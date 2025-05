El protagonista de The Last of Us confirma la trama de la tercera temporada: «Es la historia de Abby»

La tercera temporada de «The Last of Us se centrará en el personaje de Abby, interpretado por Caitlin Deaver.

El artículo contiene spoilers de la segunda y tercera temporada de la serie «The Last of Us».

Así lo anunció Catherine O’Hara cuando se le preguntó si repetiría el papel de Gail, una psicoterapeuta jacksoniana que aconsejaba a Joel (Pedro Pascal) y que, al mismo tiempo, estaba resentida con él a causa de el asesinato de su infectado marido Eugene

«Craig (el showrunner) dijo que definitivamente no es la próxima temporada», — O’Hara dijo francamente en un comentario Variety. «Esta es la historia de Abby. Tal vez lo sea. Pero creo que estaba pensada para servir a la historia de Joel y Ellie».

Abby — es un nuevo personaje clave de la serie que aparece en la segunda temporada como una soldado de la WLF que busca venganza por la muerte de su padre. El personaje está interpretado por Caitlin Deaver, que, como Bella Ramsay (Ellie) se enfrentó a una avalancha de críticas por no coincidir con la imagen del juego. Además, la actriz tuvo que Contratar seguridad adicional para el rodajedebido a que los fans se tomaron en serio las acciones de Abby en el juego. Anteriormente, Deaver dijo que estaba filmando una escena clave de con el asesinato de Joel, unos días después del funeral de su madre.

Deaver fue presentado al principio de la segunda temporada y no se le ha vuelto a ver desde entonces. El resto de los episodios se centran en Ellie y Dean y sus aventuras en Seattle, con la excepción del sexto, que ofrece una narración retrospectiva de la relación de Joel y Ellie a lo largo de los 5 años posteriores a establecerse en Jackson — un episodio que se promocionó como se acerca en dramatismo a la historia de Bill y Frank.

El anuncio de que Abby tendrá una temporada entera no sorprenderá a los espectadores familiarizados con The Last of Us Part II. Incluso en aquel momento, la decisión de darle su propia historia Los asesinos de Joel ha causado controversia. Al mismo tiempo, no está claro cómo afectará esta división al formato de la serie, dado que Ellie estará apartada de la narración principal durante un tiempo. Aunque la decisión parece original, ambas temporadas acabarán uniéndose en el final.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

La serie The Last of Us, basada en los juegos postapocalípticos de Naughty Dog, ha sido oficialmente prorrogada por una tercera temporada antes del estreno de la segunda (aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno). Anteriormente, los directores Craig Mazin y Neil Druckmann insinuaron que la continuación de la historia exploraría el conflicto entre el WLF (Washington Liberation Front) y los Scarred Onesasí como mostrará al Rey Rata en un hospital abandonado. El cuarto no está confirmado oficialmente, pero Mezin dijo que no hay manera de» completar la historia con un tercer «.

La segunda temporada de «The Last of Us» se emite actualmente en HBO y Max (con doblaje oficial al ucraniano en Megogo), con el séptimo y último episodio a partir de este domingo.