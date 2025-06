La desarrolladora de Days Gone despide al 30% de sus empleados — Los veteranos abandonan Bend Studio

El desarrollador de Days Gone — Bend Studio — ha despedido a cerca del 30% de sus empleados. Veteranos que llevan más de 30 años trabajando en la industria del videojuego abandonan el estudio.

Bend Studio — es un estudio de juegos propiedad de Sony Interactive Entertainment. Estaba trabajando en un juego en formato de servicio en vivo, pero el proyecto se canceló en enero de 2025. Como consecuencia, el estudio despidió a 40 empleados. Esta información fue comunicada por primera vez por el periodista de Bloomberg Jason Schreier en BlueSkyy posteriormente confirmado por el propio estudio en su cuenta en X. En el mismo periodo, Sony canceló otro servicio en directo — un juego del universo God of War, desarrollado por otro estudio, Bluepoint Games. Sin embargo, solo Bend Studio fue despedido.

«Hoy nos hemos despedido de algunos miembros del equipo con un talento increíble al pasar a nuestro siguiente proyecto. Estamos eternamente agradecidos por sus contribuciones, ya que han dado forma a lo que somos y su impacto siempre formará parte de nuestra historia. Este es un momento difícil para nuestro equipo, pero tenemos el máximo respeto por todos los que nos han traído hasta aquí», — Bend Studio dijo.

También abandonaron el estudio especialistas experimentados. Entre ellos Robert Morrison — un veterano de la industria desde los años 90 que trabajó en proyectos de Santa Monica Studio y PlayStation Studios Visual Arts. Confirmó personalmente que también había sido despedido.

En medio de los recortes, Bend Studio quiere lanzar un nuevo proyecto, pero no hay detalles al respecto. Dadas las cancelaciones a gran escala de servicios en directo, es poco probable que el estudio se mueva en esta dirección. Algunas esperanzas en línea para una secuela de Days Gonepero no deberías. Uno solo puede adivinar qué ideas esconden los desarrolladores, ya que no han lanzado un solo juego nuevo desde Days Gone en 2019 No consideramos que una remasterización sea un proyecto nuevo. El resto de los juegos se abandonaron en el proceso de desarrollo o no llegaron a salir a la venta. Por tanto, Bend está buscando una nueva dirección, y los despidos parecen estar relacionados con la falta de resultados satisfactorios.

Los despidos en la industria del videojuego no son nada nuevo — en marzo «Los creadores de Uncharted, Concord y The Last of Us sufrieron» despidos en Sony. El estudio que desarrolló Until Dawn también se vio afectado. Y ahora Sony ha admitido finalmente los fallos de los servicios en directo, en particular Concord fue una decepción encantadoray decidió reducir el número de proyectos de este tipo. Los recortes masivos de marzo fueron los segundos después del caso 2024, cuando unos 900 empleados abandonaron la empresa.

