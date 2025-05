HBO desactiva los comentarios en las fotos de los nuevos Harry, Ron y Hermione en Instagram

Ayer, HBO desveló oficialmente el reparto principal de la serie Harry Potter — un trío de niños que interpretarán a los nuevos Ron, Hermione y Harry — y de antemano desactivado los comentarios bajo el post con su foto.

Dado que la presentación de los actores adultos no estuvo exenta de odio (principalmente en relación con la elección de un Snape negro), la decisión es comprensible — la empresa intenta proteger a los niños de las agresiones. Vale la pena señalar que ningún otro post de HBO tenía comentarios ocultos debajo, incluidas las fotos de Bella Ramsay y Caitlin Deaver, que anteriormente fueron activamente criticadas por no coincidir con los papeles de Ellie y Abby en la serie The Last Of Us. Nos gustaría recordarles que Ramsay, debido a la Incluso tuve que borrarme de las redes sociales.

Curiosamente, otras cuentas de Twitter que escriben sobre cine han tomado decisiones similares: en sus perfiles DiscussingFilm post sobre los nuevos actores de la serie Harry Potter tiene comentarios limitados, mientras que el Culture Crave aparentemente elimina los más agresivos, ya que algunos no están disponibles para su visualización.

Por ahora primeras reacciones de pleno derecho puede verse en la cuenta de Variety, donde los fans critican la elección de actores inexpertos, predicen «momentos interesantes» en la próxima serie con los comentarios de Malfoy sobre los Mudblood y en general «la caída de la franquicia». Algunos defienden al trío actoral, diciendo que consiguieron sus papeles en una era de «odio gratuito en internet».

Como recordatorio, Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alistair Stout a Ron Weasley. Para este último será su debut, mientras que McLaughlin actuó en la comedia «Grow» y Stanton — en el musical «Matilda», que se representó en el West End de 2023 a 2024.

Adulto fundición incluye Paapu Essiedu (Severus Snape)Janet McTeer (Minerva McGonagall), John Lithgow (Albus Dumbledore),Nick Frost (Rubeus Hagrid)Luke Tallon (Quirinus Quirell) y Paul Whitehouse (Argus Filch). Los showrunners están decididos a crear una adaptación «auténtica» de los libros y mostrarán personajes adultos más joven que en las películas originales, por lo que «se ciñe al canon de Rowling» — estamos hablando en concreto de la familia Dursley y de Snape, que en el primer libro sólo tenía 31 años.

La serie constará de 7 temporadas, y su producción durará al menos 10 años. La primera está prevista para verano, y se espera que el estreno tenga lugar en 2027.