Neil Druckmann explica el final de The Last of Us — ¿Podrían las Luciérnagas haber creado una vacuna?

El director de The Last of Us, Neill Druckmann, ha revelado el principal secreto del final de la primera parte. Los jugadores llevan más de 10 años discutiendo sobre ello.

La noticia contiene spoilers del final de la primera parte de The Last of Us

El final del juego quedó claro en el quirófano del hospital St. Mary de Salt Lake City, cuando Joel mató al cirujano jefe (el padre de Abby). Y este momento se convirtió en uno de los más polémicos de The Last of Us. Los usuarios se dividieron en dos bandos: ¿podrían las Luciérnagas salvar a la humanidad con la vacuna o no? Antes de que Joel se dirija al quirófano, encuentra grabaciones de audio de Marlene, la líder de las Luciérnagas. En ellas, habla de otras personas potencialmente inmunes que acabaron muriendo y no ayudaron a crear la vacuna. Pero no eran como Ellie, porque las razones por las que ella es inmune son únicas.

Por si a alguien se le ha olvidado o no sabe por qué el tema de la vacuna sólo le tocó a Ellie, recordémoslo — fue su madre. Otros tenían una inmunidad inestable o simplemente no se infectaron durante más tiempo. Pero con Ellie es diferente: puede respirar las esporas y las mordeduras de personas infectadas no la convierten en un monstruo. Y todo porque su madre se infectó durante el parto y cortó el cordón umbilical unos segundos después de la mordedura. Gracias a ello, no tuvo tiempo de transmitir la infección, sino que Ellie desarrolló inmunidad. De hecho, el cuerpo de la niña percibe el cordyceps como una parte de sí mismo.

Y ahora Neill Druckmann ha respondido por fin a la pregunta principal de la serie: ¿podrían los Luciérnagas crear una cura si sacrificaran a Ellie? Según el director, apoya la elección de Joel pero esto no contradice el hecho de que su intención como autores era inequívoca — sí, la humanidad podía salvarse.

«¿Podrían las luciérnagas crear una cura? Nuestra idea era que sí, que podían. Hay imprecisiones científicas en esto que ahora se cuestiona? Absolutamente. La parte científica no es perfecta, y la gente la cuestiona. No puedo asegurar nada, pero partíamos de la base de que podían crear una cura. Eso hace que la decisión de Joel sea la cuestión filosófica más interesante», — dice Druckmann en podcast.

Estas palabras hicieron que el final de la primera parte fuera aún más oscuro: Joel destruyó deliberadamente la oportunidad de salvación de la humanidad porque no podía perder a Ellie. Eligió salvar a una niña, que se convirtió en su segunda hija tras la pérdida de Sarah hace mucho tiempo. Un soldado cualquiera al principio de la pandemia no tuvo más remedio que salvar a su propia hija — y Joel no dejó a la humanidad el derecho a elegir.

Como sabemos por los acontecimientos posteriores del juego, Joel mató a todos los que estaban en el hospital, se llevó a Ellie y le mintió acerca de que las Luciérnagas habían detenido la búsqueda de la vacuna. Aunque la chica no se lo creyó realmente, lo que provocó tensiones entre ellos. У la segunda parte del juego Él le confesó lo que había hecho, lo que ella percibió como una traición. Como resultado, su relación se deteriora cada vez más, y Ellie se distancia de él. Al mismo tiempo, su elección causó la principal tragedia de The Last of Us Part 2.

Al mismo tiempo, Druckmann confirmó que la tercera parte del juego podría aparecer, pero sólo si el equipo de Naughty Dog encontrar una historia «digna» para él. Y si no, entonces como dijimos antes — tal vez sea eso

En cuanto a la — en la tercera temporada veremos la historia de Abby (Caitlin Dever interpretará el papel en la serie). Según el co-showrunner Craig Mazin, La cuarta temporada también está en la agenda — es necesario para llevar la historia a su conclusión. Pero de momento, solo se ha confirmado oficialmente la tercera temporada.

Fuente: Game Spot