable»). Tolkien probablemente los tomó prestados de la mitología nórdica.

Dado que el propio Tom Bombadil apenas se menciona en las películas de «El Señor de los Anillos», no hay tiempo para los sucesos de las Colinas de los Túmulos y los Espíritus de las Tumbas. Se sabe que Tom, interpretado por Rory Kinnear en «El Señor de los Anillos», no aparecerá en su lugar habitual, sino que se trasladará a Rhûn, en el Lejano Oriente, donde se cruzará con el misterioso Forastero (que resultó ser uno de los Istari, quizá el mismísimo Gandalf) y su compañero, el arrapiezo Nori. Aún no se sabe cómo se encontrarán los héroes con los Espíritus de la Tumba.

