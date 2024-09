Qualcomm quiere comprar Intel — la empresa vale ahora 90.000 millones de dólares

En los últimos días, el fabricante de procesadores para móviles Qualcomm ha manifestado su intención de adquirir Intel. Así lo informa The Wall Street Journal con referencia a fuentes bien informadas.

La adquisición de Intel, que tiene un valor de mercado de unos 90.000 millones de dólares, ha sido posible gracias a una de las mayores crisis en los cincuenta años de historia del fabricante de procesadores informáticos. Las fuentes señalan que el acuerdo aún está lejos de cerrarse. Aunque Intel esté de acuerdo, un acuerdo de esta magnitud atraerá sin duda la atención de los reguladores antimonopolio. Para completar el acuerdo, Qualcomm podría revender activos o partes de Intel a otros compradores.

Las acciones de Intel, en su día el fabricante de chips más caro del mundo, han caído alrededor de un 60% este año. En 2020, el valor de mercado de la empresa superaba los 290.000 millones de dólares. Qualcomm vale ahora unos 185.000 millones de dólares, y sus acciones han subido alrededor de un 17% este año. El acuerdo ampliará significativamente los horizontes de Qualcomm y complementará su negocio de chips móviles Procesadores Intel para portátiles y PC, servidores y sistemas integrados.

Qualcomm, dirigida por Cristiano Amon, había estado trabajando con Intel para fabricar sus chips en sus instalaciones. Sin embargo, Qualcomm detuvo sus esfuerzos por razones técnicas. El intento de adquisición de Qualcomm se produce en medio de más de tres años de esfuerzos de Intel bajo Pat Gelsinger para superar la crisis, que aún no han dado resultados significativos. La división de fabricación no ha sido rentable y no ha recibido muchos pedidos de clientes distintos de la propia Intel desde que Helsinger abrió las fábricas a terceros fabricantes de chips hace tres años.

En agosto, tras un decepcionante informe trimestral, Intel declaró que planea despedir a miles de empleados y suspender el pago de dividendos como parte de las medidas de ahorro. El mes pasado, la empresa publicó un plan para recortar costes en más de 10.000 millones de dólares en 2025 e informó de una pérdida de 1.600 millones de dólares en el segundo trimestre, frente a un beneficio de 1.500 millones en el mismo periodo del año anterior.

A finales de agosto, el director Lip-Bu Tan dimitió repentinamente del consejo de Intel. Su marcha supuso una conmoción para muchos que le consideraban el futuro líder del negocio de Intel si la empresa se dividía.

A principios de esta semana, Intel anunció que planea escindir la producción de chips y de diseño, suspenderá la construcción de fábricas en Alemania y Polonia durante dos años, así como la construcción de una fábrica en Malasia hasta que se recupere la demanda. Estos movimientos, que incluyen un acuerdo multimillonario para producir chips en la nube para Amazon, se producen tras la reunión del consejo de Intel a principios de septiembre para debatir la estrategia de la empresa.