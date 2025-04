Análisis de Days Gone Remastered: potencial desaprovechado

En abril de 2019 salió a la venta Days Gone, un esperado exclusivo AAA para PlayStation 4. Aunque la crítica recibió el juego con bastante frialdad (debido a problemas técnicos en el lanzamiento), la historia del motero Deacon acabó ganándose una gran comunidad de fieles seguidores. Tenía un gran potencial, y una gran base de fans esperaba una secuela — una en toda regla, centrada en la historia y con desarrollo de ideas.

Sin embargo, en los últimos años, Sony y los desarrolladores de juegos del estudio Bend han declarado en repetidas ocasiones que no deberíamos esperar una secuela. Dado el éxito comercial del proyecto (en 2022 se vendieron más de 9 millones de copias), parecía que el titular de la plataforma japonesa simplemente se guiaba por sus principios y había decidido no tener nada más que ver con la franquicia. No en vano, el anuncio del remaster en febrero de este año fue un acontecimiento muy inesperado. Y ahora, tras gastar una cantidad mínima de dinero en marketing durante dos meses, la editora ha lanzado Days Gone Remastered. ¿Para quién es la versión actualizada y ha colmado las esperanzas de los fans?

Esta review es un análisis de la parte técnica del juego en una PS5 normal y sus diferencias con el original. Aquí no hablaremos de la historia ni de la jugabilidad.

¿Cuál es el programa?

La versión actualizada de Days Gone Remastered en PS5 no supone un salto espectacular, sino más bien un conjunto de mejoras sutiles. Los modelos de los personajes se han mantenido prácticamente sin cambios: aunque la poligonalidad puede haber aumentado ligeramente, no llama la atención en el juego, ni siquiera en el modo de calidad. La física del pelo y el postprocesado de los materiales de la ropa parecen un poco anticuados. Aunque las texturas se ven un poco mejor en las cutscenes, globalmente — sigue estando al mismo nivel que la versión de PS4. Los desarrolladores han trabajado un poco más en la calidad visual del entorno, en particular, en las piedras y la vegetación, que se ha vuelto más numerosa en el modo de calidad.

La iluminación global también ha experimentado pequeñas mejoras, con una mejor simulación de la iluminación indirecta y las sombras. El postprocesado — profundidad de campo, humo, desenfoque de movimiento — se ve un poco mejor, pero siguen siendo retoques cosméticos, no un nuevo nivel visual. Teniendo en cuenta que muchos de estos cambios ya estaban disponibles en la versión de PC, no ha habido ningún avance para los jugadores de PS5.

Resumiendo el aspecto visual del juego, merece la pena reconocer un hecho desagradable: la palabra Remasterizado en el título, aunque formalmente está justificada Remaster — es un cambio en la calidad del sonido o la imagen de medios creados previamente, sirve más para fines de marketing. La versión actualizada sigue pareciendo un juego de hace 5 años. Era un juego muy bonito para su época, pero sigue siendo obvio para un jugador moderno que viene del pasado.

Modos gráficos: por fin 60 fotogramas

El juego funciona en dos modos:

4K a 30 fps

1440p a 60 fps

En ambos modos, Days Gone Remastered ofrece una tasa de imágenes por segundo estable. El cambio entre ellos es instantáneo (Resulta que es posible, los desarrolladores de Forza Horizon 5) — sin reiniciar el juego, lo cual es cómodo, pero va acompañado de un comportamiento extraño de la consola. En mi caso, cuando estaba en el menú principal del juego y cambié el modo gráfico a «Rendimiento» PS5, empezó a hacer un extraño ruido de enfriamiento que no desapareció con el tiempo. No lo noté al cambiar el modo gráfico durante una pausa en el juego, así que quizá sea sólo un fallo técnico.

Por supuesto, el desbloqueo de los 60 frames es un gran punto a favor. El juego mantiene unos estables 60 FPS, pero la experiencia se echa a perder por una optimización demasiado agresiva en el modo de rendimiento.

Por ejemplo, en las zonas boscosas, objetos como la vegetación y las sombras se dibujan literalmente a 4-5 metros del héroe. Esto rompe la ilusión de un mundo de juego vivo — da una impresión de artificialidad difícil de ignorar. Por eso elegí para mí el modo de calidad. La imagen sigue siendo fluida incluso con los FPS más bajos, pero no hay artefactos apreciables que estropeen la percepción general y resten atención.

Velocidad de descarga y tamaño del archivo del juego: hay mejoras

Por desgracia, ya no tengo mi PlayStation 4, así que no he tenido la oportunidad de comparar objetivamente las velocidades de descarga de las dos versiones. Pero habiendo descargado la versión de PS4 en una PS5 para comparar, la diferencia en los tiempos de carga es notable. La versión de PS5 carga el doble de rápido que la versión para la consola de la generación anterior. Esto se nota especialmente al reiniciar o al moverse entre zonas grandes. Mientras que la versión de PS4 a veces puede tardar hasta un minuto en cargar, Remastered muestra una pantalla de carga de no más de 30 segundos. Pero hay que admitir que tampoco es mucho comparado con los proyectos modernos.

Curiosamente, con todas las actualizaciones visuales menores, el juego no ocupa mucho más espacio en disco (45 GB frente a 41 GB en la versión de PS4). Esto es el resultado de una mejor compresión y limpieza de los recursos innecesarios utilizados para la versión de PS4. Days Gone Remastered añade compatibilidad con las funciones de PS5 — gatillos adaptativos y sonido 3D, aunque se implementan de forma comedida. Los gatillos adaptativos o la retroalimentación háptica DualSense se usan mínimamente. Esto es doblemente desafortunado, ya que aquí es donde la PS5 podría haber dado un nuevo aire al juego, por ejemplo, haciendo más interesante y auténtica la conducción de motos, que lleva mucho tiempo completar. Guardados, trofeos y tarjetas de juego: casi despejados Days Gone Remastered permite transferir partidas guardadas desde PS4. Y no solo el progreso — los trofeos también se transfieren automáticamente. Es decir, si tenías un platino, lo conseguirás por segunda vez nada más iniciar el guardado. Este truco, aunque bonito para los coleccionistas, dejó al descubierto las estadísticas de PSN: el segundo día tras el lanzamiento del remaster, el 23% de los usuarios completó el juego — de hecho, la mayoría simplemente transfirió su guardado.

La versión del juego para PS5 ofrece características de los actuales exclusivos AAA de Sony como tarjetas de juego y pistas de vídeo. También puedes ver el porcentaje de finalización de las misiones de la historia en la pantalla de inicio del juego. Esta es una de las ventajas más evidentes de la versión nativa para PS5.

Modos de paso adicionales

Otra ventaja de Days Gone Remastered son sus dos nuevos modos de juego:

«Muerte permanente»

«Speedran»

El primero es un verdadero desafío: la muerte de un personaje — y empiezas desde el principio del juego o del capítulo (esta elección se da al principio de la campaña de la historia, no puedes cambiarla después). Además, en este modo sólo tendrás disponible una ranura de guardado, y sólo podrás grabar una nueva en determinadas fases del juego, así que si quieres jugar en este modo, prepárate para que las sesiones de juego te lleven mucho tiempo.

El modo «Speedrun» te permite completar la campaña lo más rápido posible y compartir tu tiempo en una clasificación final especial.

PrecioPara los propietarios de PS4 y PC, el remaster costará 10 dólares, mientras que en PS5 costará —50 dólares.