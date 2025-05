La barra de tareas de Windows 11 tendrá un nuevo icono — ¿qué hace?

Microsoft ha publicado Windows 11 Insider Preview Build 27858 en el canal Canary. La build incluye una nueva función de barra de tareas y mejoras en la experiencia de escritorio.

En esta versión, Microsoft ha eliminado la acentuación de los iconos nativos de Windows, como «Tijeras» o «Calculadora». Esto significa que cuando arrastres «Tijeras» de la lista de apps del menú «Inicio» al escritorio, los iconos deberían ser más visibles y fáciles de ver.Si ya tienes el acceso directo en el escritorio, tendrás que crear uno nuevo para que funcione.

Buenas noticias para todos aquellos a los que les gusta usar emojis para expresarse: Microsoft ha añadido un nuevo botón a la barra de tareas, Emoji, que facilita el acceso y el uso del panel Emoji. A partir de esta versión, ya no tendrás que pulsar Windows + . (punto) cada vez que quieras utilizar un emoji. Al hacer clic en el icono, es mucho más fácil acceder a él; de hecho, es la primera vez que la función ha cobrado realmente sentido, ya que muchas personas quizá no la conocían porque no la buscaban No lo vi al principio.

.

Los usuarios que no necesiten los emoji integrados en Windows 11 pueden hacer clic con el botón derecho en la barra de tareas, seleccionar «Configuración de la barra de tareas» y desactivar la función. Llamar a un emoji a través de un acceso directo seguirá funcionando

Microsoft también ha incluido otros cambios y correcciones a esta versión, incluidos algunos más pequeños pero visualmente perceptibles. Encontrará una lista detallada de los cambios en el blog oficial Windows Insider.

Fuente: Windows Report