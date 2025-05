Nintendo Switch 2 no soportará servicios de streaming, Asus ROG Ally se convertirá en una Xbox portátil

Según información actualizada del fabricante, Nintendo Switch 2 no será compatible con algunos servicios de streaming. Y su posible competidora, la Xbox portátil, no puede evitar salir como un dispositivo independiente.

Lo que no tendrá la Nintendo Switch 2

Nintendo declaró la compatibilidad 122 juegos propios de la generación anterior y más de 15 mil títulos de terceros atraían a los usuarios potenciales, pero no es tan sencillo. Nintendo está probando toda su biblioteca de juegos y aplicaciones para asegurarse de que se pueden jugar en Switch 2 en el momento del lanzamiento TechPowerUp informa de que una actualización de la página de soporte de Nintendo sugiere que la nueva consola dejará de ser compatible con los servicios de streaming de vídeo Crunchyroll, Hulu, Niconico y Abema, el lector de manga y cómics InkyPen y el set de realidad virtual Nintendo Labo Toy-Con 04.

Se sabe que varios juegos que Nintendo ha estado probando no funcionarán en Switch 2 de inmediato — como Fortnite, que será compatible más adelante. Sin embargo, hay una línea entre las apps que no funcionarán de inmediato y las que no funcionarán en absoluto en Switch 2. En el caso de las apps de streaming mencionadas, Nintendo dice que «no se pueden usar en Nintendo Switch 2».

No está claro si estos servicios de streaming estarán completamente bloqueados en Switch 2 o si los desarrolladores podrán publicar versiones actualizadas de las apps. El factor de forma de las consolas de Nintendo es muy adecuado para el streaming de vídeo, ya que se pueden conectar a un dock — tiene sentido que la compañía amplíe su compatibilidad con el streaming. La información práctica sobre el funcionamiento de Nintendo Switch 2 estará disponible a partir del 5 de junio, cuándo estará disponible la consola.

¿Es la Asus ROG Ally la nueva Xbox?

Hace tiempo que circulan rumores sobre la posibilidad de que Microsoft cree una Xbox portátil. Sin embargo, parece que Microsoft ha dado carpetazo a la idea o se la ha replanteado. Ahora la compañía está trabajando duro para desarrollar y optimizar Windows para dispositivos portátiles de terceros, como el Asus ROG Ally y el Lenovo Legion Go. Según Windows Central La compañía sigue planeando sacar una Xbox portátil, pero este producto no será una consola propietaria tradicional.

Según la filtración, un reciente comunicado interno de Microsoft indica que el equipo de desarrollo de la portátil está volviendo a centrarse en productos de los socios de la empresa. Una de estas consolas será supuestamente Asus ROG Ally bajo la marca Xbox, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2025. En este caso, la compañía se enfrentará a una dura competencia con Valve, que ha lanzado oficialmente SteamOS para consolas de terceros — y en el caso de Windows la ventaja no está del lado de Microsoft. La próxima Xbox Series X|S se espera para 2027, y es probable que la consola portátil (sea lo que sea) llegue más tarde.