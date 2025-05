NVIDIA GeForce NOW oficialmente en Steam Deck — el juego en la nube consume un 50% menos de energía

El fabricante de tarjetas de vídeo anunció GeForce NOW en Steam Deck en CES 2025. La aplicación nativa de NVIDIA ya está disponible para descargar.

Anteriormente, los juegos GeForce NOW podían ejecutarse en Steam Deck a través del navegador integrado. Con el nuevo programa, NVIDIA promete hasta un 50% de reducción del consumo de batería en comparación con la ejecución del mismo juego directamente en la consola. GeForce NOW en Cubierta de vapor (y más) admite streaming a resoluciones de hasta 1440p / 120 FPS cuando se conecta a un monitor o 4K / 60 FPS con un televisor. En el futuro, la empresa planea mejorar la experiencia de streaming añadiendo un modo de 90 FPS.

Los usuarios premium del servicio obtienen el modo HDR10 — funcionará en Steam Deck OLED en modo portátil o cuando esté conectado a un televisor o monitor. El plan más caro también incluye un conjunto de tecnologías RTX, DLSS 4 y Reflex. Brad Chakos, de PC World probado juegos en GeForce NOW y en el modo normal de Steam Deck.

«Doom: The Dark Ages ha sido calificado como una pesadilla de Steam Deck. Incluso con ajustes gráficos bajos, completar una sección de tutorial no tan completa da como resultado tasas de fotogramas de 20-29 FPS — no solo se ve feo, sino que se siente terrible…».

A continuación, lo cambié a la nueva aplicación Steam Deck de GeForce Now, con una compilación temprana y una suscripción a GFN Ultimate. Dios mío. Dios mío. De repente todo era bonito y fluido. …Incluso con los gráficos configurados en Nightmare y los rayos brillando por todas partes, el rendimiento se bloqueó en el máximo de 60 fps que GFN ofrece en Deck».