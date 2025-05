El final de la segunda temporada de The Last of Us mostró una caída «catastrófica» de visionados — 55% menos que la primera

El séptimo y último episodio de la segunda temporada de «The Last of Us, que se estrenó este domingo en HBO, registró un importante descenso de audiencia.

En total, el episodio fue visto por 3,7 millones de espectadores, lo que supone un descenso 55% menos que en el final de la primera temporadaque en marzo de 2023 atrajo a unos 8,2 millones de espectadores. HBO, por su parte, señaló que muchos espectadores no pudieron ver el final debido a sus planes de vacaciones, y que se espera que la audiencia aumente en los próximos días. Además, la compañía señaló en el informe que un total de 90 millones de espectadores han visto la franquicia desde el final de la primera temporada.

Cabe señalar que estas cifras están en consonancia con las estimaciones de espectadores: por ejemplo, en Rotten Tomatoes calificó la temporada con un 39% — sin embargo, la calificación inicial era más decente y cayó tan significativamente sólo después de Los asesinatos de Joel y con el estreno del episodio sobre el inicio de las aventuras de «Ellie y Dina en Seattle. Si tener en cuenta las clasificaciones de IMDbEl mismo episodio recibió uno de los índices de audiencia más bajos de la temporada.

Al mismo tiempo Las puntuaciones de los críticos fueron casi perfectascon una única crítica negativa para la final abierta. Se supuso que se trataba de un bombardeo de críticas dirigido por aficionados al juego, insatisfecho con el reparto de Bella Ramsay y Caitlin Deaver como Ellie y AbbySin embargo, hay que señalar (opinión subjetiva) que, a excepción del segundo episodio, la temporada tuvo poco de interesante.

Como recordatorio, la serie «The Last of Us» — es una adaptación de los juegos postapocalípticos The Last of Us de Naughty Dog. La primera temporada contaba la historia del contrabandista Joel (Pedro Pascal), encargado de guiar a una adolescente inmune, Ellie (Bella Ramsay), a través de las regiones estadounidenses devastadas por una pandemia de hongos parasitarios. La segunda entrega tiene lugar cinco años después y presenta a los personajes clave de The Last of Us Part 2: Abby, interpretada por Caitlin Deaver, que busca a Joel para vengarse, Dina (Isabela Merced), que es el nuevo interés amoroso de Ellie, Jesse (Young Masino), e Isaac, que interpreta a es doblada en televisión por Jeffrey Wright.

La tercera temporada ya en desarrollopero aún no tiene fecha de lanzamiento (suponemos que en 2027). Se espera que sí, se centrará en la historia de Abby explorará más a fondo el conflicto entre el WLF (Washington Liberation Front) y los Scarred Ones y mostrará al Rey Rata en un hospital abandonado.En realidad, la tercera temporada no será la última, ya que Craig Mazin declaró quecompletar la historia en él «ninguna posibilidad».