«John Wick 5»: el director aún no sabe cómo «tirar del personaje de Keanu Reeves en la nueva película

El regreso de Keanu Reeves a «John Wick 5» resultó ser un misterio no sólo para el público, sino también para los guionistas. El director Chad Stahelski se enfrentó a problemas de guion.

La noticia contiene spoilers de «John Wick 4»

Se sabe que Keanu Reeves aceptó participar en el proyecto, aunque dijo lo contrarioy Lionsgate está dispuesto a permitido ampliar la franquicia. Una pregunta sigue siendo — ¿cómo exactamente traer de vuelta John Wick después del final de la cuarta película? Recordemos que al final de «John Wick 4» el personaje principal está gravemente herido y muere (como parecía). Al mismo tiempo, se nos muestra su tumba, donde Winston (Ian McShane) y King Bowery (Laurence Fishburne) se despiden de él.

Sin embargo, el público sólo ve a Vic perder el conocimiento: el momento de la muerte queda fuera de la pantalla. Como los fans habían previsto, el estudio encontró un resquicio para su regreso en este punto. Aunque su resurrección sigue siendo un enigma, ya que John Wick sufrió un montón de heridas que casi con toda seguridad parecían mortales. Y ahora Stahelski ha admitido que el guionista Mike Finch y él están trabajando en una historia para desentrañar este importante giro argumental.

«No te voy a mentir, es un poco misterioso. Mike Finch y yo — el guionista de la cuarta entrega, que también está escribiendo la quinta — tenemos una historia bastante buena que me parece genial. Cuando tengamos un guion de 50 páginas y si nos parece que está bien, nos sentaremos con Keanu y lo perfeccionaremos. Mira, todo el mundo parece querer esto. La única pregunta es si podemos cumplir. Estamos trabajando activamente en ello. Pero… ¿merecerá realmente la pena?» — dice el director.

Stahelski aclaró que el equipo no se plantea una precuela. Ni los creadores ni Keanu Reeves están interesados en tal desarrollo argumental. La secuela debería ser una nueva historia con la Vic viva, que no contradiga el final de la cuarta parte. La historia debería ser no relacionado con la Mesa Alta.

«El estudio realmente quiere hacerlo realidad, estoy seguro, tarde o temprano. Son geniales, y nos pidieron que lo intentáramos de verdad, y tenemos algunas buenas ideas, y lo intentaremos», — añadió Chad Stahelski.

Así pues, una forma realista de conseguir la quinta parte es crear una nueva historia para el protagonista. Pero es posible que el proyecto no avance a menos que Stahelski y su equipo encuentren una solución de guión satisfactoria.

Al mismo tiempo, la franquicia «John Wick» está creciendo. Por ejemplo, la recién estrenada película de acción «Ballerina» con Ana de ArmasSin embargo, cuyas puntuaciones fueron las más bajas del universo de la franquicia. Desarrollo en curso una precuela animada y series «John Wick: Bajo la mesa alta». Y también ya publicado miniserie «Continental».

Fuente: IGN