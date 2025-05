Una nueva función de Windows 11 te avisará cuando tu portátil esté «siendo ojeado por» personas no autorizadas

Microsoft está desarrollando una nueva función de vigilancia para Windows 11 que notificará a los usuarios cuando haya personas mirando en secreto tu pantalla — por ejemplo, cuando estés en lugares públicos (trabajando desde una cafetería o espacio de coworking, etc.).

La nueva característica potencial, reportada por primera vez por un insider de PhantomOfEarth (vía TechRadar), funcionará de dos maneras: cuando el sistema operativo detecte vigilancia, recibirá una notificación; o la pantalla se atenuará para que el contenido sea difícil de ver. Ambas opciones también pueden utilizarse simultáneamente.

New Presence Sensing feature coming soon to Windows 11: Onlooker Detection. When your device notices that someone else is looking at your screen, it can dim the screen, notify you that someone’s looking, or both.

