Elden Ring Nightreign se puede jugar solo o de tres en tres — el dúo no se añadió al DLC

FromSoftware se olvidó de añadir Elden Ring: Nightreign dúo clásico — así que tendrás que buscar un tercer amigo.

Nightreign se centró en el juego en solitario y en el cooperativo para tres jugadores, pero los dúos — clásicos se quedaron fuera. Los desarrolladores no tenían pensado que fuera una característica «», pero lo cierto es que simplemente se olvidaron de implementar esta opción. El director Junji Ishizaki admitió que el estudio había pasado por alto este punto.

«La explicación sencilla es que durante el desarrollo esto simplemente se pasó por alto como opción para dos jugadores, y lo sentimos mucho. Como dijimos antes, nuestro objetivo era crear un juego cooperativo para tres jugadores que estuviera equilibrado para tres jugadores — ese era el enfoque principal y es el corazón de Nightreign», — dijo Ishizaki.

A juzgar por las explicaciones, al principio del juego no habrá opción de jugar juntos sin un tercer jugador aleatorio. Si quieres hacer una incursión con un amigo, tendrás que aceptar a otro en la partida, jugar solo o buscar nuevos amigos.

«Nos esforzamos mucho en crear esta experiencia que fuera accesible para los jugadores en solitario, en la medida en que las reglas y los nuevos sistemas lo permitieran», — explicó el director.

En cuanto al modo para dos jugadores, su aparición es bastante probable. El equipo está considerando añadirlo después del lanzamiento, pero no hay más detalles por el momento. Debería ser más fácil para un solo jugador en Nightreign que en el clásico Elden Ring, así que los jugadores no pueden acudir a los tribunales con reclamaciones absurdas. El sistema ajusta automáticamente el nivel de dificultad en función del número de personas del grupo. Además, el juego cuenta con puntos de autorrevivencia — especialmente para aquellos que no quieren depender de sus compañeros. Pero el trío — es el objetivo principal del juego, y la mayoría de los desafíos están equilibrados para este equipo.

Nightreign saldrá a la venta el 30 de mayo de 2025 estará disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S. Ya sabemos cuánto pesa el complemento y requisitos del sistema que no difieren demasiado del original.

Fuente: IGN