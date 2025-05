La versión «física» de Doom: The Dark Ages sólo contiene un instalador web, «afortunados» propietarios descargan 85 GB.

id Software vendió una versión digital de Doom: The Dark Ages bajo un envoltorio «físico» esencialmente un instalador web en un disco.

Un escándalo estalló en línea cuando resultó que los medios físicos no contenían el juego en sí. Los discos para PlayStation 5 y Xbox Series X contienen solo unos pocos megabytes de datos, y los usuarios tendrán que descargar el resto — 85 GB — a través de Internet. Muchos jugadores ya han cancelado sus pedidos anticipados. Así lo revelaron los usuarios de X en Twitter cuando DoesItPlay1 publicó una queja de los fans:

En sus respuestas a la publicación, los usuarios afirmaron explícitamente que la falta del juego en el disco fue un factor decisivo en su decisión de no comprarlo. Es lógico esperar que el disco contenga el juego completo. Pero id Software sólo proporcionó una clave para activarlo y descargarlo de la red.

The amount of people canceling their pre-orders or outright skipping #DoomTheDarkAges because of the botched physical release is huge. We always get these comments in our bubble, but this time it is disproportionate. One can only hope that @CoalitionGears is watching closely.

