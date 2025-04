Requisitos del sistema de Elden Ring Nightreign — no requiere actualización de hardware, y el DLC ocupará 30 GB.

FromSoftware ha publicado los requisitos del sistema para Elden Ring Nightreign — si el PC pudo ejecutar el juego original, también ejecutará el DLC.

No tienes que cambiar tu «hardware» por ahora — las configuraciones apenas han cambiado. Al fin y al cabo, Nightreign — es un complemento independiente, que en la práctica sigue siendo el mismo Elden Ring.

En su mayor parte, los desarrolladores han actualizado ligeramente los procesadores — tanto en la configuración mínima como en la recomendada. Al mismo tiempo, la memoria RAM, la tarjeta de vídeo e incluso la capacidad del SSD siguen siendo las mismas. El juego requiere 30 GB, mientras que Elden Ring en sí ocupaba 60 GB.

No es la primera vez que FromSoftware deja los requisitos técnicos al mismo nivel. Ya ocurrió con con la adición de Shadow of the Erdtree en 2024. Entonces, los expertos decían que los «mínimos» estaban desfasados, y los — recomendados no eran realmente demasiado altos para un PC moderno. La situación es similar en este caso. Por ejemplo, allá por 2022, Elden Ring podía ejecutarse incluso en sistemas con procesadores por debajo de los requisitos mínimos si el resto de componentes estaban a la altura. Sin embargo, esto es más una excepción que un sistema.

Lista completa de requisitos del sistema para Elden Ring Nightreign

Mínimo

Procesador: Intel Core i5 10600 o AMD Ryzen 5 5500

RAM: 12 GB

Tarjeta de vídeo: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB o AMD Radeon RX 580 4 GB

Capacidad de almacenamiento: 30 GB

SO: Windows 10

DirectX: DX12 (nivel de características 12.0)

Recomendado

Procesador: Intel Core i5 11500 o AMD Ryzen 5 5600

RAM: 16 GB

Tarjeta de vídeo: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

Capacidad de almacenamiento: 30 GB

SO: Windows 11

DirectX: DX12 (nivel de características 12.0)

Aventura cooperativa Elden Ring Nightreign saldrá a la venta el 29 de mayo. El juego ya se puede reservar en Steam por 1199₴ (1649₴ para la Deluxe Edition). El estudio también ha revelado recientemente otro héroe — «tanque» con un hacha pesada — que aparecerán en el DLC.

Fuente: PC Gamer