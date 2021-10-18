Apple анонсировала новые ARM-процессоры — M1 Pro и M1 Max

Компания Apple расширила линейку собственных ARM-процессоров и анонсировала чипы M1 Pro и M1 Max. Это усовершенствованные версии процессора M1, который дебютировал прошлой осенью.

Прошлогодний чип Apple M1 стал заменой процессорам Intel в некоторых продуктах Apple, включая обновлённый ноутбук MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro и моноблок Mac Mini. Собственный чип Apple использовался в устройствах начального и среднего уровня, а производительные версии MacBook Pro, iMac, и Mac Mini, ориентированные на задачи разработчиков, графических дизайнеров и другие требовательные нагрузки, и далее использовали процессоры Intel. И теперь новые версии Apple M1 Pro и M1 Max призваны устранить эту ситуацию.

Новинки, как и предшественник, изготавливаются по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Однако Apple обещает существенный прирост производительности для них. В частности, процессор M1 Pro должен обеспечивать на 70% более высокую вычислительную производительность и в 2 раза более высокую графическую производительность по сравнению с M1. Хотя базовая архитектура осталась неизменной, инженеры Apple существенно нарастили аппаратные ресурсы.

M1 Pro включает 10 вычислительных ядер, 8 из которых являются высокопроизводительными «большими» ядрами, а оставшиеся ядра – энергоэффективные. Графический модуль состоит из 16 ядер, которые включают 2048 исполнительных блоков. Новый чип также поддерживает большие конфигурации оперативной памяти – до 32 ГБ. Однако, как и в случае M1, память интегрирована в чип и не может быть модернизирована пользователем. Пропускная способность памяти составляет 200 ГБ/с. Процессор M1 Pro заметно подрос в размерах. Он включает 33,7 млрд транзисторов, что примерно в 2 раза больше, чем у M1.

Процессор Apple M1 Max является ещё более производительным (и крупным) решением. Конфигурация CPU такая же, как и у M1 Pro: 10 ядер, 8 из которых «большие», а 2 – «малые». Но объём встроенной памяти увеличен вдвое – до 64 ГБ. Пропускная способность памяти также в 2 раза выше и составляет 400 ГБ/с. Графическая подсистема тоже получила в 2 раза больше модулей: 32 ядра и 4096 исполнительных блоков. Соответственно, графическая производительность оказалась в 2 раза выше, чем у M1 Pro, и в 4 раза выше по сравнению с M1. Чип позволяет подключать до четырёх дисплеев к одному устройству. Процессор M1 Max включает уже 57 млрд транзисторов и является самым крупным чипом из когда-либо созданных компанией Apple.

Apple также заявляет, что новые процессоры M1 Pro и M1 Max обеспечивают прирост показателя вычислительной производительности на ватт в 1,7 раза по сравнению с предыдущим чипом M1 и неназванными 4- и 8-ядерными процессорами для ноутбуков.

Источник: The Verge