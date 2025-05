En la configuración de Windows 11, aparecerá la sección Avanzado — con funciones para desarrolladores y mucho más

Microsoft sigue abandonando gradualmente el conocido Panel de control en Windows 11 y añadiendo nuevas funciones al sistema operativo. La próxima actualización de este tipo en un futuro próximo será una nueva página de configuración llamada Avanzado. Ofrecerá funciones avanzadas que serán especialmente útiles para desarrolladores, pero los usuarios de a pie también pueden encontrar algo interesante en ella.

Sin embargo, no esperes una revisión completa de la interfaz. De hecho, Microsoft se limita a actualizar la sección existente Para desarrolladores. La empresa le ha dado un nuevo nombre, ha añadido algunas funciones y ya está lista la actualización. Un entusiasta de Windows con el nickname @phantomofearth contó sobre estos «drásticos» cambios en la red social X. Él señala:

Windows 11's "For developers" settings page is getting a revamp, with a new name: "Advanced"! It's the new home for several Dev Home features and bits, including the long paths toggle, virtual workspace options page and File Explorer source code integration. Also, layout updates. pic.twitter.com/5yK4zXZ2tS

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 1, 2025