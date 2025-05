Sin «encanto del juego» FromSoftware: Elden Ring Nightreign recibió las primeras puntuaciones — las peores para el estudio en los últimos 10 años

Elden Ring: Nightreign ha recibido críticas antes de su lanzamiento, pero indican que no se trata de una nueva obra maestra, sino más bien de un experimento con resultados dispares.

La puntuación media en Metacritic — 78/100, por OpenCritic — 80. Y esto es mucho peor que los anteriores proyectos de FromSoftware. Por ejemplo, el Elden Ring original mantiene el listón en 96/100, e incluso Dark Souls 2, que fue criticado en su momento, tiene 91.

Nightreign es un spin-off centrado en el PvE cooperativo, que ofrece un pasaje para tres jugadores, pero sin el clásico dúo Simplemente no podrán jugar juntos aquí. Así que o coleccionas los tres completos o buscas aliados online. O puedes jugar solo — y esto, como dicen los críticos, puede ser un grave problema.

Elden Ring: Nightreign o cómo se dividen las opiniones

IGN (7/10) alaba el sistema de combate para tres jugadores, como las batallas contra el jefe Nightlord, que están entre las mejores de FromSoftware. Sin embargo, la publicación critica la falta de juego cruzado y a dúo, así como el escaso soporte para el modo en solitario, que estropea la experiencia. Si no tienes dos amigos a mano — será difícil disfrutar del juego. Si juegas solo, tienes garantizado un pasaje difícil, ya que Nightreign está orientado al trabajo en equipo.

«Es un spinoff ambicioso que emociona cuando las cosas van bien, pero que puede convertirse rápidamente en una decepción si las circunstancias no salen como uno quiere», — escribe IGN.

CGMagazine y TheGamer otorgó a la expansión una puntuación de 9/10, describiéndola como una carta de amor a los fans del género Souls. Destacan el gran número de desafíos, el ciclo de dopamina de las victorias y el enfoque fresco. Incluso con sus inconvenientes — como la falta de soporte multiplataforma — el juego parece una adición decente al legado de Elden Ring.

Pero TechRadar Gaming y Eurogamer fueron de 8/10. Entre los aspectos positivos, destacaron la flexibilidad del combate, el buen uso de mecánicas antiguas y el potencial general de desarrollo. Nightreign fue calificado como un buen juego cooperativo que puede expandirse con el tiempo — a través de nuevos jefes, personajes y eventos del mundo. Pero esto sigue siendo un spinoff experimental, y sus problemas antes mencionados hacen que el juego sea un poco crudo.

Los menos impresionados fueron GamesRadar+ (7/10) і VGC (6/10). La primera edición encontró el juego interesante y bien implementado en el género roguelike, pero se mostró insatisfecha con los jefes mixtos y la escasa selección de jugadores. La segunda edición calificó Nightreign de torpe intento de mezclar el multijugador con la mecánica RPG de Elden Ring. La principal queja fue la falta de variedad, las batallas repetitivas y un sistema de combate desequilibrado.

«Aunque sus elementos roguelike pueden resultar entretenidos, la falta de variedad y el desigual sistema de combate acaban convirtiendo el juego en un extraño espectáculo que no llega ni de lejos al nivel de la serie que le da nombre», — añade VGC.

La valoración más demoledora fue de 4/10 de Critical Hits que calificó de imperfecta la idea de Nightreign. Los periodistas creen que los juegos basados en ciclos, como los roguelike, destruyen por completo la magia de la fórmula de FromSoftware. Tal adición, en su opinión, parece un conjunto de mods que pierden rápidamente su encanto debido a la repetición.

En resumen, la mayoría de las críticas se centran en el multijugador, que no desarrolla realmente «el encanto del juego». Incluso aquellos que están satisfechos con la jugabilidad en general afirman que el juego requiere unas condiciones ideales — tres amigos reunidos dispuestos a jugar en sincronía. Sin esto, la experiencia se echa a perder, y la mayoría de los jugadores simplemente no tendrán tales condiciones. Por eso, Nightreign no alcanza el nivel que FromSoftware suele pretender.

A pesar de las imperfectas puntuaciones, FromSoftware no renuncia a experimentar. El próximo juego del estudio — The Duskbloods — también será multijugador, con un enfoque en PvPvE. Se anunció como exclusivo para Nintendo Switch 2.

Mientras tanto, los fans esperan el lanzamiento de Nightreign. El complemento pesa un poco, pero los requisitos del sistema no han cambiado. Elden Ring Nightreign sale oficialmente el 30 de mayo en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.