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Первый крупный анонс сегодняшней презентации Apple Unleashed — третье поколение AirPods. Как сказали на презентации: «Мы взяли самые популярные наушники — и сделали их еще лучше».

Предыдущие утечки полностью подтвердились, AirPods 3-го поколения сохранили форм-фактор вкладышей, но получили обновленные дизайн, как у Pro-модели — с укороченными «ножками», но без резиновых вставок. AirPods 3-го поколения спроектированы таким образом, чтобы точно подстраиваются под форму ушей владельца. Благодаря «анатомическому» дизайну наушники эффективнее отсеивают внешний шум и позволяют лучше воспринимать музыку.

AirPods 3-го поколения также получили улучшенную начинку — чип H1, специальный усилитель с широким динамическим диапазоном для воспроизведения глубоких насыщенных басов и чистых высоких нот. Встроенный микрофон закрыт акустической сеткой, которая эффективно приглушает шум ветра и обеспечивает четкое звучание голоса во время звонка. Новинка поддерживает фирменную технологию пространственного аудио с динамическим отслеживанием движений головы Spatial Audio, а также адаптивный аквалайзер Adaptive EQ, как в Pro-модели — функция подстраивает звучание под каждого пользователя индивидуально.

Новые AirPods устойчивы к воздействию пота и воды: как наушники, так и зарядный футляр имеют рейтинг IPX4.

По заявлению Apple, время автономной работы составляет до 6 часов, а с зарядным футляром, который идет в комплекте — до 30 часов. Быстрая 5-минутная зарядка обеспечивает дополнительный час воспроизведения.

Из других особенностей — поддержка магнитной зарядки футляра MagSafe и поддержка кодека AAC‑ELD. Новый датчик распознает прикосновение к коже и определяет, находятся ли AirPods в ухе пользователя или, например, в кармане либо на столе. Когда пользователь достает наушники, воспроизведение автоматически останавливается.

AirPods настраиваются в одно касание и автоматически подключаются ко всем устройствам Apple, а функция совместного доступа к аудио позволяет передавать потоковое аудио одновременно на две пары наушников AirPods, AirPods Pro или AirPods Max с iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV.

Рекомендованная цена AirPods 3-го поколения для США — $179. Они уже доступны для предзаказа на сайте и появятся в магазинах с 26 октября. Apple также оставит в продаже второе поколение AirPods, попутно снизив цену до $129.