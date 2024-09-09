iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max: большие дисплеи, более мощный 3-нм процессор A18 Pro и улучшенная камера + Apple Intelligence

В дополнение к «обычным» смартфонам iPhone 16 компания Apple также анонсировала профессиональную линейку устройств iPhone 16 Pro. Новые флагманские смартфоны получили большие дисплеи и теперь iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max доступны с диагональю экрана 6,3 и 6,9 дюйма, соответственно (против 6,1 и 6,7 дюйма для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max).

Линейка iPhone 16 Pro поставляется с чипом A18 Pro, который имеет 16-ядерный нейронный блок для «удивительной производительности» функций Apple Intelligence (некоторые из которых будут доступны в бета-версии в октябре). Apple обещает на 17% увеличенную пропускную способность памяти, на 20% более высокую производительность 6-ядерного GPU и на 15% более высокую производительность 6-ядерного CPU чем у процессора A17 Pro в iPhone 15 Pro.

При разработке серии iPhone 16 Pro много внимания было уделено камере. Она получила главный 48-мегапиксельный модуль Fusion Camera с OIS, новый 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом и 12-мегапиксельный телефото модуль с 5-кратным увеличением. Теперь и на «обычном» iPhone 16 Pro телефото камера имеет тетрапризму, что ранее было доступно только в версии iPhone 15 Pro Max.

Линейка iPhone 16 имеет новую кнопку Camera Control. Она позволяет управлять некоторыми параметрами съемки (например диафрагмой или увеличением), а в рамках обновления программного обеспечения позже в этом году она также получит двухступенчатый затвор.

Apple представляет новые стили фотографий. При этом можно изменить стили на своих фотографиях уже после того, как вы сделаете снимок. Смартфоны iPhone 16 Pro способны записывать видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду, а скорость воспроизведения можно регулировать после съемки в приложении Photos.

Apple также улучшила компоненты iPhone 16 Pro, отвечающие за воспроизведение звука. В том числе доступны четыре микрофона «студийного качества». Вы также сможете захватывать пространственное аудио во время записи пространственного видео. А в обновлении Voice Memos позже в этом году вы сможете накладывать трек на запись, что может быть полезным, если вы записываете музыку.

Корпус смартфонов линейки iPhone 16 Pro изготовлены из титана. Он представлен в четырех цветах: черном, белом, натуральном и новом «пустынном титане». Apple также утверждает, что iPhone 16 Pro Max имеет «лучшее время автономной работы iPhone за всю историю».

Модель iPhone 16 Pro с хранилищем емкостью 128 ГБ оценили в $999, а цена iPhone 16 Pro Max с накопителем емкостью 256 ГБ начинается с отметки $1199. Обе новые модели поступят в продажу с 20 сентября.

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