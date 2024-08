Steam OS saldrá para otras consolas — Asus ROG Ally se menciona en los parches del sistema operativo

La lista de parches de la beta 3.6.9 de Steam OS insinúa su expansión más allá de Steam Deck. Menciona la consola Asus ROG Ally.

La mayoría de las notas de parche de la actualización Megafixer están relacionadas con correcciones de errores Steam Deck (problemas con la pantalla externa, daños en el sistema operativo y otros fallos). Y donde un punto en particular plantea dudas: «Añadido soporte para botones adicionales ROG Ally».

SteamOS no está actualmente disponible de forma oficial para Asus ROG AllyLo mismo que para otras consolas portátiles de terceros Tom’s Hardware nos recuerda que Valve ya había hablado anteriormente de lanzar SteamOS 3 para uso público fuera de Steam Deck y luego guardó silencio sobre el asunto durante mucho tiempo.

Mientras tanto, han surgido proyectos como HoloISO y Bazzite que ofrecen a los usuarios de otros PC de bolsillo y PC normales en general la posibilidad de simular SteamOS 3 y sus principales características. Sin embargo, no proporcionan la perfección y estabilidad de un SO para juegos en una plataforma «nativa». HoloISO no es compatible con las tarjetas gráficas NVIDIA y no dispone de funciones de SteamOS 3 como el control del TDP y la velocidad del reloj durante el juego, por lo que se necesita Decky Loader para restaurar parcialmente esta función. Bazzite funciona un poco mejor e incluso tiene aplicaciones adicionales incluidas, pero requiere Decky Loader y la configuración de la BIOS para gestionar el TDP con perfiles para cada juego.

Además de las notas del parche de SteamOS 3 anteriores y las declaraciones más antiguas de Valve, tengo un comentario relativamente reciente del empleado de Valve Lawrence Young, realizado en noviembre de 2023 para PC Gamer. Afirmó que SteamOS 3 se lanzará primero para consolas portátiles y después para PC. Según Young, el sistema operativo está actualmente muy adaptado a Steam Deck.

Si Valve consigue que consolas como la Ayaneo Air 1S o la ROG Ally funcionen a la perfección con SteamOS, salvará a estos dispositivos de muchos problemas. Actualmente, las consolas portátiles se basan en su mayoría en Windows 11.

Fuente: Tom’s Hardware