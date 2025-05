Un simulador de la vida a los 30? Hideo Kojima quiere crear un juego en el que el personaje lo olvide todo — si dejas de jugar

Resultó que Death Stranding de Hideo Kojima no es su idea más extraña — quiere «atar al jugador al monitor. El año pasado, se le ocurrió «gameplay Alzheimer».

Kojima habló de la idea de un juego en el que el personaje olvida habilidades e información si el jugador se toma un descanso. Los jugadores tendrán que completar el juego sin pausas, de lo contrario el personaje olvidará cosas básicas. ¿Cómo disparar? ¿Quién es este tipo? ¿Qué hace aquí?

«Los jugadores tendrían que tomarse una semana libre del trabajo o la escuela para jugarlo», — dijo Kojima.

Para ser honesto, 30+ jugadores ya viven en este modo. Una historia común cuando se inicia un condicional Monster Hunter Wilds o Kingdom Come: Deliverance 2 — y luego desapareció por culpa del trabajo, los negocios, la vida, la pereza… Dos semanas después, vuelves al juego y comienza un carnaval de recuerdos. A veces olvidas cómo disparar u otra combinación de teclas o botones. Así que, en cierto sentido, llevamos mucho tiempo utilizando esta mecánica.

Kojima también habló de la idea opuesta — un juego que dure mucho tiempo. Tan largo que él mismo admite que suena demasiado loco: «¡Nadie lo compraría!».

«Todo empieza cuando naces como jugador, eres un niño, y luego poco a poco con el tiempo te conviertes en adulto. Si sigues jugando, llegarás a ser un hombre de 70 u 80 años. Sin embargo, a esa edad, serás más débil y tu vista se deteriorará. Cuando eres adolescente, puedes correr más rápido, pero a los 60 años, irás un poco más despacio», — explicó Kojima.

Este concepto nos trae a la mente la batalla contra el francotirador The End de Metal Gear Solid 3. En este juego, se le puede derrotar simplemente desapareciendo durante unos días — el enemigo morirá de viejo. El juego de GBA Boktai tenía un juego similar en el tiempo, que era más fácil de jugar al sol gracias a un sensor de luz incorporado. De noche o a la sombra, las opciones del jugador eran limitadas.

Pero Kojima es famoso por muchas otras ideas extrañas. Por ejemplo, en 2004 quiso hacer un juego que se destruyera a sí mismo tras completarlo. E incluso antes — en la década de 1980 — quiso poner pintura en los disquetes Snatcher. No una pintura cualquiera, sino una que, al calentarse, emitiera olor a sangre — para que el jugador «pudiera sentir» el crimen.

También me viene a la mente Death Stranding 2. El creador quería hacer una función en la que a Sam Porter le creciera el pelo si el jugador no entraba en el juego. Pero esta idea fue rechazada porque no querían que Norman Reedus pareciera «poco cool».

Estos son algunos de los muchos conceptos que el director de Death Stranding 2: On the Beach mencionó mientras trabajaba en tres proyectos — Death Stranding 2, OD y Physint. Entre ellos Death Stranding 2 es el lanzamiento más próximo, concretamente — 26 de junio. El desarrollador ha ideado una inusual mecánica que permite a evitar a los jefes de historia. Y el juego se complementará con nuevos biomas, personajes y una nave base. Queda poco tiempo para el lanzamiento, así que Death Stranding 2 «fue a por el oro».

Fuente: Games Radar